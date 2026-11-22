JawaPos.com — Olahraga lari di Indonesia kini berkembang menjadi industri bernilai ekonomi sekaligus sarana membangun kebersamaan keluarga.

Fenomena sport tourism tidak lagi sebatas urusan mencapai garis finis atau mencetak rekor pribadi, tetapi juga menghadirkan pengalaman berharga bagi orang tua dan anak melalui perjalanan, wisata, serta aktivitas olahraga bersama.

Perubahan tersebut terlihat dari semakin banyaknya ajang lari yang digelar di berbagai daerah, mulai dari kota metropolitan hingga kawasan wisata alam.

Ribuan peserta datang bukan hanya membawa sepatu dan perlengkapan olahraga, melainkan juga mengajak pasangan, anak, bahkan anggota keluarga lainnya untuk menikmati atmosfer perlombaan.

Di balik kemeriahan tersebut, muncul perubahan menarik dalam cara masyarakat memandang olahraga lari.

Aktivitas yang dahulu identik dengan olahraga murah kini berkembang menjadi bagian dari gaya hidup, industri pariwisata, sekaligus bentuk investasi pengalaman keluarga.

Biaya pendaftaran lomba, transportasi, penginapan, hingga kebutuhan konsumsi menjadi pengeluaran yang harus diperhitungkan ketika mengikuti event lari di luar kota.

Namun, bagi sebagian keluarga, pengeluaran tersebut terasa sepadan dengan kesempatan menciptakan kenangan yang tidak selalu bisa diperoleh melalui liburan biasa.

Fenomena itu memperlihatkan wajah baru industri olahraga Indonesia yang semakin dekat dengan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan konsumsi rumah tangga.

Pada saat bersamaan, sport tourism menghadirkan ruang bagi keluarga untuk memperkenalkan gaya hidup sehat kepada anak sejak usia dini.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Erick Thohir melihat perkembangan tersebut sebagai peluang besar untuk mengubah paradigma pembangunan olahraga nasional.

Olahraga tidak semestinya terus dipandang sebagai beban pengeluaran, melainkan sektor produktif yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat citra Indonesia.

Pandangan itu disampaikan Erick dalam Konferensi Pers Pemerintah yang diselenggarakan Badan Komunikasi (Bakom) RI di Auditorium Bakom RI, Kamis (2/7/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Erick hadir bersama Kepala Bakom RI Muhammad Qodari untuk memaparkan perkembangan program prioritas serta penguatan ekosistem olahraga nasional sepanjang 2026.

"Jadi ini paradigma yang kami dari Kemenpora sekarang sedang mencoba menyamakan pola pikir dengan seluruh pemangku kepentingan stakeholders," ujar Menpora Erick membuka pemaparannya.

Menurut Erick, olahraga perlu dilihat sebagai revenue opportunity atau peluang pendapatan sekaligus instrumen national branding.

Salah satu sektor yang dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung arah kebijakan tersebut adalah sport tourism atau wisata olahraga.

Secara global, Erick menyebut sport tourism menyumbang pendapatan hampir USD 625 miliar atau sekitar Rp 9.800 triliun, dengan pertumbuhan sekitar 8 persen setiap tahun.

Angka tersebut memperlihatkan besarnya peluang ekonomi dari kegiatan olahraga yang terhubung dengan perjalanan wisata dan aktivitas konsumsi masyarakat.

“Sekarang berapa negara di dunia yang punya pertumbuhan ekonomi sampai 8 persen? Bapak Presiden ingin 8 persen. Artinya komponen dari sport tourism ini mesti menjadi salah satu bagian dari pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh,” terang Menpora Erick.

Potensi tersebut semakin besar ketika industri perlengkapan dan kebutuhan olahraga turut diperhitungkan sebagai bagian dari ekosistem ekonomi.

Erick menyebut nilai industri olahraga global mencapai USD 521 miliar atau sekitar Rp 8.000 triliun, dengan proyeksi pertumbuhan 25 persen hingga 2032.

“Kita punya sumber daya alam, industrialisasi, tetapi banyak yang terlupakan dengan sport tourism. Belum lagi industri olahraganya yang mencapai USD521 miliar secara global atau Rp 8.000 triliun. Dan ini akan tumbuh 25 persen sampai 2032,” imbuh Menpora.

Besarnya potensi ekonomi tersebut menjadi alasan pemerintah terus mendorong penyelenggaraan event olahraga berskala nasional maupun internasional.

Setiap perlombaan tidak hanya menciptakan aktivitas di lintasan, tetapi juga menggerakkan sektor transportasi, perhotelan, kuliner, perdagangan, hingga industri perlengkapan olahraga.

Erick mencontohkan perkembangan event lari maraton di Indonesia yang disebut mencapai 104 penyelenggaraan dengan total 10,4 juta pelari.

Jumlah tersebut menggambarkan besarnya pasar yang dapat terbentuk dari kebutuhan peserta, termasuk pembelian sepatu, pakaian olahraga, dan berbagai perlengkapan pendukung.

“Kalau saya melihat sekarang beberapa pameran olahraga itu sudah banyak mulai diisi brand lokal,” ucap Menpora Erick.

Kehadiran merek olahraga lokal menjadi bagian penting dari pertumbuhan industri tersebut karena memberikan alternatif produk kepada masyarakat.

Pada saat bersamaan, meningkatnya penyelenggaraan event lari juga membuka peluang bagi daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi dari kedatangan peserta.

Erick mencontohkan penyelenggaraan lomba lari di Bandung yang mampu menarik sekitar 15 ribu hingga 20 ribu pendaftar.

Sementara itu, sebuah event di Mandalika yang didukung sponsor dari sektor industri diperkirakan dapat menghadirkan sekitar 10 ribu peserta.

“Seperti di Bandung saja, total pendaftarnya bisa 15 ribu sampai 20 ribu pelari. Nanti juga ada di Mandalika, yang disponsori oleh sebuah brand, itu bisa 10 ribu pesertanya. Mereka ini kan mesti cari hotel, dan biasanya sehabis lari mereka makan-makan. Nah ini perputaran ekonomi yang kadang-kadang kita lupakan,” papar Menpora Erick.

Gambaran tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi dari sebuah perlombaan tidak berhenti ketika peserta melewati garis finis.

Justru setelah perlombaan berakhir, kebutuhan makan, beristirahat, berbelanja, dan mengunjungi tempat wisata dapat memperpanjang perputaran uang di daerah penyelenggara.

Namun, di balik angka pertumbuhan industri olahraga yang begitu besar, terdapat cerita lebih personal dari keluarga yang menjadikan lomba lari sebagai bagian dari perjalanan hidup mereka.

Bagi para pelari keluarga, sport tourism bukan semata aktivitas konsumsi, melainkan kesempatan menyimpan pengalaman bersama yang kelak menjadi kenangan masa kecil anak-anak.

Salah satunya dirasakan Fajar Yuda, pelari asal Yogyakarta yang cukup sering mengikuti berbagai perlombaan lari bersama keluarganya.

Ia merasakan sendiri perubahan olahraga lari dari aktivitas sederhana yang murah menjadi kegiatan dengan kebutuhan biaya lebih kompleks ketika dikombinasikan dengan perjalanan wisata.

“Dulu lari dikenal sebagai olahraga murah tapi sekarang ikut event bareng keluarga butuh biaya lumayan besar,” ujar Fajar Yuda kepada JawaPos.com, Minggu (15/11/2026).

Menurut Yuda, olahraga lari sebenarnya tetap dapat dilakukan dengan biaya relatif terjangkau apabila hanya bertujuan menjaga kebugaran tubuh.

Seseorang cukup menyiapkan sepatu yang nyaman, kemudian berlari di lingkungan tempat tinggal tanpa perlu mengeluarkan biaya pendaftaran ataupun perjalanan.

Situasinya berubah ketika seorang pelari memutuskan mengikuti perlombaan resmi, terlebih apabila kegiatan tersebut melibatkan seluruh anggota keluarga.

Ada kebutuhan tambahan yang harus dipenuhi, mulai dari tiket perjalanan, penginapan, makanan, hingga berbagai pengeluaran selama berada di lokasi perlombaan.

Pengalaman tersebut dirasakan Yuda ketika mengikuti Borobudur Marathon dan Kebumen Geopark Trail Run yang menjadi bagian dari agenda olahraga sekaligus perjalanan keluarganya.

Kedua kegiatan itu menuntut perencanaan anggaran lebih matang karena perlombaan berlangsung di luar kota tempat tinggalnya.

“Misal kayak di baru-baru ini di Borobudur Marathon yang baru saja terselenggara atau di Kebumen Geopark Trail Run yang beberapa waktu lalu saya ikuti, itu memang menjadi pertimbangan khusus karena kita akan mengeluarkan beberapa biaya, salah satunya akomodasi dan juga transportasi,” ungkapnya.

Meski demikian, Yuda tidak menganggap seluruh pengeluaran tersebut sebagai beban yang harus diukur berdasarkan nilai uang semata.

Ada manfaat emosional yang menurutnya jauh lebih penting, terutama ketika anak-anak memperoleh pengalaman menyenangkan bersama orang tua.

“Nah ini memang tidak bisa dilihat dengan harga sih kalau menurut pandangan saya pribadi, tapi hal itu bisa kita apa ya, katakan wajar atau sepadan ya ketika kita memberikan sebuah memori baik pada keluarga ataupun anak-anak saat ketika nanti dewasa ya,” tuturnya.

Bagi Yuda, melihat anak menyaksikan langsung perjuangan para pelari mencapai garis finis menjadi pengalaman tersendiri yang sulit digantikan.

Mereka dapat merasakan energi positif, memahami pentingnya usaha, sekaligus menumbuhkan kebanggaan ketika melihat orang tuanya aktif berolahraga.

Pengalaman serupa dirasakan Fridho Cahyono, pelari asal Surabaya yang juga menjadikan event lari sebagai kesempatan menghabiskan waktu bersama istri dan anak.

Ia menilai perubahan olahraga lari menjadi bagian dari gaya hidup keluarga merupakan perkembangan positif selama pengeluaran tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan.

“Menurut saya, lari memang bisa jadi olahraga yang murah kalau tujuannya hanya untuk menjaga kesehatan. Tinggal pakai sepatu, keluar rumah, lalu berlari. Tapi ketika sudah bicara tentang ikut event bersama keluarga, itu ceritanya beda,” ujar Fridho kepada JawaPos.com, Senin (16/11/2026).

Fridho menjelaskan, pengeluaran untuk mengikuti lomba mulai terasa sepadan ketika pengalaman yang diperoleh tidak hanya berkaitan dengan pencapaian pribadi.

Kesempatan berjalan-jalan, mengenal suasana kota, menikmati kuliner, dan menghabiskan waktu bersama keluarga memberikan nilai tambahan yang tidak tercermin dalam harga tiket perlombaan.

Baginya, mengejar personal best atau memperoleh medali memang menjadi bagian dari motivasi seorang pelari untuk terus berkembang.

Namun, kebahagiaan melihat istri dan anak menikmati perjalanan bersama memiliki tempat tersendiri yang tidak kalah penting dibandingkan pencapaian olahraga.

“Jadi, saya tidak melihat uang itu untuk dikeluarkan hanya sebagai biaya pendaftaran lomba atau biaya perjalanan atau hotel. Ada pengalaman yang kami dapatkan selama anggarannya sudah direncanakan dan tidak mengganggu kebutuhan utama,” jelasnya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan perbedaan mendasar antara konsumsi olahraga yang berorientasi pada prestise dan pengeluaran yang direncanakan untuk pengalaman keluarga.

Sport tourism dapat menjadi investasi memori selama tidak mengorbankan kebutuhan pokok ataupun memaksakan gaya hidup di luar kemampuan ekonomi.

Dalam praktiknya, biaya penginapan dan transportasi menjadi dua komponen pengeluaran terbesar ketika keluarga mengikuti event lari di luar kota.

Kebutuhan tersebut berbeda dibandingkan pelari yang bepergian sendiri karena kenyamanan pasangan dan anak harus ikut menjadi pertimbangan.

Yuda mengakui penginapan yang nyaman menjadi kebutuhan penting, terutama ketika perlombaan dimulai sejak pagi atau bahkan dini hari.

Seluruh anggota keluarga membutuhkan tempat beristirahat yang memadai agar perjalanan tidak berubah menjadi pengalaman melelahkan.

“Nah, di sini kalau pengalaman saya, ketika mengikuti event di luar, tentu penginapan sama transportasi itu menjadi prioritas biaya,” jelas Yuda.

Selain kebutuhan utama tersebut, ada pengeluaran tambahan yang terkadang muncul secara spontan selama mengikuti perlombaan.

Area race village yang dipenuhi stan makanan, perlengkapan olahraga, dan merchandise sering menjadi tempat keluarga menghabiskan waktu sebelum maupun setelah lomba.

Bagi Yuda, pembelian makanan, oleh-oleh, ataupun merchandise masih dapat dianggap wajar selama pengeluarannya terkendali.

Aktivitas tersebut juga menjadi bagian dari self reward setelah menjalani latihan dan menyelesaikan perlombaan yang membutuhkan persiapan fisik.

Fridho memiliki pengalaman serupa ketika bepergian bersama istri dan anak untuk mengikuti event lari di luar kota.

Ia harus mempertimbangkan kebutuhan penginapan, waktu istirahat anak, transportasi, dan konsumsi selama perjalanan dengan lebih cermat dibandingkan ketika berangkat sendirian.

“Kalau saya mengikuti event bersama keluarga justru biaya terbesar biasanya bukan di perlengkapan lari ya. Tapi dari akomodasi dan transportasi biasanya,” ungkap Fridho.

Kebutuhan tersebut semakin bertambah apabila keluarga memutuskan memperpanjang perjalanan untuk menikmati destinasi wisata di sekitar lokasi perlombaan.

Meski meningkatkan pengeluaran, kegiatan tambahan itu justru menjadi salah satu alasan sport tourism terasa berbeda dibandingkan mengikuti lomba secara individual.

Perkembangan ini sekaligus memperlihatkan keterkaitan antara meningkatnya minat olahraga lari dan tumbuhnya peluang ekonomi di kota penyelenggara.

Ketika seorang peserta datang bersama keluarga, potensi transaksi tidak hanya berasal dari satu pelari, melainkan juga kebutuhan seluruh rombongan.

Fenomena tersebut sejalan dengan pandangan Erick Thohir mengenai efek berganda penyelenggaraan event olahraga terhadap perekonomian daerah.

Hotel, restoran, transportasi lokal, pusat oleh-oleh, hingga pelaku usaha kecil berpotensi memperoleh tambahan pelanggan selama berlangsungnya kegiatan.

Di sisi lain, berkembangnya industri lari juga membawa perubahan dalam cara masyarakat menampilkan aktivitas olahraga melalui media sosial.

Aplikasi pencatat aktivitas seperti Strava kini menjadi bagian dari keseharian banyak pelari untuk mendokumentasikan latihan, perlombaan, dan pencapaian pribadi.

Tidak sedikit aktivitas olahraga yang kemudian dikaitkan dengan pencarian pengakuan sosial, mulai dari unggahan jarak tempuh hingga pencapaian waktu terbaik.

Namun, Yuda memandang fenomena tersebut tidak selalu harus dimaknai secara negatif karena media sosial juga dapat menjadi sarana membangun motivasi bersama.

Komunitas RunnerMu yang diikutinya bahkan memiliki grup atau klub tersendiri di aplikasi Strava untuk memantau aktivitas para anggota.

Melalui platform tersebut, pengelola komunitas dapat melihat perkembangan latihan sekaligus mendokumentasikan konsistensi anggotanya dalam berolahraga.

“Kalau soal pamer di Strava atau medsos, sebenarnya sah-sah aja sih menurut kami. Keberuntungan kami di komunitas lari, RunnerMu, itu juga memiliki grup atau klub di dalam aplikasi Strava tersebut, sebagai bentuk pantauan kami sebagai admin untuk mengetahui aktivitas para anggotanya. Dan tentunya juga sebagai bentuk rekam jejak latihan pada kami,” jelas Yuda.

Menurutnya, mengunggah aktivitas lari tidak selalu bertujuan menunjukkan pencapaian kepada orang lain ataupun mencari pujian.

Dokumentasi sederhana mengenai kegiatan olahraga justru dapat menginspirasi teman-teman di media sosial untuk mulai bergerak dan membangun kebiasaan hidup sehat.

Fridho juga melihat Strava sebagai media dokumentasi perjalanan olahraga yang dapat memberikan manfaat apabila digunakan secara proporsional.

Namun, ia mengingatkan pentingnya menjaga motivasi agar olahraga tidak berubah menjadi aktivitas yang semata-mata mengejar validasi sosial.

“Tapi yang perlu dijaga adalah jangan sampai kita lari hanya untuk mendapatkan validasi dari orang lain ya. Kalau saya pribadi, saya lebih senang ketika aktivitas lari bisa jadi kegiatan bersama keluarga,” paparnya.

Bagi Fridho, kebahagiaan seorang pelari tidak harus selalu ditentukan oleh catatan waktu ataupun statistik yang muncul dalam aplikasi.

Ada momen sederhana yang justru lebih berkesan, seperti berfoto bersama keluarga di garis finis atau menyaksikan anak menerima medali pertamanya.

“Bagi saya foto keluarga di garis finish atau melihat anak senang mendapatkan medali terkadang jauh lebih berkesan daripada memamerkan base atau personal base yang di Strava. Prestasi lari boleh dikejar, tapi jangan sampai tujuan awalnya yaitu kesehatan dan kebahagiaan justru hilang,” tegasnya.

Pandangan tersebut menempatkan olahraga sebagai ruang kebersamaan yang tidak harus selalu diukur melalui kompetisi dan pencapaian individu.

Ketika keluarga dilibatkan, pengalaman lari dapat menjadi sarana membangun hubungan emosional sekaligus memperkenalkan nilai sportivitas kepada anak.

Perubahan gaya hidup masyarakat juga mendorong pertumbuhan kebutuhan perlengkapan olahraga, mulai dari sepatu, pakaian, hingga berbagai aksesori pendukung.

Dalam situasi tersebut, kehadiran merek lokal memberikan alternatif bagi keluarga yang ingin tetap aktif berolahraga tanpa harus mengeluarkan biaya terlalu besar.

Yuda menilai perkembangan produk olahraga lokal dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kemajuan yang menggembirakan, baik dari sisi pilihan maupun kenyamanan.

Ia bahkan melihat sejumlah produk lokal memiliki kualitas yang mampu bersaing dengan merek luar negeri untuk kebutuhan tertentu.

“Saya juga mengapresiasi para eh brand-brand yang bermunculan. Ini juga menjadi sebuah pilihan bagi kami yang menginginkan sebuah kenyamanan untuk perlengkapan lari namun dengan harga terjangkau,” ungkap Yuda.

Menurutnya, semakin banyaknya pilihan perlengkapan olahraga memungkinkan pelari menyesuaikan kebutuhan dengan kemampuan ekonomi masing-masing.

Faktor penampilan memang menjadi bagian dari gaya hidup lari modern, tetapi kenyamanan tetap harus menjadi pertimbangan utama.

Fridho juga merasakan manfaat kehadiran merek olahraga lokal, terutama ketika kebutuhan perlengkapan harus dipenuhi untuk beberapa anggota keluarga sekaligus.

Pengeluaran untuk sepatu, kaus, celana, kaus kaki, dan aksesori lainnya dapat meningkat apabila seluruh produk harus berasal dari merek internasional.

“Perkembangan brand olahraga lokal sekarang sudah sangat membantu. terutama untuk menekan anggaran ketika kebutuhan perlengkapan lari bukan hanya untuk satu orang tapi untuk satu keluarga,” jelas Fridho.

Meski demikian, Fridho tetap selektif ketika memilih sepatu lari karena kecocokan dengan bentuk kaki dan kenyamanan saat digunakan menjadi prioritas.

Ia tidak keberatan menggunakan produk luar negeri apabila memang lebih sesuai dengan kebutuhan, sementara perlengkapan lain dapat dipenuhi melalui merek lokal.

Pendekatan tersebut menunjukkan pilihan produk olahraga tidak harus didasarkan pada loyalitas terhadap satu merek tertentu.

Kombinasi produk lokal dan internasional dapat menjadi strategi realistis untuk menjaga keseimbangan antara kenyamanan, kualitas, dan anggaran keluarga.

Di luar urusan ekonomi dan perlengkapan, manfaat paling penting dari sport tourism bagi keluarga justru berkaitan dengan pengalaman pendidikan karakter anak.

Perlombaan lari menghadirkan situasi nyata yang memungkinkan anak menyaksikan disiplin, ketekunan, keberanian, dan usaha menyelesaikan tantangan.

Yuda menilai pengalaman tersebut berbeda dibandingkan perjalanan wisata yang hanya berisi kegiatan berpindah dari satu destinasi menuju tempat lainnya.

Ketika mengikuti event olahraga, anak tidak sekadar menjadi penumpang perjalanan, tetapi juga menyaksikan proses perjuangan para peserta secara langsung.

“Selama ini kami ikuti nilai plusnya itu ya anak-anak bisa belajar banyak soal karakter secara langsung ya, lewat sport tourism. Mereka enggak cuma diajak liburan pasif, duduk-duduk di mobil, nungguin,” tutur Yuda.

Anak-anak dapat melihat bagaimana orang dewasa mempersiapkan diri, menghadapi kelelahan, dan berusaha menyelesaikan perlombaan hingga garis finis.

Pengalaman tersebut berpotensi membantu mereka memahami pentingnya kerja keras sekaligus membangun kebiasaan menghargai proses.

Fridho menambahkan, event lari juga dapat menjadi sarana memperkenalkan gaya hidup aktif sejak usia dini melalui contoh yang diberikan orang tua.

Ketika anak melihat ayah atau ibunya berolahraga secara konsisten, kegiatan fisik dapat dipahami sebagai bagian alami dari kehidupan keluarga.

“Anak bisa belajar tentang disiplin, keberanian, mencoba sesuatu yang baru, semangat menyelesaikan tantangan dan menerima hasil dari usahanya sendiri,” ungkap Fridho.

Kesempatan mengikuti kategori khusus anak-anak menjadi pengalaman yang lebih bermakna karena mereka dapat merasakan sendiri atmosfer kompetisi.

Medali ataupun keberhasilan mencapai garis finis bukan sekadar hadiah, melainkan simbol usaha yang dapat dikenang hingga mereka tumbuh dewasa.

Namun, meningkatnya minat keluarga mengikuti event lari belum sepenuhnya diimbangi fasilitas penyelenggaraan yang ramah anak.

Kedua pelari asal Yogyakarta dan Surabaya tersebut menilai masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah bagi penyelenggara agar pengalaman sport tourism benar-benar nyaman untuk seluruh anggota keluarga.

Yuda menyoroti kondisi race village dan area setelah garis finis yang sering kali terlalu padat ketika ribuan peserta menyelesaikan perlombaan.

Situasi tersebut dapat membuat anak-anak merasa tidak nyaman, terutama setelah mengeluarkan tenaga untuk mengikuti kategori lomba mereka sendiri.

“Cuman kalau ngomongin kurangnya dari sebuah race organizer ini ya jujur masih banyak PR ya, di event lari yang benar-benar family friendly ya. Tentunya bagi anak-anak kadang sering seperti kayak di anak tirikan juga,” ungkap Yuda.

Menurutnya, kategori anak-anak terkadang belum memperoleh perhatian yang sebanding dengan tingginya antusiasme keluarga terhadap kegiatan olahraga.

Padahal, kebutuhan peserta anak berbeda dibandingkan pelari dewasa, khususnya terkait keamanan, ruang istirahat, dan kenyamanan setelah perlombaan.

Keterbatasan tempat duduk, ruang tunggu pendamping, serta fasilitas penitipan barang juga menjadi persoalan yang kerap ditemuinya.

Kondisi tersebut semakin terasa ketika perlombaan berlangsung di kawasan perkotaan dengan keterbatasan ruang terbuka untuk menampung peserta dan keluarga.

Fridho menilai penyelenggara perlu memandang kategori anak sebagai bagian penting dari keseluruhan pengalaman event, bukan sekadar pelengkap perlombaan utama.

Kategori tersebut sebaiknya dirancang berdasarkan kelompok usia, memperhatikan aspek keamanan, menyediakan pendampingan, dan menawarkan aktivitas yang menyenangkan.

“Beberapa hal yang menurut saya penting yaitu race yang benar-benar terorganisir bukan sekedar memberikan lintasan pendek. Tapi ada kategori usia, keamanan, pendampingan, dan pengalaman menyenangkan untuk anak,” jelas Fridho.

Ia juga mengusulkan keberadaan family zone atau area khusus bagi anggota keluarga yang tidak mengikuti perlombaan.

Fasilitas tersebut dapat digunakan pasangan dan anak untuk beristirahat ataupun melakukan aktivitas sambil menunggu anggota keluarga lainnya mencapai garis finis.

Selain itu, penyelenggara perlu memperhatikan ketersediaan toilet, area bermain, tempat beristirahat, serta informasi jadwal kegiatan yang mudah dipahami.

Kejelasan waktu mulai dan perkiraan selesainya perlombaan akan membantu keluarga merencanakan perjalanan sekaligus menyesuaikan kebutuhan anak.

“Buat saya event lari yang bagus bukan hanya event yang sukses menyelenggarakan race ya. Tapi juga event yang membuat keluarga mereka merasa dilibatkan,” pungkas Fridho.

Masukan tersebut menjadi penting ketika industri sport tourism Indonesia terus berkembang dan berusaha menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat.

Keberhasilan sebuah event tidak cukup hanya diukur melalui jumlah peserta, transaksi ekonomi, atau catatan waktu para pemenang, tetapi juga kualitas pengalaman yang diperoleh keluarga.

Bagi pemerintah, meningkatnya partisipasi keluarga membuka peluang untuk memperluas dampak ekonomi olahraga melalui pengembangan destinasi dan industri pendukung.

Sementara bagi penyelenggara, tren tersebut menjadi dorongan untuk menghadirkan perlombaan yang semakin inklusif, aman, dan nyaman bagi berbagai kelompok usia.

Di tingkat keluarga, sport tourism menghadirkan makna yang lebih sederhana sekaligus mendalam karena olahraga menjadi bagian dari cerita perjalanan hidup bersama.

Ada pengalaman bangun sebelum matahari terbit, menyemangati orang tua di lintasan, menikmati makanan khas daerah, hingga membawa pulang medali sebagai kenang-kenangan.

Fridho berharap pengalaman tersebut dapat terus melekat dalam ingatan anaknya ketika kelak tumbuh dewasa dan mengenang masa kecil bersama keluarga.

Ia ingin aktivitas lari tidak berhenti sebagai rutinitas menjaga kesehatan, melainkan menjadi salah satu cara membangun hubungan yang lebih dekat antara orang tua dan anak.

“Sekarang saya ingin menjadikan lari itu sebagai salah satu cara membangun kenangan ya bersama keluarga. Kalau suatu saat anak saya mengingat masa kecilnya dan salah satu memorinya adalah pernah ikut race, mendapatkan medali, jalan-jalan sama ayah ibunya, buat saya itu sudah lebih dari cukup,” ungkap Fridho.

Pada akhirnya, perkembangan olahraga lari menjadi industri bernilai ekonomi besar menghadirkan dua sisi yang saling melengkapi, yakni peluang pertumbuhan daerah dan pengalaman emosional keluarga.

Di tengah semakin mahalnya biaya mengikuti perlombaan, kenangan bersama anak dan pasangan menjadi nilai yang tidak selalu dapat dihitung melalui nominal pengeluaran.

Bagi keluarga seperti Yuda dan Fridho, garis finis bukan lagi satu-satunya tujuan yang ingin dicapai ketika mengikuti event lari di berbagai daerah.