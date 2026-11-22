JawaPos.com - Berawal dari sekadar mencoba mengikuti lomba lari, kini olahraga tersebut justru telah menjadi gaya hidup yang membuatnya rela meroogoh kocek hingga puluhan juta rupiah. Begitulah kira-kira perjalanan Taufik Hidayat, seorang wartawan di media olahraga Indonesia, yang kini menjadikan lari sebagai bagian dari kesehariannya.

Fenomena olahraga lari memang semakin muda ditemui dalam beberapa tahun terakhir. Aktivitas fisik paling sederhana ini seolah tidak lagi mengenal batas usia, latar belakang pendidikan, maupun pekerjaan karena siapa pun bisa melakukannya dengan modal awal yang sederhana; tenaga dan kekuatan kaki.

Berdasarkan data dari berbagai sumber, geliat olahraga lari di Indonesia mulai meledak pesat dalam beberapa tahun terakhir, pasca pandemi Covid-19. Sejak 2023 hingga saat ini, budaya lari mulai banyak ditemui, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta.

Sejak saat itu, berbagai komunitas lari pun mulai bermunculan di sejumlah daerah. Aktivitas yang sebelumnya identik dengan olahraga rutin untuk menjaga kesehatan kini berkembang menjadi kegiatan sosial yang mempertemukan orang-orang dengan ketertarikan serupa.

Antusiasme tersebut terlihat dari semakin banyaknya perlombaan lari yang digelar di Tanah Air. Hampir setiap pekan, berbagai daerah menyelenggarakan ajang lari dengan ribuan peserta dan pilihan kategori yang semakin beragam, mulai dari 5K, 10K, half marathon, marathon, hingga trail run.

Perkembangan ini turut memberikan dampak terhadap sektor ekonomi. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Erick Thohir, bahkan menyebut olahraga lari kini telah berkembang menjadi sebuah industri, bukan sekadar aktivitas olahraga.

Berbagai ajang lari berskala nasional hingga internasional yang diselenggarakan di Indonesia ikut menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kehadiran peserta dari berbagai daerah juga memberikan peluang bagi sektor lain, seperti transportasi, penginapan, kuliner, hingga usaha kecil di sekitar lokasi perlombaan.

Mulai Terjun ke Olahraga Lari pada 2025

Meski olahraga lari sudah meledak setelah pasca pandemi Covid-19, Taufik sendiri mengaku baru ‘nyemplung’ ke olahraga tersebut pada awal tahun 2025. Wartawan yang akrab disapa Topngan alias Topik Ngantuk itu mengaku kepada JawaPos.com bahwa awalnya hanya penasaran untuk mengikuti perlomba lari yang semakin menjamur.

Dari pengalaman pertamanya tersebut, ketertarikannya terhadap olahraga lari perlahan tumbuh hingga membuatnya ketagihan dan menjadi bagian dari gaya hidupnya. Rutinitas sebagai wartawan tidak menjadi penghalang untuk terus menyalurkan hobi tersebut.

Sepanjang 2026, Taufik telah mengikuti sejumlah ajang lari. Event Jakarta Running Festival (JRF) 2026 menjadi lomba teranyarnya. Dia mengaku lebih menyukai kategori trail run karena enam dari sembilan perlombaan yang pernah diikutinya merupakan ajang lari lintas alam tersebut.

“Kalau di tahun ini (2026) kemarin ikut yang road itu ada JRF, full marathon. Terus juga sebelumnya ada Amartha Run, 21 kilo. Dan juga beberapa event trail run, kayak Mantra di Gunung Arjuno, ada juga CTC (Coast to Coast) di Pantai Selatan, dan beberapa event lainnya,” kata Taufik kepada JawaPos.com.

Keseriusan yang Mulai Menguras Kantong

Keseriusan Taufik menggeluti olahraga lari, berdampak pula pada kantong keuangannya. Sebab, kebutuhan seorang pelari tidak lagi sebatas memiliki sepasang sepatu, tetapi juga mencakup berbagai perlengkapan untuk menunjang kenyamanan dan menjaga performa saat berlatih maupun berlomba.

Taufik menyebut besarnya biaya yang harus dirogoh setiap pelari sebenarnya bergantung pada tujuan masing-masing. Orang yang sekadar hanya ingin menjaga kesehatan tentu memiliaki kebutuhan berbeda dibandingkan mereka yang mulai serius mengejar performa.

“Seberapa mahal itu sebenernya relatif ya, karena kan biasanya orang pertama kali lari itu buat sehat. Nah, mungkin habis itu kalau buat sehat doang sebenernya cukup sepatu aja udah cukup. Cuman kadang orang setelah rutin lari, mungkin dia ingin ngejar catatan waktu ya, atau ingin lebih cepat, atau juga dia gabung komunitas, nah itu bisa jadi membengkak,” tutur Taufik.

Perubahan kebutuhan tersebut biasanya mulai terasa ketika seseorang semakin rutin berlatih. Sepatu yang semula menjadi satu-satunya perlengkapan utama perlahan ditemani pakaian olahraga khusus hingga sejumlah aksesori pendukung lainnya.

Bahkan, pelari yang mulai serius biasanya tidak cukup hanya memiliki satu pasang sepatu. Mereka membutuhkan beberapa jenis sepatu dengan fungsi berbeda, mulai dari menunjang pemulihan, latihan kecepatan, hingga digunakan khusus saat perlombaan.

“Yang awalnya harusnya cuman sepatu, jadi ditambah lagi tuh levelnya naik, dia bisa jadi beli perlengkapan lain kayak baju yang proper. Bahkan sepatu mungkin kalau sekarang itu pelari-pelari itu harusnya punya lebih dari satu sepatu, karena buat rotasi. Ada yang sepatu buat recovery, ada yang buat speed, ada yang buat ya lomba sendiri, khusus lomba,” terangnya.

“Jadi, ya kalau makin serius, biayanya itu makin banyak. Belum lagi kalau sekarang ditambah karena udah ada sosmed ya, jadi tuh orang-orang sudah tahu cara untuk meningkatkan performanya di lari itu nggak cuman latihan, ada juga kayak nutrisi-nutrisinya, makanan harus yang apa, ada juga energy gel, energy gel yang kalau nominalnya itu bisa mahal lah, nggak murah gitu kalau semuanya dibeli,” lanjut pria berusia 33 tahun tersebut.

Kuras Lebih dari Rp 50 Juta untuk Lari

Sepatu menjadi salah satu pos pengeluaran terbesar bagi Taufik. Selain menjadi alat tempur utama, sepatu lari juga disebut memiliki masa pakai yang perlu diperhatikan agar tetap nyaman dan mampu menunjang aktivitas berlari.

Taufik menyebut kondisi sepatu biasanya mulai menurun setelah digunakan menempuh jarak ratusan kilometer, salah satunya ditandai dengan bagian outsole yang semakin menipis. Kondisi itu membuatnya perlu mengganti sepatu secara berkala, terlebih jika memiliki sepatu khusus untuk mengikuti perlombaan.

Wartawan asal Bekasi itu mengaku telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit selama dua tahun terakhir. Ia memperkirakan total pengeluaran untuk membeli berbagai perlengkapan lari telah menembus angka Rp 50 juta.

“Kalau ditotal, sebenernya biaya yang paling banyak itu buat sepatu pasti ya. Karena sepatu biasanya kalau udah lebih dari 300 kilo itu udah tipis, jadi biasanya sepatu 6 bulan sekali beli baru, atau mungkin ada juga yang buat race gitu, ya dia harus beli baru. Kalau ditotal ya, kalau sama khusus buat perlengkapan lari, mungkin kalau 2 tahun ini bisa nyentuh Rp 50 juta ke atas lah,” ungkap Taufik.

Namun, angka tersebut, kata Taufik, belum sepenuhnya menggambarkan total biaya yang harus disiapkan ketika seorang pelari ingin mengikuti perlombaan di luar kota. Selain biaya pendaftaran, ada kebutuhan transportasi dan penginapan yang juga harus masuk dalam perhitungan.

Besarnya biaya perjalanan pun bergantung pada lokasi perlombaan dan moda transportasi yang dipilih. Belum lagi harga penginapan yang biasanya meningkat ketika sebuah kota menjadi tuan rumah ajang lari besar.

“Kalau ikut race, itu pasti biayanya juga membengkak apalagi kalau di luar kota ya. Selain akomodasi, transportasi itu bisa dipilih dari pesawat, atau kereta, atau yang lebih murah lagi bus. Dan juga, yang biasanya mahal juga itu penginapannya. Karena biasanya kalau ada event di sebuah kota, itu kan harga hotel melambung gitu, lebih naik, dan juga susah dapetin. Jadi, biayanya pasti membengkak lah kalau buat akomodasi selama ikut event,” katanya.

Infrastruktur Kota Masih Belum Bersahabat bagi Pelari

Di tengah semakin populernya olahraga lari, Taufik menilai masih ada persoalan yang perlu mendapat perhatian, yakni mengenai ketersediaan infrastruktur pendukung.

Taufik menilai kondisi sejumlah kawasan perkotaan di Indonesia masih belum ideal untuk menunjang aktivitas tersebut. Salah satu persoalan yang paling mudah ditemui adalah banyaknya pelari yang terpaksa menggunakan badan jalan karena kondisi trotoar yang belum memadai.

“Kalau buat di kota-kota ini sebenernya belum bersahabat karena ya kita lihat aja lah, pelari banyak yang masih lari di jalan, di jalan yang harusnya cuman kendaraan kan. Sementara trotoar-trotoarnya itu masih belum banyak yang bagus lah. Ada yang bagus, cuman ya itu mungkin kalau beberapa di kotanya atau di kawasan-kawasan elit,” papar dia.

Menurut Taufik, persoalan infrastruktur semacam ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi banyak daerah. Pembangunan fasilitas yang lebih ramah bagi pelari dan pejalan kaki dinilai penting agar masyarakat bisa menikmati olahraga tanpa harus mengorbankan faktor keselamatan.

“Kalau yang di jalanan-jalanan biasanya, bahkan di jalanan yang jalanan mobil buat motor aja masih banyak yang nggak rata, berlubang. Jadi ya kalau di infrastruktur jalanannya sih masih kurang lah, banyak yang kurang,” ujar Taufik mengakhiri pembicaraannya dengan JawaPos.com.