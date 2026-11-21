JawaPos.com - Pengurus Besar Olahraga Majiang (PB ORAMA) mulai mempercepat langkah untuk mengembangkan Majiang sebagai olahraga prestasi di Indonesia.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkuat konsolidasi organisasi dengan menghimpun perwakilan dari 38 provinsi melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Tahun 2026 di Hotel Episode, Gading Serpong, Tangerang, Jumat (20/11).

Rakernas tersebut menjadi momentum bagi PB ORAMA untuk merumuskan program kerja sekaligus menyusun strategi pengembangan organisasi.

Sejumlah agenda dibahas melalui tiga komisi, yakni Komisi A, Komisi B, dan Komisi C.

Ketua Umum PB ORAMA Jeffry CT mengatakan, kehadiran perwakilan dari seluruh provinsi menjadi modal awal untuk memperluas pembinaan Majiang di Indonesia.

Tidak hanya membahas program organisasi, Rakernas juga diisi pelatihan mengenai aturan permainan (rules of game), perwasitan, kehumasan, hingga keanggotaan.

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“Alhamdulillah, kita sudah mengumpulkan 38 provinsi dan seluruh rangkaian berjalan dengan lancar. Sejumlah keputusan juga sudah disepakati melalui komisi-komisi yang dibentuk dalam Rakernas ini,” kata Jeffry.

Dia berharap konsolidasi tersebut bisa berlanjut hingga ke tingkat kabupaten dan kota.

Dengan begitu, pengembangan organisasi tidak hanya terpusat di tingkat provinsi, tetapi juga mampu menjangkau lebih banyak anggota dan calon atlet.

“Kita ingin 38 provinsi ini berkembang, dari tingkat provinsi sampai kota dan kabupaten. Karena itu, para ketua dan jajaran pengurus daerah perlu memahami bagaimana mengembangkan organisasi dan menerapkan program kerja di wilayah masing-masing,” ujar Jeffry CT.

Selain memperkuat struktur organisasi, PB ORAMA juga membidik keanggotaan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Jeffry menyebut, terdapat sejumlah tahap yang harus dipenuhi sebelum pengajuan tersebut dilakukan.

Tahapnya dimulai dari deklarasi dan pemberian mandat kepengurusan, Rakernas, hingga penyelenggaraan kejuaraan nasional (kejurnas).

PB ORAMA menargetkan kejurnas pertama berlangsung pada Desember 2026, kemudian dilanjutkan kejurnas kedua pada Januari 2027.

Setelah seluruh agenda tersebut rampung, PB ORAMA berencana menggelar Rakernas kedua sebelum melengkapi dokumen persyaratan untuk diajukan kepada KONI.

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“Setelah Kejurnas kedua dan Rakernas kedua, seluruh dokumentasi serta persyaratan akan kami ajukan ke KONI. Kami ingin seluruh proses ini berjalan dengan cepat, tetapi tetap memenuhi tahapan dan ketentuan organisasi,” jelas Jeffry CT.

Di sisi lain, PB ORAMA juga mulai menyiapkan standardisasi aturan permainan. Langkah tersebut dinilai penting karena Majiang berkembang dengan beragam variasi aturan, di antaranya versi Hongkong dan Jepang.

Sebagai pedoman bersama, PB ORAMA memperkenalkan standar permainan ORAMA 108.

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Aturan tersebut akan menjadi acuan dalam kegiatan sosialisasi, pelatihan, hingga penyelenggaraan kompetisi di berbagai daerah.

“PR kita adalah memberikan edukasi kepada para pemain yang selama ini terbiasa dengan aturan permainan berbeda. Melalui Rakernas ini, kami mendorong seluruh pengurus provinsi untuk mempercepat sosialisasi rules of game ORAMA 108,” ungkap Jeffry.

Dia menjelaskan, ORAMA 108 memiliki filosofi satu tujuan, nol toleransi, dan delapan putaran.

Standardisasi itu diharapkan dapat menyamakan pemahaman pemain sekaligus menciptakan kompetisi yang lebih terstruktur.

Jeffry optimistis Majiang memiliki potensi untuk berkembang menjadi olahraga prestasi. Apalagi, permainan tersebut telah memiliki basis peminat di sejumlah daerah.

Penyelenggaraan kompetisi dengan dukungan trofi, medali, dan penghargaan juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi peserta.

“Kami optimistis peminat Majiang di Indonesia cukup besar. Dengan keterwakilan 38 provinsi, kami berharap pembinaan dan kompetisi dapat berkembang secara merata sehingga Kejurnas nantinya bisa berjalan sesuai harapan,” tutur Jeffry CT.

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Sementara itu, Ketua Bidang Humas PB ORAMA Erdian Aji Prihartanto atau yang akrab disapa Anji Manji menyebut, pengembangan Majiang menjadi olahraga prestasi membutuhkan kepercayaan dan integritas.

Menurut dia, permainan yang telah lama dikenal masyarakat tersebut perlu didukung tata kelola organisasi yang profesional.

Semangat itu, lanjut Anji, terangkum dalam tagline PB ORAMA, yakni Dari Tradisi Menuju Prestasi, dari Permainan Menjadi Kebanggaan.

“Ini adalah permainan tradisi yang memang sudah dimainkan lama sekali. Namun, yang perlu kita bangun adalah kepercayaan dan integritas agar Majiang bisa menjadi olahraga prestasi,” ujar Anji.

Dia berharap Majiang tidak hanya dikenal sebagai permainan tradisional, tetapi juga mampu menjadi bagian dari kebanggaan olahraga Indonesia.

“ORAMA membanggakan Indonesia. Hu, artinya menang. Semangat kemenangan ini juga menjadi bagian dari identitas dan optimisme kami dalam membangun Majiang ke depan,” kata Anji.

Melalui Rakernas I tersebut, PB ORAMA berharap konsolidasi organisasi dan standardisasi aturan bisa menjadi fondasi untuk memperluas pembinaan serta kompetisi Majiang.

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