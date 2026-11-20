JawaPos.com - Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, menatap optimistis seri balapan Moto3 Portugal 2026. Rider Honda Team Asia itu membawa energi positif setelah meraih hasil manis pada balapan Qatar.

Rangkaian Moto3 Portugal 2026 akan berlangsung di Sirkuit Algarve, Portimao, Portugal, Jumat (20/11/2026). Agenda hari pertama akan dibuka dengan sesi latihan bebas pertama atau Free Practice (FP1), sebelum dilanjutkan dengan sesi Practice.

Veda mengaku sangat antusias tampil di seri balapan ke-21 tersebut. Ia mengungkapkan tengah diselimuti kepercayaan diri yang tinggi setelah mencatatkan hasil positif dalam dua seri balapan terakhir, yakni podium kedua di Malaysia dan finis posisi keempat di Qatar.

Hasil di Qatar menjadi pencapaian yang apik bagi Veda. Pasalnya, pemuda kelahiran Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta itu harus memulai balapan dari posisi ke-14, tetapi mampu memperbaiki posisinya dan bersaing dengan kelompok terdepan hingga finis.

“Saya sangat antusias untuk balapan di Portugal. Hasil yang kami raih di Qatar memberikan kepercayaan diri besar, terutama karena kami berhasil memperbaiki posisi secara signifikan setelah memulai balapan dari posisi ke-14 (P14),” kata Veda dalam rilis Honda Team Asia, Jumat (20/11).

“Rasanya sangat menyenangkan bisa kembali bersaing dengan rombongan terdepan, dan saya ingin membawa energi positif tersebut ke balapan akhir pekan ini,” sambungnya.

Meski datang dengan modal positif, Veda tetap dihadapkan pada tantangan tersendiri pada Moto3 Portugal 2026. Minimnya pengalaman di Sirkuit Algarve menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan pembalap Honda Team Asia tersebut.

Pengalamannya di lintasan tersebut masih terbatas karena sebelumnya hanya mengikuti tes pramusim dalam kondisi hujan. Kondisi trek yang basah membuatnya belum mendapatkan pengalaman maksimal.

“Kami sudah memiliki sedikit pengalaman di Sirkuit Portimão dari tes pramusim, meskipun saat itu kondisi lintasan diguyur hujan. Sirkuit ini sangat menarik dengan banyak perubahan elevasi, sehingga menurut saya, kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat dan terus berkembang di setiap sesi akan menjadi faktor penting,” tutur Veda.

Lebih jauh, Veda menargetkan diri bisa kembali bersaing rombongan terdepan di sisa dua seri balapan terakhir musim ini. Pebalap berusia 17 tahun itu akan mengerahkan segalanya demi meraih hasil positif hingga akhir musim.

“Musim ini hanya menyisakan dua seri balapan, dan saya ingin mengerahkan kemampuan terbaik dalam kedua kesempatan tersebut. Saya akan terus bekerja keras, menjaga fokus, dan berusaha bersaing sedekat mungkin dengan rombongan terdepan. Mari kita lihat hasil yang bisa diraih akhir pekan ini,” pungkas Veda.