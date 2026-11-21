JawaPos.com - Wali Kota New York Zohran Mamdani mengalami cedera tendon Achilles saat bermain sepak bola.

Zohran Mamdani diketahui ikut bermain dalam pertandingan persahabatan melawan tim jurnalis yang bertugas meliput kegiatan Balai Kota (City Hall) pada Kamis (19/11).

Mamdani mengabarkan kondisi kesehatannya dalam konferensi pers pada Jumat (20/11).

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Saat seorang reporter menanyakan kondisi kakinya, Mamdani menjelaskan, cedera itu didapat saat bermain sepak bola sehari sebelumnya.

Mamdani bahkan mengaku cidera itu kemungkinan disebabkan oleh kelalaiannya yang tidak melakukan pemanasan sebelum pertandingan.

“Saya tidak melakukan peregangan,” kata Mamdani dikutip dari AP News.

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Meski mengalami cedera serius, Mamdani tetap menceritakan pertandingan itu dengan nada santai. Mamdani mengaku berhasil mencetak gol tidak lama setelah memasuki lapangan.

“Saya mencetak gol tidak lama setelah masuk ke lapangan,” ujar Mamdani.

Karena terlalu bersemangat bermain sepak bola, Mamdani mengaku lupa bahwa usianya tidak lagi muda.

“Saya lupa bahwa usia saya sudah 35 tahun,” kata dia.

Mamdani pun tidak lupa menyampaikan hasil akhir pertandingan. Mamdani memastikan timnya berhasil mengalahkan skuad jurnalis yang menjadi lawan mereka.

Cedera tendon Achilles membuat Mamdani harus menepi dari aktivitas sepak bola untuk waktu yang cukup panjang.

Mamdani bahkan terlihat berjalan menggunakan bantuan kruk saat menghadiri konferensi pers.

Akibat cedera itu, Mamdani pun harus menggunakan sepatu medis khusus selama enam hingga delapan pekan.