JawaPos.com - Bergulirnya Pro Futsal League (PFL) 2026/2027 di Pontianak, Kalimantan Barat, bukan sekadar kesempatan bagi Pangsuma FC untuk bermain di depan pendukung sendiri.

Penyelenggaraan seri tersebut juga memunculkan kembali pertanyaan Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) Kalimantan Barat mengenai Pangsuma FC yang tidak mendapat jatah tuan rumah pada musim lalu.

Pontianak akan menjadi tuan rumah pada gelaran PFL 2026/2027 seri 4 dan 5. Menariknya, seri tersebut rencananya dihadiri Michael Victor Sianipar.

Rencana kunjungan Michael pun ditanggap oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua AFP Kalbar Fery Adrian Pangkey.

Fery menegaskan, pihaknya terbuka terhadap kehadiran Michael.

Dia mempersilakan mantan Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) tersebut untuk merasakan langsung atmosfer pertandingan futsal di Pontianak.

“Terkait rencana kedatangan Michael Sianipar ke series 4 dan 5 di Pontianak kami dengan tangan terbuka menerima kedatangan beliau, silakan datang, beli tiket dan nikmati atmosfer yang berbeda menonton futsal di Pontianak,” ujar Fery dalam keterangannya, Sabtu (21/11).

Meski menyambut hangat, Ferry menyebut bahwa momen tersebut menjadi waktu yang tepat baginya untuk mempertanyakan alasan FFI tidak memberi Pangsuma FC sebagai tuan rumah pada musim lalu.

Dia secara tegas meminta Michael memberikan penjelasan apabila hadir ke Pontianak.

“Lalu kemudian anda jelaskan kenapa Pangsuma FC Kalbar tidak mendapatkan jatah sebagai tuan rumah musim lalu,” tegas Fery.

Pernyataan Fery menambah sorotan terhadap pembagian tuan rumah seri PFL.

Isu ini penting bagi daerah karena menjadi tuan rumah berarti memberi kesempatan kepada suporter setempat untuk mendukung timnya secara langsung.

Seri 4 dan Seri 5 Pro Futsal League (PFL) 2026/2027 akan digelar di GOR Terpadu Ahmad Yani, Pontianak.

Pangsuma FC Kalbar bertindak sebagai tuan rumah pada dua seri tersebut.

Seri 4 dijadwalkan berlangsung pada 28-29 November 2026. Adapun Seri 5 akan menyusul pada 5-6 Desember 2026.

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Dua seri ini menjadi kesempatan bagi masyarakat Kalimantan Barat untuk menyaksikan langsung persaingan klub-klub futsal profesional Tanah Air.