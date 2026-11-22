JawaPos.com - Aktris sekaligus presenter Vinessa Inez semakin serius menekuni olahraga lari sejak beberapa tahun belakangan.

Sejak mulai menggeluti aktivitas tersebut pada Juli 2023, ia tidak hanya menjadikan lari sebagai bagian dari gaya hidup sehat, tapi juga berhasil menantang diri sendiri melalui berbagai ajang lari, termasuk kompetisi half marathon di dalam dan luar negeri.

Ketertarikan Vinessa Inez terhadap olahraga lari ternyata berawal dari hal sederhana. Ia mengaku awalnya tertarik mengikuti perlombaan karena menyukai medali yang diberikan kepada para peserta. Keinginan mengoleksi medali itu kemudian berkembang menjadi kebiasaan yang membuatnya semakin menikmati aktivitas lari.

"Awalnya motivasinya dari senang lihat medalinya dan pengin ngumpulin. Tapi kok nyaman lama-lama, ya lanjut akhirnya," ungkap Vinessa Inez kepada JawaPos.com.

Seiring waktu, Vinessa semakin aktif mengikuti berbagai ajang lari."Kalau event sudah banyak banget. Mulai dari Fun Run, Pocari, Maybank, Borobudur, Cardiff, JAKIM, JRF, Alfamart dan lain-lain," katanya.

Pengalaman mengikuti berbagai kompetisi membawanya mencoba tantangan dengan jarak yang lebih jauh. Salah satunya adalah half marathon, kategori lomba lari dengan jarak sekitar 21 kilometer atau setengah dari full marathon.

Bagi Vinessa, lari bukan sekadar aktivitas untuk menjaga kebugaran tubuh. Olahraga ini juga memberikan pengaruh positif terhadap emosi dan psikologisnya.

Ia merasakan perubahan suasana hati setelah menyelesaikan olahraga lari. Sensasi tersebut membuatnya lebih bersemangat dan memiliki pandangan yang lebih positif dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

"Efek dopaminnya berasa banget. Jadi setelah lari tuh lebih positif aja ngerasanya," tuturnya.

Selain memberikan manfaat bagi kesehatan mental, Vinessa Inez juga merasakan perubahan pada kondisi fisiknya. Kebiasaan berlari turut membantu menjaga bentuk tubuh, terutama karena dibarengi dengan pembentukan massa otot.

Menariknya, kebiasaan positif tersebut tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri. Vinessa merasa aktivitas olahraga yang dijalaninya juga memberikan pengaruh baik bagi anaknya.

Menurutnya, kebiasaan menjalani gaya hidup sehat dapat menjadi contoh positif bagi anak sejak dini. Dengan melihat orang tuanya aktif berolahraga, anak diharapkan dapat semakin mengenal pentingnya menjaga kesehatan dan membangun kebiasaan baik.

Meski sudah mencicipi sejumlah kompetisi lari hingga half marathon, Vinessa Inez mengaku belum memiliki rencana untuk menjajal kategori full marathon dalam waktu dekat.

Ia menyadari persiapan untuk menempuh jarak 42 kilometer membutuhkan latihan yang intensif, konsistensi, serta pengaturan waktu yang matang.

"Belum ada rencana ikut full marathon. Training-nya yang berat dengan jadwal yang lumayan lagi padat. Belum dulu, hehe," kata Vinessa.