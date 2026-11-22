JawaPos.com - Fenomena olahraga lari semakin populer sejak beberapa tahun belakangan. Tidak sedikit orang mulai mengenakan sepatu lari, bergabung dengan komunitas, hingga mengikuti sejumlah ajang lari yang digelar di sejumlah kota bahkan luar negeri.

Namun di tengah tren tersebut, muncul pertanyaan: apakah seseorang benar-benar ingin berolahraga atau sekadar takut ketinggalan tren alias Fear of Missing Out (FOMO)?

Lari kini tidak hanya dipandang sebagai aktivitas untuk menjaga kebugaran tubuh. Olahraga ini juga berkembang menjadi bagian dari gaya hidup dan aktivitas sosial. Kehadiran berbagai event lari dengan konsep menarik, dukungan komunitas, tren membagikan foto medali, foto di garis finis, hingga catatan waktu di media sosial turut mendorong popularitasnya.

Tidak ada yang salah dengan menjadikan tren sebagai pintu masuk untuk mulai berolahraga. Namun, penting untuk memastikan bahwa aktivitas lari dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan tubuh, bukan semata-mata demi mendapatkan pengakuan dari orang lain atau netizen di media sosial.

Artis Vinessa Inez yang berhasil menorehkan prestasi berhasil menyelesaikan half marathon atau lari sejauh 21 kilometer membagikan pandangannya terkait olahraga lari untuk pemula. Menurutnya, seseorang tidak perlu terburu-buru mengejar kecepatan atau jarak jauh ketika baru mulai menekuni olahraga yang satu ini.

Vinessa menekankan pentingnya mengenali kemampuan diri sendiri. Langkah awal yang paling penting adalah berani memulai, tanpa harus langsung memasang target yang terlalu tinggi.

"Mulai dulu (olahraga lari), jangan obsesi untuk kencang, takutnya belum kuat," ungkap Vinessa Inez kepada JawaPos.com.

Menurutnya, memaksakan diri untuk berlari cepat ketika kondisi fisik belum terbiasa justru berisiko membuat seseorang kehilangan kenyamanan saat berolahraga. Karena itu, membangun kebiasaan berlari secara bertahap jauh lebih penting daripada mengejar pencapaian dalam waktu singkat.

Tips berikutnya adalah mengukur kemampuan diri sendiri. Vinessa mengingatkan bahwa setiap orang memiliki kondisi fisik dan kemampuan yang berbeda, sehingga tidak perlu membandingkan pencapaian diri sendiri dengan pelari lain.

"Ngukur diri, yang penting nyaman dulu biar nggak trauma," tuturnya.

Prinsip tersebut penting diterapkan, terutama bagi pemula yang baru mencoba olahraga lari. Jangan sampai keinginan mengikuti tren membuat seseorang mengabaikan kondisi tubuh dan memaksakan diri menyelesaikan jarak yang belum mampu ditempuh.

Hal serupa juga berlaku ketika ingin mengikuti event lari. Menurut Vinessa, seseorang tidak harus langsung memilih kategori jarak panjang hanya karena melihat orang lain mampu melakukannya.

"Kalau ikut event nggak harus langsung jarak panjang, semampunya dulu yang penting nggak memaksakan," jelasnya.

Saat ini, berbagai ajang lari umumnya menawarkan pilihan kategori jarak yang beragam, mulai dari 5K, 10K, hingga half marathon dan full marathon. Pilihan tersebut memberikan kesempatan bagi peserta untuk menyesuaikan tantangan dengan kemampuan masing-masing.

Bagi pelari pemula, kategori 5K dapat menjadi salah satu pilihan untuk mengenal atmosfer kompetisi sekaligus membangun pengalaman. Setelah tubuh terbiasa, jarak dan intensitas latihan bisa ditingkatkan secara perlahan.

Vinessa Inez juga mengingatkan bahwa persiapan menjadi faktor penting apabila seseorang ingin meningkatkan kemampuan hingga mampu menempuh jarak yang lebih panjang.

Latihan secara rutin diperlukan agar tubuh memiliki adaptasi yang cukup. Bukan hanya soal meningkatkan stamina, tetapi juga membangun kekuatan otot dan daya tahan tubuh untuk menghadapi aktivitas fisik dalam durasi lebih lama.

"Latihannya harus rutin kalau mau jarak panjang. Dan yang terpenting harus menikmati prosesnya. Enjoy the journey!" kata Vinessa Inez.

Bagi pemula, latihan dapat diawali dengan kombinasi berjalan dan berlari ringan. Durasi maupun intensitasnya kemudian ditingkatkan sesuai dengan kemampuan. Pemanasan sebelum berlari dan pendinginan setelah latihan juga perlu menjadi bagian dari rutinitas.

Selain itu, penggunaan sepatu yang nyaman, mencukupi kebutuhan cairan, dan memperhatikan waktu pemulihan dapat membantu menjaga kenyamanan selama berolahraga.

Menurut Vinessa Inez, olahraga lari bukan tentang siapa yang paling cepat mencapai garis finis atau siapa yang paling banyak mengoleksi medali. Pencapaian setiap pelari memiliki proses dan tantangan masing-masing.

Olahraga lari seharusnya bisa menjadi motivasi untuk menjalani hidup lebih sehat, bukan malah menjadi tekanan untuk mengikuti standar orang lain.