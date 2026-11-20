JawaPos.com - Pelatih Kepala Timnas Putri Indonesia Alen Stajcic memanggil 25 pemain untuk memperkuat Garuda Pertiwi dalam agenda FIFA Women's Matchday pada 29 November dan 2 Desember melawan Bhutan.

Dikutip dari laman resmi PSSI dilansir dari Antara, Timnas Putri Indonesia akan memulai pemusatan latihan di Kudus pada pekan depan, Senin (23/11), sebelum menghadapi Bhutan di Super Soccer Arena, Kudus, Jawa Tengah.

Komposisi 25 pemain yang dipanggil Stajcic menghadirkan perpaduan pemain muda dan berpengalaman.

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Selain itu, skuad juga diisi pemain yang berkarir di kompetisi dalam negeri maupun luar negeri.

Sejumlah pemain yang berkarir di luar Indonesia antara lain Iris De Rouw yang memperkuat Rutgers University, Emily Nahon dari Arkansas University, Pauline van de Pol dari FC Groningen, Felicia de Zeeuw dari NAC Breda, Katarina Stalin dari Kansas City Athletics, Isabel Kopp dari Hera United, serta Claudia Scheunemann yang bermain untuk FC Utrecht.

Sementara itu, sejumlah pemain yang berkompetisi di dalam negeri turut mengisi berbagai posisi, di antaranya Sheva Imut, Helsya Maeisyaroh, Safira Ika, dan Laita Roati dari Dewa United FC Women, serta beberapa pemain dari Persija Jakarta Women, Persita Women, Persikad Women, dan Garudayaksa FC Women.

Agenda ini sekaligus menjadi momen debut bagi pelatih anyar Stajcic yang diperkenalkan beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, pada FIFA Women's Matchday bulan lalu, Indonesia mencatatkan dua hasil imbang tanpa gol saat bermain 0-0 melawan Armenia pada 10 Oktober dan Yordania pada 13 Oktober di Al-Aqaba Stadium, Yordania.

Meski demikian, dua hasil tersebut turut mendongkrak posisi Indonesia di peringkat FIFA dengan naik lima tingkat ke posisi 105 dunia.

Daftar 25 pemain Timnas Putri Indonesia untuk FIFA Women’s Matchday vs Bhutan: Penjaga Gawang

1. Alleana Ayu - Persita Women

2. Iris De Rouw - Rutgers University (Amerika Serikat)

3. Laita Roati - Dewa United FC Women

Belakang

4. Remini Rumbewas - Garudayaksa FC Women

5. Emily Nahon - Arkansas University (Amerika Serikat)

6. Safira Ika - Dewa United FC Women

7. Helsya Maeisyaroh - Dewa United FC Women

8. Vivi Oktavia - Persija Jakarta Women

Tengah

9. Gea Yumanda - Persikad Women

10. Pauline van de Pol - FC Groningen (Belanda)

11. Viny Silfianus - Persikad Women

12. Felicia de Zeeuw - NAC Breda (Belanda)

13. Nafeeza Ayasha Nori - Persija Jakarta Women

14. Katarina Stalin - Kansas City Athletics (Amerika Serikat)

15. Isabel Kopp - Hera United (Belanda)

16. Sheva Imut - Dewa United FC Women

17. Jazlyn Kayla - Persikad Women

18. Rosdillah Siti - Persikad Women

Depan

19. Ajeng Sri Handayani - Persija Jakarta Women

20. Marsela Yuliana Awi - Garudayaksa FC Women

21. Aulia Al Mabrukoh - FC Bekasi City Women

22. Claudia Scheunemann - FC Utrecht (Belanda)

23. Isabelle Nottet - Persikad Women

24. Ayunda Dwi Anggraini - Persita Women