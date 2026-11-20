JawaPos.com – Marc Marquez berpeluang mengukir sejarah pada Grand Prix Portugal di Sirkuit Algarve, Portimao, akhir pekan ini. Pembalap Ducati itu bisa menyamai rekor kemenangan di sirkuit berbeda milik Valentino Rossi, sekaligus melampaui koleksi gelar juara dunia kelas premier The Doctor, julukan Valentino Rossi.

Sepanjang kariernya, Marc telah memenangi balapan di 22 sirkuit berbeda. Dia hanya terpaut satu dari Rossi yang mengoleksi kemenangan di 23 sirkuit, dan terpaut dua dari Mick Doohan yang masih memegang rekor terbanyak.

Marc harus memenangi balapan utama akhir pekan ini untuk menyamai catatan Rossi.

Selain itu, Marc juga berpeluang mengunci gelar juara dunia MotoGP kedelapan pada Sabtu (21/11). Dia cukup memenangi sesi sprint atau meraih minimal dua poin lebih banyak dari Jorge Martin (Aprilia).

Jika berhasil, pembalap berusia 33 tahun asal Spanyol itu akan melewati tujuh gelar kelas premier Rossi sekaligus menyamai rekor delapan gelar Giacomo Agostini.

Belum Pernah Beruntung di Sirkuit Algarve Meski begitu, Marc tidak akan mudah meraih kemenangan di GP Portugal. Dalam tujuh edisi sebelumnya, dia belum pernah naik podium balapan utama. Hasil terbaiknya hanya finis ketiga dalam sesi sprint pada 2023.

Marc pun tampak berhati-hati meski berpeluang mengunci gelar di Portimao.

"Di sini kami memiliki kesempatan untuk menyelesaikan semuanya. Namun, kami tidak boleh mengubah pendekatan. Kami harus tetap membumi dan memberikan yang terbaik secara bertahap, mulai Jumat hingga balapan Minggu," tutur Marc seperti dikutip dari Crash.

Apalagi, karakter Sirkuit Algarve yang berliku dengan kontur naik-turun juga menuntut pembalap berkonsentrasi penuh.

"Portugal adalah sirkuit yang indah, sangat teknis, dan menantang. Sejauh ini, saya belum terlalu beruntung di sini. Karena itu, fokus maksimal sangat penting," beber Marc.

Meski memiliki catatan kurang menguntungkan di Portimao, peluang mencetak sejarah tetap terbuka bagi Marc. Akhir pekan ini bisa menjadi momentum penting untuk menambah koleksi kemenangan sekaligus mengukuhkan posisinya dalam sejarah MotoGP.

Catatan Marc di Portimao memang belum terlalu mengesankan. Berikut hasil yang dicatatkannya dalam sejumlah edisi GP Portugal: