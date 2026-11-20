JawaPos.com - Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, membawa modal positif untuk menghadapi seri balapan Moto3 Portugal 2026.

Hasil impresif dalam dua balapan terakhir di Malaysia dan Qatar menjadi bekal berharga bagi rider Honda Team Asia tersebut untuk kembali bersaing di barisan depan.

Veda akan kembali mengaspal dalam rangkaian Moto3 Portugal 2026 di Sirkuit Algarve, Portimao, Jumat (20/11/2026). Agenda hari pertama akan dibuka dengan sesi latihan bebas pertama atau Free Practice 1 (FP1), sebelum dilanjutkan dengan sesi Practice.

Seri Portugal menjadi kesempatan Veda untuk melanjutkan tren positif pada musim debutnya di Moto3. Apalagi, pembalap asal Indonesia itu baru saja menunjukkan performa menjanjikan dengan meraih podium kedua di Malaysia dan finis keempat di Qatar.

Hasil tersebut tentu menjadi suntikan kepercayaan diri bagi Veda untuk menghadapi tantangan berikutnya. Terlebih, pencapaiannya di Qatar terbilang istimewa karena dia mampu merangsek ke barisan depan meski harus memulai balapan dari posisi ke-14.

Dalam balapan tersebut, Veda berhasil mengakhiri persaingan dengan selisih 5,653 detik dari pemenang, David Almansa. Pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact Team itu mencatatkan waktu 33 menit 9,47 detik untuk mengamankan kemenangan.

Sementara itu, posisi kedua ditempati Adrian Fernandez dari Leopard Racing Team dengan selisih 2,51 detik dari Almansa. Kemudian, Maximo Quiles dari CFMOTO Gaviota Aspar Team melengkapi podium setelah finis di urutan ketiga dengan selisih 2,58 detik dari sang pemenang.

Minim Pengalaman di Sirkuit Algarve Meski datang dengan modal positif, Veda tetap dihadapkan pada tantangan tersendiri pada Moto3 Portugal 2026. Minimnya pengalaman di Sirkuit Algarve menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan pembalap Honda Team Asia tersebut.

Veda memang belum pernah merasakan persaingan dalam balapan resmi di sirkuit tersebut. Pengalamannya sejauh ini hanya sebatas mengikuti tes pramusim Moto3, itu pun dalam kondisi lintasan basah.

“Kami sudah memiliki sedikit pengalaman di Sirkuit Portimao dari tes pramusim, meskipun saat itu kondisi lintasan diguyur hujan,” kata Veda dalam rilis Honda Team Asia, Jumat (20/11).

Kendati demikian, kondisi tersebut tidak mengurangi antusiasme Veda untuk menghadapi seri balapan ke-22 musim ini. Dia bertekad memanfaatkan setiap sesi untuk beradaptasi dengan karakter lintasan sekaligus meningkatkan performanya secara bertahap.

“Sirkuit ini sangat menarik dengan banyak perubahan elevasi, sehingga menurut saya, kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat dan terus berkembang di setiap sesi akan menjadi faktor penting,” ucapnya.

Berikut Jadwal Lengkap Moto3 Portugal 2026 Jumat, 20 November 2026

16.00-16.35 WIB: Free Practice 1 (FP1)

20.15-20.50 WIB: Practice

Sabtu, 21 November 2026

15.40-16.10 WIB: Free Practice 2 (FP2)

19.45-20.00 WIB: Kualifikasi 1 (Q1)

20.10-20.25 WIB: Kualifikasi 2 (Q2)

Minggu, 22 November 2026