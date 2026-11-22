JawaPos.com - Olahraga lari yang semakin digemari masyarakat Indonesia turut mendorong tumbuhnya komunitas, menjamurnya penyelenggaran lomba lari, hingga aktivitas ekonomi di sekitarnya. Jakarta Running Festival (JRF) 2026 menjadi salah satu ajang yang tidak hanya mewadahi budaya lari, tetapi juga membuka peluang ekonomi melalui keterlibatan berbagai mitra dan pelaku UMKM.

Popularitas olahraga lari di Indonesia meningkat drastis setelah pandemi Covid-19. Ketika itu, masyarakat memilih aktivitas tersebut untuk meningkatkan kondisi fisik mengingat lari merupakan aktivitas yang sangat sederhana dan bisa dilakukan hampir di mana saja.

Seiring melonjaknya minat masyarakat terhadap olahraga tersebut, penyelenggaraan lomba lari pun ikut menjamur di berbagai daerah di Indonesia. Event lari di Tanah Air selalu disambut antusias oleh para pelari, bahkan jumlah pesertanya rata-rata selalu menyentuh angka ribuan.

Indonesia sendiri punya cukup banyak ajang lari bergengsi, salah satunya adalah Jakarta Running Festival yang telah terselenggara sejak 2024. Ajang tersebut menjadi salah satu event lari bergengsi di Indonesia karena beberapa faktor seperti rute ikonik di pusat kota Jakarta, punya regulasi yang ketat, hingga berskala internasional.

Pada tahun ini, JRF 2026 telah rampung digelar pada 22 hingga 25 Oktober lalu. Event tersebut diikuti lebih dari 37 ribu pelari dari 48 negara, termasuk lebih dari 1.000 pelari internasional. Kehadiran ribuan pelari luar seolah menjadi bukti ajang tersebut sukses melirik perhatian dunia.

Dalam tiga tahun penyelenggarannya, JRF juga terus meningkatkan kualitas kompetisi. Tahun ini, kategori Half Marathon meraih status Gold Label dari World Athletics. Pencapaian ini menjadi salah satu langkah untuk menghadirkan kompetisi berstandar internasional dan memperkuat posisi Jakarta sebagai destinasi sport tourism.

Seperti diketahui, event lari saat ini bukan sekadar kompetisi olahraga, melainkan turut mendorong perkembangan sport tourism. Konsep tersebut memadukan aktivitas olahraga dengan potensi wisata, kekayaan budaya, hingga pemberdayaan UMKM.

Fenomena yang Sudah Tumbuh di Masyarakat

Penyelenggaraan JRF sepanjang tiga tahun ini, tentu memberikan dampak bagi pertumbuhan olahraga lari di Indonesia. Apalagi, ajang tersebut menjadi salah satu event lari paling bergengsi di Tanah Air yang sukses menarik perhatian pelari dari penjuru dunia.

Kesuksesan JRF sendiri tak luput dari PT Kelompok Lari Anak Bangsa (KLAB), perusahaan penyelenggara di balik ajang tersebut. Perusahaan yang didirikan pada tahun 2023 itu memiliki misi menghadirkan ajang lari representatif yang mengangkat kebanggaan warga Jakarta serta berkolaborasi dengan berbagai elemen kota dan komunitas.

Direktur PT KLAB, Dickie Widjaja, menanggapi pertanyaan yang JawaPos.com berikan terkait seberapa signifikan acara lari mendorong pertumbuhan budaya lari di Indonesia, terkhusus Jakarta.

Dickie melihat meningkatnya popularitas lari sebagai fenomena yang memang sudah tumbuh di tengah masyarakat. Menurutnya, kesederhanaan menjadi salah satu faktor yang membuat olahraga ini mudah diterima oleh berbagai kalangan.

“Kalau saya lihat sih sebenarnya acara lari ini sendiri kan memang sedang naik daun ya. Banyak generasi muda juga lebih memilih lari, karena at the end of the day olahraga lari ini kan sebenarnya cukup simpel. Ya bisa simpel, bisa juga sekompleks apapun yang kita mau. Nah, kalau JRF ini kalau kita bilang mungkin ini menjadi salah satu acara yang mereka targetkan lah,” ucap Dickie saat ditemui JawaPos.com.

Di tengah tren tersebut, JRF hadir sebagai salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin mengikuti ajang lari berstandar internasional di dalam negeri. Dickie menegaskan, JRF bukan pihak yang mendorong seseorang untuk mulai berlari. Sebaliknya, event tersebut berupaya mengakomodasi masyarakat yang memang sudah memiliki ketertarikan terhadap olahraga lari.

“Apakah itu menjadi mendorong pertumbuhan? Menurut saya, at the end of the day orang-orangnya memang sudah mau berlari, cuman JRF ini menjadi salah satu opsi acara lari yang bisa mereka ikuti. Jadi, kalau mau acara lari yang berstandar internasional, enggak usah lagi misalnya harus pergi ke Singapura atau ke negara lain, di negara sendiri sudah ada,” terang dia.

Direktur Utama PT Kelompok Lari Anak Bangsa (KLAB), Dickie Widjaja. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)

Tak Hanya Berorientasi pada Penyelenggaraan Event

Berkembangnya budaya lari juga membuka peluang bagi berbagai sektor usaha untuk terlibat. Penyelenggaraan event berskala besar dapat mempertemukan pelari dengan berbagai merek, mitra bisnis, hingga pelaku usaha UMKM. Aspek tersebut menjadi salah satu perhatian JRF.

Dickie menjelaskan, keberhasilan kolaborasi dengan mitra dan UMKM tidak cukup hanya dilihat dari keikutsertaan mereka dalam acara. Penyelenggara juga perlu mengetahui apakah keterlibatan tersebut memberikan manfaat nyata bagi para pelaku usaha.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah perkembangan omzet UMKM lokal selama terlibat dalam JRF. Selain itu, kepuasan mitra dan keinginan mereka untuk kembali berpartisipasi pada penyelenggaraan berikutnya juga menjadi indikator yang diperhatikan.

“Kalau kita melihatnya apakah dengan bekerja apakah mereka stabil di JRF, apakah memang bisa meningkatkan omset mereka, karena ujung-ujungnya kan kita memang ingin membantu meningkatkan ekonomi ya, omsetnya. Omset dari merek-merek UMKM lokal ini,” tutur Dickie.

“Sehingga kita melihatnya ya apakah satu, mereka senang, dua, apakah jualannya nambah, tiga, apakah mereka mau kembali lagi tahun depan,” tambahnya.

Dengan demikian, keberhasilan sebuah event tidak semata-mata diukur dari kelancaran perlombaan atau jumlah peserta. Manfaat yang dirasakan pihak-pihak yang terlibat juga menjadi bagian dari evaluasi penyelenggaraan.

Infrastruktur dan Peningkatan Standar Jadi Perhatian

Di sisi lain, perkembangan budaya lari juga berkaitan dengan kemudahan masyarakat dalam mengakses fasilitas olahraga.

Namun, Dickie menilai aktivitas lari pada dasarnya tidak membutuhkan infrastruktur yang rumit.

Ia mencotohkan warga yang tinggal di kompleks perumahan dapat berlari di sekitar tempat tinggal. Sementara itu, pekerja yang berkantor di kawasan Sudirman, Jakarta, bisa memanfaatkan area Gelora Bung Karno (GBK) untuk berolahraga.

“Kalau saya rasa sih sebenarnya, at the end of the day kalau lari ini kan sangat simpel ya, asal keluar rumah, misalnya lari di kompleks rumah atau kalau yang di kantor mungkin misalnya kantornya di area Sudirman, mereka bisa lari ke GBK,” urai Dickie.

Dickie juga menilai fasilitas lari di Jakarta sudah semakin berkembang. Dia menyebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui dinas terkait mulai memiliki rencana untuk menambah trek lari di sejumlah titik.

“Saya rasa sih infrastrukturnya memang sudah banyak ya. Nah, bahkan kalau saya tahu Pemprov juga, Dinas Pemprov Jakarta sudah mulai menambah, ingin menambah trek untuk lari di beberapa titik di Jakarta. Jadi, menurut saya bukan sebuah tantangan lagi sih untuk infrastruktur,” ujarnya.

Penyelenggara Ingin Terus Tingkatkan Kualitas JRF

Peningkatan kualitas penyelenggaraan juga menjadi perhatian JRF. Dickie mengatakan, pihaknya ingin terus meningkatkan standar event yang saat ini telah berstatus Gold Label. Meski demikian, upaya tersebut membutuhkan perencanaan lebih detail dan penyesuaian dengan kondisi setiap tahunnya.

Dia belum memerinci bentuk peningkatan yang akan dilakukan. Namun, dalam lima tahun mendatang, JRF berharap dapat menghadirkan penyelenggaraan yang semakin baik dan memberikan pengalaman menyenangkan bagi lebih banyak pelari.

"Mungkin kita akan melihat bagaimana meningkatkan lagi standar dan cara pelaksanaannya. Kalau sekarang kita sudah Gold Label, kita coba lihat apakah bisa meningkatkan standarnya. Namun, itu pasti membutuhkan perencanaan yang lebih detail," ungkapnya.

Dickie menambahkan, perkembangan JRF ke depan juga akan mempertimbangkan situasi dan kondisi dari tahun ke tahun. Karena itu, target untuk membuat acara semakin sukses dan menjangkau lebih banyak pelari tetap perlu diiringi evaluasi secara berkelanjutan.

"Kalau melihat lima tahun ke depan, tentu kita ingin acaranya semakin sukses dan semakin banyak pelari yang bisa menikmati. Namun, kita akan melihat perkembangannya dari tahun ke tahun," katanya.

Pesan kepada Pelari

Ketika disinggung mengenai kritik paling relevan untuk industri lari saat ini, Dickie justru menyampaikan pesan kepada para pelari. Ia mengatakan para pelari tidak perlu terlalu sibuk membandingkan catatan waktu atau pencapaiannya dengan orang lain.

Menurutnya, hal yang lebih penting adalah melihat perkembangan kemampuan diri sendiri dibandingkan hasil yang pernah diraih sebelumnya. Pesan tersebut sejalan dengan ungkapan run your own pace yang kerap digunakan dalam komunitas lari.

“Saya mungkin akan menjawab begini. Buat JRF, lari itu bisa sesimpel dan sekompleks apapun yang kita mau dari pelari itu sendiri. Run your own pace, kan ada saying run your own pace. Kalau kita melihatnya adalah run your own style juga,” ujar dia.

Dickie menilai, olahraga lari pada akhirnya merupakan aktivitas yang dilakukan untuk diri sendiri. Karena itu, seseorang tidak harus merasa terbebani untuk selalu menyamai kemampuan atau pencapaian pelari lain.