JawaPos.com – Hyundai Hillstate akhirnya meraih kemenangan perdana pada Rabu (18/11). Mereka mengalahkan SOOP SOOPers dengan skor 3-1 (25-20, 25-16, 19-25, 25-16) dalam matchday kelima V-League di Yeomju Gymnasium.

Opposite Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, menyumbangkan 13 poin dalam pertandingan tersebut. Namun, efektivitas serangannya masih berada di angka 30,3 persen.

Catatan itu masih di bawah rata-rata efektivitas serangan Megawati musim ini, yakni 36,36 persen. Angka tersebut juga terpaut dari catatannya selama dua musim membela Jungkwanjang Red Sparks.

Megawati mencatatkan efektivitas serangan 43,95 persen pada musim 2023–2024 dan meningkat menjadi 48,06 persen pada musim berikutnya.

Pelatih Minta Megawati Perbaiki Serangan Pelatih Hyundai Hillstate Kang Sung-hyung menyadari Megawati belum kembali ke level terbaiknya, terutama dalam urusan menyerang.

“Saya sudah mengatakan kepada Mega bahwa akan bagus jika dia memukul bola lebih panjang dan menciptakan sudut serangan,” kata Kang dikutip dari MyDaily saat diminta mengevaluasi penampilan Megawati melawan SOOP.

Meski demikian, pelatih berusia 56 tahun tersebut optimistis performa Megawati akan membaik.

Apalagi, opposite asal Jember itu sebenarnya tampil cukup baik dalam membantu pertahanan saat menghadapi SOOP.

“Dia sudah mencatatkan tiga blok, jadi saya yakin performanya akan semakin baik. Selain Mega dan Jordan (Wilson), pemain-pemain lain juga ikut menyumbangkan poin. Itu turut membantu kami meraih kemenangan,” tutur Kang.

Hillstate Keluar dari Dasar Klasemen Kemenangan atas SOOP membuat Hillstate keluar dari posisi juru kunci dan naik satu tingkat ke peringkat keenam klasemen sementara.

Hasil tersebut menjadi modal penting bagi Hyundai Hillstate untuk memperbaiki performa pada pertandingan berikutnya.