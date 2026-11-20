JawaPos.com - Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama (Honda Team Asia) ingin bersaing di barisan terdepan memperebutkan podium pada balapan Moto3 GP Portugal 2026 di Sirkuit Internasional Algarve, Portimao, Minggu (22/11).

"Saya akan bekerja keras, fokus, dan bersaing sedekat mungkin dengan barisan depan. Saya ingin memberikan kemampuan maksimal," ujar Veda, dikutip dari pernyataan resmi Honda Team Asia seperti dilansir dari Antara, Jumat (20/11).

Remaja berusia 17 tahun itu menyebut, dirinya memiliki kepercayaan diri setelah menorehkan pencapaian apik pada balapan sebelumnya di Qatar, Minggu (8/11).

Ketika itu, Veda yang start dari posisi ke-14 karena terkena sanksi pengabaian bendera kuning saat sesi latihan bebas, mampu finis di urutan keempat.

"Saya mau membawa energi positif tersebut ke akhir pekan ini (di Portugal)," kata dia.

Pembalap asal Gunungkidul, DI Yogyakarta, itu menambahkan, dirinya terus beradaptasi dengan karakter Sirkuit Internasional Algarve meski sejatinya sudah membawa sepeda motornya di sana pada pramusim awal Februari 2026.

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Veda menganggap sesi uji coba tersebut belum maksimal karena berlangsung dalam kondisi hujan.

"Kami memiliki sedikit pengalaman di Portimao, meski saat itu hujan. Sirkuit ini sangat menarik karena ketinggiannya berubah-ubah. Jadi, penting untuk beradaptasi dengan cepat dan mencatatkan peningkatan pada setiap sesi," tutur Veda.

Veda Ega Pratama yang berstatus debutan atau rookie di Moto3, kini berada di peringkat keenam klasemen pembalap sementara Moto3 2026 dengan koleksi 144 poin.

Tepat di atas Veda ada Adrian Fernandez (Leopard Racing) yang mengantongi 177 poin untuk menghuni peringkat kelima.

Artinya, Veda masih berpeluang memperbaiki posisinya di klasemen jika mampu mendapatkan podium pada dua balapan terakhir Moto3 2026 yakni GP Portugal dan GP Valencia (27-29 November).

Rangkaian balapan GP Portugal dimulai pada hari ini, Jumat (20/11), diawali sesi latihan bebas (free practice) mulai pukul 16.00 WIB, kemudian berlanjut ke latihan (practice).

Keesokan harinya, Sabtu (21/11), para pembalap mulai dari Moto3 sampai MotoGP menjalani kualifikasi. Pada hari yang sama juga digelar sprint race MotoGP.