JawaPos.com – George Russell masih punya peluang merebut posisi kedua klasemen pembalap Formula 1 (F1) 2026. Berada di posisi ketiga, pembalap Mercedes itu terpaut 17 poin dari Max Verstappen (Red Bull) dan unggul satu poin dari Lewis Hamilton (Ferrari).

Dalam lima balapan terakhir, Russell belum naik podium. Namun, situasi itu bisa berubah di tiga seri terakhir musim ini, termasuk GP Las Vegas akhir pekan ini. Sebab, Mercedes siap memberi bantuan kepada pembalap berusia 28 tahun tersebut.

Maklum, Silver Arrows, julukan Mercedes, telah memastikan gelar pembalap melalui Kimi Antonelli dan gelar konstruktor. Dengan demikian, tim bisa mengarahkan perhatian pada upaya Russell mengamankan posisi kedua klasemen akhir.

"Kami tentu ingin dia meraih poin sebanyak mungkin dan berharap dia bisa finis kedua," kata Team Principal Mercedes Toto Wolff setelah GP Brasil seperti dikutip dari Sky Sports.

"Kami masih perlu membahas langkah yang akan diambil. Namun, bukan tidak mungkin kami akan mengerahkan seluruh kekuatan tim untuk membantunya," imbuhnya.

Verstappen Jadi Ancaman Terbesar Russell Dengan hanya 75 poin yang tersisa untuk diperebutkan dalam tiga seri terakhir, persaingan posisi runner-up mengerucut pada Verstappen, Russell, dan Hamilton. Sementara itu, Charles Leclerc dan Lando Norris masing-masing tertinggal 30 dan 33 poin dari pembalap Red Bull tersebut.

Posisi Verstappen di peringkat kedua menjadi pencapaian yang cukup menonjol jika melihat awal musim Red Bull. Tim tersebut tidak meraih satu pun podium dalam empat seri pembuka.

Namun, serangkaian peningkatan berkelanjutan, terutama yang diperkenalkan di Baku, memicu kebangkitan Red Bull pada paruh kedua musim.

Verstappen kini mencatatkan delapan podium beruntun. Catatan itu bahkan berpotensi mencapai 11 podium jika bukan karena kendala pada putaran pertama di Zandvoort.

Performa tersebut membuat Verstappen menjadi pesaing kuat dalam perebutan posisi runner-up. Apalagi, pembalap asal Belanda itu telah memenangi dua dari tiga edisi Grand Prix Las Vegas.

Karakteristik sirkuit Las Vegas yang memiliki lintasan lurus panjang dan tikungan cepat dinilai cocok dengan mobil Red Bull RB22. Verstappen juga menunjukkan performa lebih baik dibandingkan Russell maupun Hamilton dalam beberapa seri terakhir.

Dalam lima balapan terakhir, Russell dan Hamilton hanya mengumpulkan dua podium. Kedua podium tersebut justru diraih oleh pembalap Ferrari.

GP Las Vegas Jadi Kesempatan Russell Meski menghadapi persaingan berat, Mercedes telah mengisyaratkan akan memprioritaskan upaya Russell untuk merebut posisi kedua klasemen akhir.

Tim Silver Arrows berharap dapat menjadi tim pertama yang menempatkan pembalapnya di posisi pertama dan kedua klasemen pembalap sejak Red Bull melakukannya pada 2023, ketika Sergio Perez menjadi runner-up di belakang Verstappen.

Sebelumnya, pencapaian serupa terjadi pada 2020. Saat itu, Valtteri Bottas menempati posisi kedua di belakang rekan setimnya di Mercedes, Lewis Hamilton.

Russell sendiri punya catatan bagus di Las Vegas. Pembalap asal Inggris tersebut memenangi edisi 2024 dan finis kedua pada 2025.

"Saya ingin memperebutkan kemenangan. Saya yakin kami bisa melakukannya, dengan maupun tanpa turbo baru," ucapnya.

Russell disebut tidak akan menggunakan turbo ADUO terbaru seperti Antonelli. Keputusan tersebut merupakan kesepakatan bersama tim. Sebab, jika mengambil opsi itu, Russell akan menerima penalti lima posisi start. Sementara itu, peningkatan performa dari komponen baru tersebut diperkirakan tidak signifikan.

Kondisi cuaca juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Hujan gerimis diperkirakan turun pada Kamis saat sesi latihan bebas. Karakter sirkuit jalanan Las Vegas juga membuat pemilihan ban kompon lunak menjadi salah satu aspek penting dalam strategi balapan.