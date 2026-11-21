JawaPos.com - Pembalap mobil Indonesia Sean Gelael resmi melepas masa lajang setelah menikahi aktris Hana Malasan pada Sabtu (21/11). Mas kawin pernikahan cukup unik.

Kabar bahagia tersebut mulai diketahui publik setelah akun instagram @kuyentertainment membagian rekaman momen ijab kabul.

Dalam video tersebut, prosesi ijab kabul berjalan lancar.

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Sean menjawab ijab tersebut dengan mantap dalam satu tarikan napas. Tanpa jeda panjang maupun pengulangan, pebalap kelahiran Jakarta itu langsung mengucapkan kabul.

Begitu kabul diucapkan, Sean dan Hana sah menjadi pasangan suami istri. Pembalap kebangaan Indonesia itu tampak mengangkat kedua tangan sebagai luapan kegembiraan dengan senyum yang terus menghiasi wajahnya.

Mas kawin pernikahan tersebut turut menjadi sorotan. Mas kawin yang diberikan berupa emas logam mulia seberat 50 gram dan uang tunai Rp 21.112.026.

Pernikahan ini menjadi momen istimewa bagi keluarga besar Gelael. Sean merupakan putra pasangan mantan pereli nasional Ricardo Gelael dan aktris senior Rini S. Bono.

Sementara itu, Hana Malasan sendiri dikenal sebagai aktris yang membintangi sejumlah film dan serial Indonesia.

Dia bersama Sean diketahui telah menjalin hubungan sejak awal 2024.

Perjalanan cinta mereka berlanjut ke jenjang lebih serius, yakni bertunangan. Acara pertunangan tersebut diketahui terjadi pada Agustus 2026.

Sean merupakan pembalap mobil kebanggaan Indonesia. Dia sukses mencatatkan prestasi gemilang di FIA World Endurance Championship (WEC).

Pada 27 September 2026, Sean berhasil meraih kemenangan di balapan FIA WEC 6 Hours of Fuji.

Sebelumnya, pebalap kelahiran Jakarta itu pernah menjadi runner-up dunia di kelas LMP2 pada 2021 dan 2022.

Sebelum beralih ke balap ketahanan, Sean berkompetisi di ajang GP2 dan Formula 2 pada 2015-2020.

Dia bahkan sempat dipercaya menjadi pebalap penguji tim Formula 1 Scuderia Toro Rosso pada musim 2017-2019.