JawaPos.com - Olahraga lari saat ini semakin digemari oleh masyarakat Indonesia. Lebih dari sekadar menjalani gaya hidup sehat, para pelari juga memiliki ambisi untuk terus meningkatkan kemampuan dan mencatatkan waktu terbaik (personal best) dalam menyelesaikan jarak tempuh tertentu.

Pada dasarnya, lari merupakan salah satu aktivitas fisik yang tergolong sederhana. Olahraga ini tidak membutuhkan perlatan khusus ataupun fasilitas yang rumit. Seseorang bahkan bisa melakukannya seorang diri tanpa harus bergabung pada orang lain seperti ketika bermain sepak bola, basket, tenis, hingga padel.

Di Indonesia sendiri, olahraga lari sendiri sejatinya mulai digemari secara masif sekitar tahun 2013. Kemudian, popularitasnya semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah pandemi Covid-19. Antusiasme masyarakat untuk menekuni olahraga tersebut melonjak cukup signifikan.

Salah satu faktor yang mendorong fenomena tersebut adalah kemudahan dalam melakukannya. Ketika pandemi Covid-19 membuat masyarakat semakin memperhatikan kondisi kesehatan, lari menjadi salah satu pilihan aktivitas fisik yang mudah diakses. Kebiasaan tersebut kemudian berkembang menjadi gaya hidup yang terus bertahan hingga sekarang.

Seiring meningkatnya minat masyarakat, penyelenggaraan event lari juga semakin menjamur. Hampir setiap pekan, berbagai daerah di Indonesia menggelar perlombaan yang diikuti ribuan peserta. Kategori yang ditawarkan pun semakin beragam, mulai dari 5K, 10K, Half Marahon, Marathon, hingga Trail Run. Bahkan, sejumlah penyelenggara mulai menghadirkan kategori khusus anak-anak dan keluarga.

Indonesia juga menjadi tuan rumah berbagai ajang lari berskala internasional. Sebut saja Maybank Marathon di Bali, Jakarta International Marathon (Jakim), Jakarta Running Festival (JRF), hingga Borobudur Marathon di Magelang. Berbagai ajang tersebut tidak hanya menarik minat pelari lokal, tetapi juga peserta dari mancanegara.

Lebih dari sekadar kompetisi olahraga, penyelenggaraan event lari di berbagai daerah turut mendorong perkembangan sport tourism. Konsep tersebut memadukan aktivitas olahraga dengan potensi wisata, kekayaan budaya, hingga pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) setempat.

Besarnya antusiasme masyarakat membuat olahraga lari kini berkembang menjadi lebih dari sekadar aktivitas fisik.

Di balik tren tersebut, muncul sebuah ekosistem industri yang melibatkan penyelenggara lomba, produsen perlengkapan olahraga, komunitas, hingga berbagai sektor usaha lainnya.

Tanggapan Atlet Hendro Yap soal Menjamurnya Event Lari di Indonesia

Atlet jalan cepat Indonesia Hendro Yap berpose usai menuntaskan perlombaan jalan cepat setengah marathon Asian Games 2026 di Aichi-Nagoya Race Walking Course, Jepang, Rabu (23/9/2026). ANTARA/Arindra Meodia

Fenomena menjamurnya event lari di Indonesia turut menyita perhatian atlet jalan cepat Indonesia, Hendro Yap. Peraih enam medali emas SEA Games itu mengungkapkan bahwa fenomena tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat Tanah Air sudah sangat sadar akan pola hidup sehat.

“Kalau saya sih melihatnya antusias masyarakat terhadap hidup sehat malah lebih ke arah itu sih. Jadi pola hidup sehatnya sudah ada gitu loh, ingin hidup lebih sehat, gitu kan. Dan juga melihatnya kesadaran akan pola hidup yang istilahnya tadinya sulit untuk berolahraga, sekarang mencari cara untuk, "Gua pengin ikut, pengin hidup sehat, terus olahraga yang gampang, yaitu lari," gitu loh,” kata Hendro saat dihubungi JawaPos.com.

Hendro menilai lari adalah aktivitas paling menarik karena mudah dilakukan dan tidak perlu merogoh kocek banyak untuk memulainya. Namun, lain cerita ketika seseorang mulai mengikuti perlombaan karena ada sejumlah pengeluaran tambahan yang perlu dipersiapkan.

Biaya tersebut mencakup perlengkapan olahraga, seperti sepatu dan pakaian lari, hingga uang pendaftaran untuk mengikuti sebuah event. Terlebih, sebagian pelari kini tidak hanya mengikuti satu perlombaan dalam beberapa bulan, tetapi bisa berpartisipasi hampir setiap pekan.

“Mereka udah survei untuk mencari olahraga yang paling mudah dilakukan, yaitu lari dan istilahnya enggak jenuh, dan cost-nya juga kan enggak terlalu tinggi sebenarnya kalau dilihat dari biaya untuk melakukan latihannya gitu ya,” ucapnya.

“Memang untuk event-nya memang saya lihat memang mereka spend uangnya cukup banyak gitu ya, kayak bayar lomba lari tiap minggu, terus beli apparel, sepatu, baju, atau apa pun, memang cukup menghabiskan uang yang besar gitu,” sambung dia.

Meski demikian, menurut Hendro, biaya untuk berlatih lari termasuk menyewa pelatih guna meningkatkan kemampuan masih relatif lebih terjangkau jika dibandingkan dengan olahraga lain. Karena itu, olahraga lari sampai saat ini masih sangat diminati oleh semua kalangan masyarakat.

Peralatan Mahal, Gengsi atau Kebutuhan?

Lari pada dasarnya merupakan olahraga yang bisa dilakukan tanpa biaya besar karena hanya bermodalkan niat dan sepasang kaki. Namun, perkembangan tren olahraga ini membuat kebutuhan perlengkapan semakin beragam. Aktivitas yang semula sederhana, kini berkembang menjadi bagian dari gaya hidup dan tren sosial.

Tidak sedikit pelari yang rela mengeluarkan jutaan rupiah untuk menunjang aktivitasnya. Mulai dari membeli sepatu lari berkualitas, baju berteknologi tinggi, hingga aksesori pendukung lainnya seperti jam tangan, kacamata, hingga energy gel.

Di sisi lain, penggunaan perlengkapan tersebut juga tidak selalu berkaitan dengan kebutuhan fungsional. Ada faktor penampilan, citra diri, hingga keinginan untuk mendapatkan pengakuan di lingkungan komunitas maupun media sosial. Perlengkapan olahraga yang dikenakan seseorang terkadang menjadi bagian dari identitas dan personal branding.

Lantas, apakah berbagai perlengkapan mahal tersebut memang menjadi kebutuhan seorang pelari atau sekadar mengikuti gengsi dan tren?

Hendro menilai kebutuhan perlengkapan lari sebenarnya bisa disesuaikan dengan kemampuan finansial masing-masing individu. Terlebih bagi mereka yang baru mulai menekuni olahraga tersebut, pilihan sepatu dengan harga terjangkau sudah cukup beragam di pasaran.

“Kalau misalkan kita bicara dari kebutuhan, sebenarnya kalau memang kita baru memulai ya sebenarnya yang biasa-biasa juga banyak gitu pilihannya dari yang harganya di bawah 700, di bawah 1 juta, 1 juta setengah, itu banyak variasi harga. Sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan untuk membeli si peralatan lari ini,” terang Hendro.

Bicara gengsi, Hendro mengatakan tidak sedikit pelarih yang mempertimbangkan popularitas dan reputasi sebuah merek sebelum memutuskan untuk menggunakan produknya. Kondisi tersebut membuat brand image memiliki pengaruh besar terhadap antusiasme konsume dalam membeli perlengkapan lari.

“Kalau untuk gengsi, ya memang terlihat sekali kalau runner-runner sekarang tuh melihat brand image-nya sih. Pengaruh brand image terhadap antusias untuk membeli barang itu cukup tinggi,” katanya.

“Cuman kalau kembali lagi ke gengsi ya, kalau misalkan enggak pakai yang bagus karena brand image-nya enggak begitu tinggi, terus tidak terlalu menonjol, tidak menampilkan teknologi yang mereka punya juga, jadi mereka kurang percaya dengan brand ini,” lanjut Hendro.

Padahal, dari sisi kualitas dan teknologi, produk sepatu lokal dinilai sudah mampu bersaing dengan merek-merek luar negeri. Hendro menilai sepatu buatan dalam negeri memiliki potensi besar untuk menjadi pilihan para pelari, termasuk mereka yang baru mulai menekuni olahraga lari. Namun, persepsi terhadap merek masih menjadi tantangan tersendiri.

“Contoh misalkan sepatu-sepatu lokal. Menurut saya sepatu-sepatu lokal sekarang yang istilahnya di bawah 1 juta, 1 juta setengah, bahkan 2 juta pun sebenarnya menyamai brand-brand yang dari luar negeri, kayak brand-brand besar. Itu menurut saya cukup untuk istilahnya buat kita yang mau mulai belajar lari atau mau ikut-ikutan lomba lari,” ucap Hendro.

Menurutnya, persoalan tersebut juga berkaitan dengan psikologis dan kepercayaan diri konsumen. Ia mengambil contoh, penggunaan merek tertentu oleh para pelari elite memengaruhi persepsi masyarakat terhadap sebuah produk. Akibatnya, sepatu lokal terkadang kurang mendapatkan kepercayaan yang sama, meskipun memiliki kualitas yang tidak kalah bersaing.

“Tetapi karena mereka lebih apa melihat saat mereka melihat eh Robi Syianturi, Rikki Martin, Odekta menggunakan brand-brand yang istilahnya bukan brand lokal, mereka kurang percaya diri, dari psikologinya gitu. "Wah, enggak yakin nih sepatu ini bagus." Begitu mereka coba, "Kok ini kurang ya? Kok ini kurang ya?" Nah, artinya kan brand lokal ini kurang memberikan kesempatan pada orang-orang yang misalnya baru mulai berlari untuk mencoba produk mereka,” tuturnya.

Hendro menilai persoalan utama yang dihadapi produsen sepatu lokal bukan semata-mata terletak pada kualitas produk, melainkan bagaimana memperkenalkan keunggulannya kepada masyarakat. Strategi pemasaran yang tepat serta kesempatan bagi konsumen untuk mencoba produk secara langsung dinilai dapat membantu meningkatkan kepercayaan terhadap merek lokal.

Uang Bukan Persoalan bagi Pelari demi Mencetak Personal Best

Dalam dunia lari, terdapat sejumlah istilah dasar yang lekat dengan aktivitas tersebut, di antaranya Personal Best (PB), Pace, dan Mileage. Ketiganya memiliki peran penting dalam perjalanan seorang pelari, baik untuk mengukur performa maupun menentukan target latihan.

Dari ketiga unsur tersebut, Persona Best menjadi salah satu pencapaian yang memiliki makna tersendiri bagi seorang pelari. Personal Best merupakan catatan waktu terbaik yang pernah diraih seseorang dalam menyelesaikan jarak lomba, baik itu di 5K, 10K, Half Maraton, hingga Maraton.

Bagi Hendro, pencapaian tersebut bahkan memiliki nilai yang tidak bisa diukur dengan materi. Pelari berusia 36 tahun itu menilai bahwa ambisi untuk memecahkan catatan waktu terbaik dapat membuat sesorang rela mengeluarkan biaya besar.

Bahkan, kata dia, para pelari tidak keberatan mengeluarkan uang lebih demi mengikuti ajang lari bergengsi di berbagai negara apabila kesempatan tersebut dapat membantu mereka mencetak Personal Best.

“Itu (Personal Best) sebuah achievement ya, pencapaian yang istilahnya tidak bisa nilai dinilai dari uang gitu. Contoh misalkan saya mau dapat personal best, walaupun saya harus dapat personal best saya itu di Boston Marathon, di Gold Coast, atau mungkin di Major Marathon yang kayak Tokyo gitu, ke Chicago, yang istilahnya saya harus spend uang banyak, saya enggak masalah dengan uang lagi,” ungkap Hendro.

“Istilahnya, jika harus menghabiskan uang yang cukup banyak, itu udah tidak dilihat lagi jika memang kita bicaranya personal best. Jadi mereka itu untuk tetap bisa ikut lomba lari ya itu mereka harus dapat achievement yang istilahnya bisa membikin mereka bangga,” ucapnya.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepuasan dalam mencetak Personal Best sudah menjadi prioritas tersendiri bagi seorang pelari. Biaya yang harus dikeluarkan untuk mengikuti perlombaan bukan lagi pertimbangan utama selama mereka berkesempatan meraih pencapaian yang membanggakan.

“Artinya mereka merasa bahwa sekarang untuk mengukur kebugaran saya, level fitness-nya, yaitu dengan personal best. Dan gengsi, bicara gengsi, mereka udah ke tahap yang istilahnya gengsinya adalah, "Gua enggak boleh kalah dan istilahnya saya harus ada peningkatan terus nih." Gitu,” urai Hendro.

“Jadi mereka udah enggak melihat uang lagi kalau misalkan udah seperti itu. Artinya kalau kita menilai mereka, istilahnya kita kalau kita udah melihat mereka sudah tidak melihat uang lagi untuk dapat personal best, berarti ada sesuatu hal yang istilahnya mereka udah enggak enggak peduli lagi tentang hal itu,” sambungnya.

Hendro mengibaratkan kecintaan pelari terhadap olahraga tersebut seperti seorang yang sdang jatuh cinta. Menurutnya, ketika sudah memiliki keinginan kuat, segala pengorbanan, seperti misalnya harus berjalan kaki sejauh delapan kilometer demi bertemu seorang kekasih, tidak lagi terasa berat.

Apa yang Membuat Pelari Rela Menggelontorkan Banyak Uang demi Ikut Event Lari?

Seperti yang sudah disinggung Hendro sebelumnya, biaya pendaftaran untuk mengikuti sebuah event lari tidak murah. Meski demikian, tingginya biaya tersebut tidak menyurutkan antusiasme masyarakat untuk ambil bagian dalam berbagai perlombaan lari.

Ambil contoh ajang lari Jakarta Running Festival (JRF) 2026 yang berlangsung pada 22 hingga 25 Oktober lalu. Ajang tersebut diikuti oleh lebih dari 37 ribu pelari dari 48 negara, termasuk lebih dari 1.000 pelari internasional. Angka tersebut menunjukkan besarnya minat masyarakat terhadap olahraga lari, meskipun biaya pendaftarannya terbilang cukup tinggi.

Sebagai gambaran, biaya pendaftaran dengan harga normal untuk kategori 5K dibanderol Rp600 ribu, sedangkan kategori 10K mencapai Rp800 ribu. Sementara itu, peserta kategori Half Marathon harus membayar Rp1 juta dan kategori Marathon sebesar Rp1,25 juta.

Hendro mengatakan, tingginya minat masyarakat terhadap ajang lari tidak terlepas dari besarnya eksposur yang bisa didapatkan para peserta. Keikutsertaan dalam sebuah perlombaan lari dinilai memberikan kesempatan bagi seseorang untuk lebih dikenal oleh banyak orang.

“Karena demand-nya olahraga lari ini cukup besar. Platform untuk ikut lomba lari ini kan istilahnya bisa lebih besar diketahui oleh orang lain dibandingkan olahraga yang lain, gitu loh. Jadi misalkan kalau kita posting lomba lari di sini, yang mengetahui kita ikut lomba lari ini ada 10.000 orang yang ikut perlombaan itu. Mereka melihat eksposur,” terang Hendro.

Hendro turut membandingkan olahraga lari dengan cabang olahraga lain seperti padel. Menurutnya, jangkauan eksposur yang diperolah seseorang ketika mengikuti ajang lari cenderung lebih luas. Sementara itu, aktivitas olahraga padel memiliki lingkup yang relatif terbatas karena membutuhkan rekan bermain.

“Ada sebagian orang yang melihat bahwa eksposurnya lebih banyak mengikut lomba lari dibandingkan ikut lomba atau ikut event yang lain. Misalkan contoh padel, lingkupnya itu ya memang sepermainan. Kalau enggak ada partner, mereka sulit juga untuk bisa melakukan aktivias itu,” kata dia.

Hendro menilai kemudahan untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat luas menjadi salah satu daya tarik tersendiri dalam mengikuti perlombaan lari. Hal tersebut membuat olahraga lari memiliki nilai lebih, terutama bagi mereka yang ingin membagikan aktivitas dan pencapaiannya kepada publik.