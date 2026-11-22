JawaPos.com — Industri olahraga lari di Indonesia berkembang menjadi penggerak ekonomi sekaligus ruang baru bagi fotografer olahraga untuk berkarya.

Di tengah maraknya event maraton, perlengkapan premium, dan budaya berbagi pencapaian melalui media sosial, fotografer dari Jakarta, Surabaya, hingga Sidoarjo menghadapi tantangan menjaga kreativitas, integritas, serta penghargaan terhadap karya mereka.

Pertumbuhan olahraga lari tidak lagi sebatas meningkatnya jumlah orang yang berolahraga setiap akhir pekan, tetapi juga menciptakan ekosistem bisnis yang melibatkan penyelenggara event, industri perlengkapan, sektor pariwisata, hingga jasa fotografi.

Namun, di balik geliat ekonomi tersebut, muncul pertanyaan tentang siapa yang benar-benar menikmati keuntungan dan bagaimana kerja kreatif para fotografer dihargai.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Erick Thohir melihat perkembangan ini sebagai peluang besar bagi perekonomian nasional, terutama melalui penguatan industri olahraga dan sport tourism.

Pandangan tersebut disampaikan dalam konferensi pers pemerintah yang digelar Badan Komunikasi (Bakom) RI pada Kamis, 2 Juli 2026, bersama Kepala Bakom RI Muhammad Qodari.

Menurut Erick, olahraga tidak seharusnya terus dipandang sebagai sektor yang menghabiskan anggaran, melainkan sebagai kegiatan produktif yang mampu menghasilkan pendapatan sekaligus memperkuat citra Indonesia.

Perubahan cara pandang tersebut menjadi bagian dari agenda Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk memperkuat ekosistem olahraga nasional.

"Jadi ini paradigma yang kami dari Kemenpora sekarang sedang mencoba menyamakan pola pikir dengan seluruh pemangku kepentingan stakeholders," ujar Menpora Erick membuka pemaparannya.

Pernyataan itu memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang semakin menempatkan olahraga sebagai bagian dari aktivitas ekonomi strategis, bukan sekadar urusan prestasi atlet.

Dalam konteks tersebut, olahraga lari menjadi salah satu contoh paling nyata karena mampu menghubungkan aktivitas masyarakat dengan berbagai sektor usaha.

Industri Lari Tumbuh Pesat, Seberapa Besar Peluang Ekonominya?

Erick Thohir mengungkapkan sport tourism secara global menghasilkan pendapatan hampir USD 625 miliar atau sekitar Rp 9.800 triliun, dengan pertumbuhan mencapai 8 persen setiap tahun.

Angka tersebut menunjukkan besarnya potensi ekonomi dari kegiatan olahraga yang sekaligus mendorong perjalanan wisata dan konsumsi masyarakat.

“Sekarang berapa negara di dunia yang punya pertumbuhan ekonomi sampai 8 persen? Bapak Presiden ingin 8 persen. Artinya komponen dari sport tourism ini mesti menjadi salah satu bagian dari pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh,” terang Menpora Erick.

Selain pariwisata olahraga, Erick menyoroti nilai industri olahraga global yang mencapai USD521 miliar atau sekitar Rp 8.000 triliun.

Sektor tersebut diproyeksikan mengalami pertumbuhan sebesar 25 persen hingga 2032, sehingga membuka peluang bagi berbagai pelaku industri kreatif dan penyedia jasa pendukung.

“Kita punya sumber daya alam, industrialisasi, tetapi banyak yang terlupakan dengan sport tourism. Belum lagi industri olahraganya yang mencapai USD 521 miliar secara global atau Rp 8.000 triliun. Dan ini akan tumbuh 25 persen sampai 2032,” imbuh Menpora.

Di Indonesia, Erick mencontohkan penyelenggaraan 104 event lari maraton dengan total 10,4 juta pelari sebagai gambaran besarnya aktivitas ekonomi yang terbentuk.

Kehadiran peserta tidak hanya menciptakan transaksi pendaftaran, tetapi juga mendorong pembelian sepatu, pakaian olahraga, akomodasi, transportasi, dan kebutuhan konsumsi.

Fenomena tersebut semakin terasa ketika event lari berlangsung di berbagai kota pada akhir pekan, terutama karena peserta membutuhkan tempat menginap dan fasilitas pendukung.

Jakarta, Medan, Malang, Bandung, hingga Mandalika menjadi contoh wilayah yang disebut Erick memiliki peluang memperoleh manfaat ekonomi dari penyelenggaraan kegiatan olahraga.

“Seperti di Bandung saja, total pendaftarnya bisa 15 ribu sampai 20 ribu pelari. Nanti juga ada di Mandalika, yang disponsori oleh sebuah brand, itu bisa 10 ribu pesertanya. Mereka ini kan mesti cari hotel, dan biasanya sehabis lari mereka makan-makan. Nah ini perputaran ekonomi yang kadang-kadang kita lupakan,” papar Menpora Erick.

Namun, perkembangan industri lari juga menghadirkan kelompok pekerja kreatif yang sering berada di balik layar kemeriahan event, yakni fotografer olahraga.

Mereka menjadi saksi bagaimana olahraga yang dahulu identik dengan kompetisi dan latihan fisik kini berkembang menjadi bagian dari gaya hidup, identitas sosial, dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Dari Keringat hingga Garis Finis, Apa yang Sebenarnya Direkam Fotografer?

Bagi Rommy Pujianto, fotografer olahraga asal Jakarta, perkembangan olahraga lari tidak mengubah esensi utama pekerjaannya dalam mendokumentasikan perjuangan manusia.

Pengalamannya memotret atlet maupun masyarakat umum justru memperlihatkan kesamaan emosi yang muncul ketika seseorang berusaha menyelesaikan tantangan fisik.

"Apa yang saya rasain pas lagi motret masyarakat umum atau sport enthusiast itu sama aja kayak pengalaman waktu saya memotret untuk kebutuhan media massa dulu, waktu saya kerja di koran,” ujar Rommy kepada JawaPos.com, Rabu (4/11/2026).

Rommy melihat kelelahan, pencapaian, kegembiraan, bahkan kegagalan sebagai bagian penting dari cerita yang ingin diabadikan melalui kamera.

Karena itu, ia tidak membedakan kualitas perlakuan terhadap atlet profesional dan pelari rekreasional yang mengikuti event untuk kepentingan pribadi.

“Ada perjuangan fisik, kelelahan, achievement, enjoyment, bahkan ada kegagalan. Hampir sama aja ya.”

Pandangan tersebut menunjukkan fotografi olahraga tidak selalu berkaitan dengan siapa yang paling cepat mencapai garis finis atau siapa yang memenangkan perlombaan.

Sebuah foto juga dapat merekam perjuangan seseorang mengalahkan keterbatasan dirinya, termasuk ketika peserta hanya berusaha menuntaskan jarak tertentu.

Rommy menolak anggapan semua pelari rekreasional mengikuti perlombaan semata-mata untuk menghasilkan konten media sosial.

Menurutnya, setiap orang memiliki motivasi berbeda dan fotografer tidak memiliki alasan untuk merendahkan perjuangan seseorang hanya karena statusnya bukan atlet profesional.

“Saya selalu memperlakukan fotografi saya sama saja secara maksimal, apa yang bisa saya lakukan dan hadirkan kepada teman-teman pelari ataupun sport enthusiast lainnya."

Pengalaman serupa disampaikan Ujang Ilyas, fotografer olahraga asal Surabaya, yang melihat keragaman motivasi peserta sebagai daya tarik tersendiri dalam setiap event lari.

Ada peserta yang mengejar catatan waktu terbaik, menjaga kesehatan, menikmati suasana komunitas, hingga sekadar mengikuti tren olahraga yang sedang berkembang.

"Yang saya rasakan senang, berada di tengah-tengah orang-orang lari itu. Karena orang-orang lari itu kan juga macam-macam, ada yang mengejar personal best, ada yang berlari untuk menjaga kesehatan, sampai memang ada beberapa pelari itu yang memang mereka berlari karena sedang tren aja gitu,” ujar Ujang kepada JawaPos.com, Rabu (4/11/2026).

Sementara itu, Eko Budi, fotografer olahraga asal Sidoarjo, memandang pekerjaannya sebagai upaya merekam cerita manusia melalui aktivitas fisik.

Baginya, setiap ekspresi yang tertangkap kamera memiliki nilai karena menggambarkan pengalaman seseorang ketika menghadapi tantangan olahraga.

"Saat sedang memotret, saya tidak sekadar menangkap gambar orang yang sedang berlari atau berolahraga. Saya sedang merekam perjuangan fisik, keringat, rasa lelah, dan pencapaian seseorang,” ujar Eko kepada JawaPos.com, Rabu (5/11/2026).

Ketika Foto Lari Menjadi Identitas Sosial, Apakah Kamera Sekadar Alat Validasi?

Perkembangan media sosial membuat fotografi olahraga memiliki fungsi yang semakin luas, mulai dari dokumentasi pribadi hingga pembentukan citra diri.

Foto seseorang yang sedang berlari dengan perlengkapan menarik, ekspresi serius, dan latar event tertentu dapat menjadi simbol identitas sebagai individu yang aktif berolahraga.

Eko Budi mengakui perubahan tersebut merupakan bagian dari realitas industri lari modern yang sulit dipisahkan dari aktivitas digital masyarakat.

Menurutnya, kebutuhan memperoleh pengakuan sosial ikut memengaruhi cara sebagian pelari memanfaatkan dokumentasi yang dihasilkan fotografer.

"Saya juga menyadari bahwa kamera saya bisa menjadi alat validasi sosial. Pelari tidak hanya ingin menyelesaikan jarak, tetapi juga ingin terlihat telah menyelesaikannya,” jelasnya.

Namun, fungsi foto sebagai sarana membangun citra diri tidak otomatis menjadikan aktivitas olahraga kehilangan makna.

Eko tetap melihat adanya perjuangan fisik yang nyata, meskipun hasil dokumentasinya kemudian digunakan untuk memperlihatkan pencapaian kepada orang lain.

Persoalan menjadi berbeda ketika pencitraan dilakukan melalui tindakan manipulatif, termasuk fenomena joki Strava yang disebut dalam perbincangan mengenai integritas olahraga.

Praktik tersebut menimbulkan pertanyaan tentang hubungan antara pencapaian yang ditampilkan di ruang digital dan kemampuan sebenarnya dari individu bersangkutan.

Ujang Ilyas menilai dokumentasi fotografi dan kebutuhan memperoleh validasi sosial harus ditempatkan sebagai dua persoalan berbeda.

Kamera hanya merekam kejadian yang berlangsung di hadapannya, sedangkan cara seseorang menggunakan hasil foto merupakan keputusan pribadi.

"Saya kira kita harus memisahkan antara dokumentasi dan validasi. Kamera kan hanya bertugas merekam apa yang terjadi di depan lensa, bukan menentukan siapa yang paling hebat, atau siapa yang paling cepat, atau yang paling layak mendapat pengakuan,” jelasnya.

Menurut Ujang, penggunaan foto untuk membangun personal branding bukan sesuatu yang perlu dipersoalkan selama tidak melibatkan manipulasi pencapaian olahraga.

Ia justru menekankan pentingnya menjaga kejujuran karena aktivitas olahraga seharusnya mengajarkan seseorang mengenali kemampuan dan keterbatasan dirinya.

“Tetapi soal manipulasi ya, tadi terkait pemakaian joki Strava itu, menurut saya itu sudah menjadi persoalan integritas pribadi mereka. Karena olahraga sendiri kan seharusnya mengajarkan kita tentang kejujuran terhadap kemampuan diri sendiri," ujarnya.

Rommy Pujianto memilih pendekatan berbeda dengan tidak terlalu memikirkan motivasi pribadi para pelari yang menjadi objek fotografinya.

Ia menganggap fotografer memiliki tanggung jawab menghasilkan karya terbaik, bukan mengawasi atau menghakimi tindakan orang lain di luar proses pemotretan.

"Saya selalu positive thinking aja biar saya juga enggak terganggu oleh hal-hal yang menurut saya enggak perlu saya pikirkan. Karena kan apa yang orang lakukan kan saya enggak bisa kontrol, ya,” paparnya.

Perbedaan pandangan ketiga fotografer tersebut memperlihatkan kompleksitas hubungan antara olahraga, dokumentasi visual, dan identitas sosial di era digital.

Kamera dapat menjadi alat untuk mengabadikan perjuangan yang autentik sekaligus menghasilkan materi visual yang digunakan seseorang untuk membangun representasi dirinya.

Industri Lari Makin Mahal, Mengapa Karya Fotografer Masih Dianggap Gratis?

Di tengah meningkatnya nilai ekonomi industri olahraga lari, penghargaan terhadap jasa fotografer ternyata belum selalu berkembang sejalan dengan besarnya pengeluaran peserta.

Biaya pendaftaran event, sepatu, jersey, hingga jam tangan pintar dapat menjadi bagian dari kebutuhan pelari, tetapi pembelian dokumentasi profesional masih menghadapi beragam pertimbangan.

Ujang Ilyas menilai kesadaran masyarakat mengenai nilai pekerjaan fotografer perlu terus dibangun agar pertumbuhan industri turut memberikan manfaat bagi pekerja kreatif.

Menurutnya, foto yang terlihat sederhana sebenarnya merupakan hasil proses panjang yang membutuhkan keterampilan, investasi peralatan, dan tenaga.

"Menurut saya, penghargaan terhadap fotografer itu masih perlu terus dibangun ya," ungkapnya.

Ujang menjelaskan pekerjaan fotografer tidak berhenti ketika tombol kamera ditekan untuk menangkap seorang pelari yang melintas.

Ada proses membaca situasi, memilih momen, mengelola ribuan gambar, hingga melakukan seleksi dan pengolahan sebelum hasil akhirnya dapat dinikmati.

“Padahal di balik satu foto yang terlihat sederhana itu ada proses yang panjang, ada investasi kamera, lensa, waktu, tenaga, dan membaca momen hingga proses seleksi dan pengolahan ribuan foto."

Persoalan tersebut menunjukkan adanya jarak antara besarnya aktivitas konsumsi dalam industri olahraga dan pemahaman mengenai nilai ekonomi pekerjaan kreatif.

Ketika peserta terbiasa mengeluarkan biaya untuk perlengkapan olahraga, fotografer masih harus menjelaskan alasan hasil dokumentasi profesional memiliki harga.

Rommy Pujianto melihat situasinya tidak sepenuhnya negatif karena sebagian komunitas olahraga mulai menunjukkan penghargaan lebih baik terhadap jasa fotografi.

Namun, ia mengakui masih terdapat kelompok yang belum memahami proses kerja dan nilai profesional di balik sebuah karya visual.

"Ini bisa dibilang fifty-fifty lah. Ada kesadaran seiring berjalannya waktu di kalangan pelari atau sport enthusiast olahraga lain, seperti sepeda, renang, hyrox, atau gym, tapi juga ya ada juga yang kurang menghargai, tetap ada juga,” jelasnya.

Bagi Rommy, penghargaan terhadap fotografer tidak dapat diukur semata-mata melalui harga atau jumlah foto yang berhasil terjual kepada peserta.

Pemahaman mengenai proses kreatif, usaha menghasilkan gambar berkualitas, dan sikap menghormati pekerjaan seseorang juga menjadi bentuk apresiasi yang penting.

Eko Budi menawarkan perspektif lain dengan mengingatkan tidak semua peserta olahraga memiliki kemampuan finansial yang sama meskipun mengikuti industri yang semakin mahal.

Menurutnya, keputusan membeli foto sering kali harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi ekonomi masing-masing individu.

"Menurut saya, belum semua pelari benar-benar menghargai karya fotografer secara profesional. Meskipun industri lari semakin mahal, seperti biaya event, sepatu, jersey, dan jam tangan pintar yang harganya tinggi, tidak semua pelari memiliki kemampuan finansial yang sama,” ungkapnya.

Eko tidak ingin menjadikan jumlah transaksi pembelian foto sebagai satu-satunya ukuran penghargaan terhadap profesi fotografer olahraga.

Sikap tersebut memperlihatkan pentingnya memahami kondisi pelari sekaligus tetap mengakui nilai pekerjaan kreatif yang membutuhkan waktu, keterampilan, dan investasi.

Gear Mahal dan Persaingan Fotografer, Apakah Kreativitas Masih Menjadi Penentu?

Perkembangan industri olahraga turut menghadirkan perubahan visual melalui penggunaan sepatu karbon, jersey premium, dan berbagai perlengkapan dengan desain menarik.

Bagi fotografer, atribut tersebut dapat memperkaya komposisi gambar, tetapi tidak otomatis menghasilkan karya yang memiliki kekuatan cerita.

Ujang Ilyas menegaskan kualitas fotografi lebih banyak ditentukan oleh kemampuan membaca cahaya, memahami karakter subjek, memilih sudut pengambilan gambar, dan menangkap momen.

Peralatan mahal memang dapat membantu secara teknis, tetapi kepekaan fotografer tetap menjadi unsur penting dalam menghasilkan dokumentasi yang berkesan.

"Gear atau kamera mahal mungkin sedikit membantu dengan teknologi tercanggihnya, tapi kemampuan membaca cahaya, memahami karakter seseorang, menentukan sudut pengambilan gambar atau angle-nya, dan kepekaan menangkap momen itu yang lebih penting menurut saya,” ungkapnya.

Persaingan juga semakin terasa karena banyak fotografer hadir dalam satu penyelenggaraan event olahraga dan menawarkan hasil dokumentasi kepada kelompok pelanggan yang sama.

Kondisi tersebut menuntut fotografer terus mencari pendekatan visual berbeda agar karya mereka tidak sekadar menjadi gambar pelari yang melintas.

Rommy Pujianto melihat perkembangan teknologi dan bertambahnya jumlah fotografer sebagai tantangan yang tidak dapat dihindari dalam industri kreatif.

Menurutnya, setiap pelaku memiliki tingkat keterampilan dan motivasi berbeda, mulai dari mereka yang serius mengembangkan kemampuan hingga yang melihat fotografi sebagai peluang memperoleh penghasilan.

“Fotografer semakin banyak, kadang-kadang mungkin ada yang skill-nya mumpuni, ada yang ya bisa dibilang hanya kesempatan untuk cari uang, misalkan. Jadi dia enggak terlalu peduli dengan skill fotografinya, yang penting kesempatan untuk pekerjaan aja,” ucapnya.

Situasi tersebut membuat kemampuan memperbarui karya menjadi kebutuhan penting bagi fotografer yang ingin mempertahankan relevansi di tengah persaingan.

Kualitas visual harus mampu menjawab kebutuhan pelanggan sekaligus menghadirkan sesuatu yang tidak mudah ditemukan dalam dokumentasi biasa.

Eko Budi memiliki pandangan serupa dengan menempatkan perlengkapan olahraga sebagai elemen pendukung, bukan pusat cerita fotografi.

Menurutnya, tantangan sebenarnya adalah menghadirkan pengalaman dan perjuangan manusia di balik atribut olahraga yang terlihat menarik.

"Tetapi, tantangan seorang fotografer bukanlah bagaimana membuat gear mahal yang dipakai pelari terlihat mewah, melainkan bagaimana membuat perjuangan pelari terlihat memiliki cerita," jelasnya.

Pelari Kompetitif atau Content Creator, Siapa yang Paling Jujur di Depan Kamera?

Perbedaan motivasi antara pelari kompetitif dan peserta yang aktif membuat konten media sosial menghadirkan karakter ekspresi berbeda ketika berada di lintasan.

Namun, ketiga fotografer sepakat perjuangan fisik dan emosi seseorang tidak selalu dapat dinilai hanya berdasarkan tujuan mengikuti perlombaan.

Ujang Ilyas melihat pelari kompetitif cenderung memperlihatkan konsentrasi, kelelahan, dan usaha menahan rasa sakit ketika mengejar target tertentu.

Sebaliknya, peserta nonkompetitif lebih sering menampilkan ekspresi santai, melambaikan tangan, tersenyum, melompat, atau melakukan pose yang sedang populer.

“Kalau pelari yang non-kompetitif, itu mereka lebih ke mengekspresikan diri; bisa melambaikan tangan, bisa senyum, atau bisa lompat-lompat, atau bahkan bergaya yang sedang tren,” ungkapnya.

Meski demikian, Ujang tidak menganggap salah satu kelompok lebih autentik dibandingkan kelompok lainnya karena setiap ekspresi mencerminkan pengalaman yang sedang dijalani.

Pelari yang mengejar waktu terbaik maupun peserta yang menikmati suasana perlombaan sama-sama memiliki alasan untuk menunjukkan emosi secara spontan.

Rommy Pujianto bahkan menilai batas antara pelari kompetitif dan pembuat konten menjadi semakin sulit dibedakan ketika seluruh peserta berada di lintasan.

Setiap orang dapat berkompetisi dengan dirinya sendiri, termasuk ketika hanya berusaha memperbaiki catatan waktu atau menyelesaikan jarak yang belum pernah ditempuh sebelumnya.

“Dia akan berkompetisi dengan dirinya sendiri, dengan catatan waktunya sendiri misalkan, gitu. Kita enggak bisa secara hitam-putih gitu membedakan bahwa ini pelari kompetitif atau ini si content creator misalkan, gitu,” tuturnya.

Menurut Rommy, salah satu kekuatan fotografi olahraga terletak pada kemampuan menangkap ekspresi manusia yang sulit direkayasa ketika menghadapi kelelahan fisik.

Pada kilometer terakhir sebuah maraton, misalnya, perjuangan mencapai garis finis dapat menghadirkan wajah penuh konsentrasi, rasa sakit, kelegaan, hingga kebahagiaan.

“Orang kalau sudah capek kan susah ya disembunyikan ya, dia capek aja gitu. Orang kalau ingin mencapai sesuatu, dia butuh perjuangan yang ekstra gitu dari dirinya, wajahnya pasti akan memancarkan itu entah dia teriakkan, entah dia dengan tatapan matanya yang sangat fokus mengejar target apa.”

Eko Budi juga memilih momen menjelang garis finis sebagai gambaran paling kuat tentang kejujuran ekspresi seorang pelari.

Baginya, energi seseorang yang sedang berusaha menyelesaikan perlombaan lebih menarik daripada sekadar membedakan status peserta sebagai atlet kompetitif atau pembuat konten.

"Kalau menurut saya, tipe pelari mana yang energinya paling jujur tertangkap di kamera saya antara si pelari kompetitif atau si content creator, ya mungkin pelari yang sedang berjuang mencapai garis finish, itu menurut saya energinya yang paling jujur."

Pada akhirnya, perkembangan industri olahraga lari menghadirkan dua cerita yang berjalan bersamaan, yakni pertumbuhan ekonomi dan perjuangan pekerja kreatif mempertahankan nilai karyanya.

Di tengah ambisi memperbesar kontribusi sport tourism, fotografer olahraga mengingatkan pentingnya menghargai manusia, proses, dan kejujuran yang berada di balik setiap gambar.

Dari Jakarta, Surabaya, hingga Sidoarjo, Rommy Pujianto, Ujang Ilyas, dan Eko Budi menunjukkan fotografi olahraga bukan sekadar bisnis menjual dokumentasi kepada pelari.