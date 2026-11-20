JawaPos.com - Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama mengawali rangkaian seri Moto3 Portugal 2026 dengan menempati posisi ke-21 pada sesi latihan bebas pertama (FP1) di Sirkuit Algarve, Portimao, Jumat (20/11).

Rider Honda Team Asia itu mencatatkan selisih waktu 2,256 detik dari David Almansa yang keluar sebagai pebalap tercepat.

Sesi pembuka kelas ringan tersebut berlangsung cukup dinamis selama 35 menit penuh di atas lintasan.

Adrian Fernandez sempat memimpin jalannya sesi di awal melalui torehan waktu 1 menit 51,045 detik sebelum akhirnya digeser David Munoz yang membukukan 1 menit 49,784 detik.

Persaingan di papan atas kemudian semakin memanas seiring membaiknya kondisi suhu serta cengkeraman aspal sirkuit.

Almansa berhasil mengambil alih urutan teratas berkat catatan waktu 1 menit 48,497 detik, sementara Veda saat itu sempat merangsek ke peringkat ke-15 dengan selisih 1,369 detik.

Memasuki 15 menit terakhir, para pembalap kembali memacu motornya keluar menuju lintasan setelah sempat singgah di area pit untuk melakukan penyesuaian setelan teknis.

Dalam fase krusial tersebut, Almansa terus menunjukkan dominasinya dengan mempertajam catatan waktu hingga menembus angka 1 menit 47,183 detik.

Di sisi lain, Veda tampak masih kesulitan untuk memangkas jarak waktu dengan rombongan pembalap terdepan di sisa waktu yang ada.

Catatan waktunya tertinggal di kisaran 1,9 hingga 2 detik dari Almansa, bahkan posisinya harus melorot ke bawah rekan setimnya di Honda Team Asia, Zen Mitani.

Hingga bendera kotak-kotak finis dikibarkan, Almansa tetap tak tergoyahkan di puncak daftar waktu tercepat dengan torehan impresif 1 menit 46,615 detik.

Posisi kedua dan ketiga pada sesi pembuka Moto3 Portugal 2026 ini masing-masing berhasil diamankan oleh Maximo Quiles serta David Munoz.

Sementara itu, Veda mengakhiri sesi FP1 di peringkat ke-21 dengan selisih 2,256 detik di belakang Almansa.

Rekan setimnya, Zen Mitani, menempati urutan ke-19, sedangkan wakil Asia Tenggara lainnya asal Malaysia Hakim Danish, tampil cukup menjanjikan dengan finis di posisi ke-12.

Meski demikian, hasil FP1 ini belum menjadi patokan akhir bagi Veda dalam mengarungi seri Portugal.

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