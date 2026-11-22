JawaPos.com - Binaragawan Irak, Sajad Jawad, meninggal dunia setelah tiga hari meraih medali emas di Kejuaraan Binaraga Asia di Thailand. Jawad meninggal dunia di usia 30 tahun.

Federasi Binaraga dan Kebugaran Nasional Irak mengonfirmasi kabar tersebut lewat pernyataan resmi. Namun, federasi tidak mengungkapkan penyebab medis di balik kepergian sang atlet.

Presiden federasi, Faiz Abdul-Hassan, bersama jajaran pengurus menyampaikan belasungkawa kepada keluarga dan kerabat Jawad. Mereka juga memberi penghormatan kepada atlet yang telah membela Irak di sejumlah kejuaraan tingkat benua dan internasional.

Kepergian Jawad terjadi tak lama setelah salah satu pencapaian terbesar dalam kariernya. Ia merebut posisi pertama di kelas 90 kg pada Kejuaraan Asia di Thailand, sekaligus meraih medali emas.

Hasil tersebut menjadi lonjakan besar bagi Jawad. Pada penampilan sebelumnya di kejuaraan yang sama, ia hanya finis di posisi ke-11 pada kelas 90 kg.

Meski demikian, Jawad tidak berhenti berjuang. Ia terus bekerja keras membela Irak di berbagai ajang internasional hingga akhirnya sukses meraih emas Kejuaran Binaraga Asia 2026.

Sementara, penyebab kematiannya sampai kini masih belum jelas. Sebagian laporan menyebut Jawad mengalami keadaan darurat kesehatan mendadak, sementara yang lain menduga adanya kelelahan fisik berat setelah kompetisi yang menuntut tersebut.

Namun, belum ada satu pun dugaan itu yang dikonfirmasi federasi atau didukung laporan medis resmi. Pernyataan federasi juga tidak memuat rincian kondisi kesehatan Jawad sebelum meninggal.