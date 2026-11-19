JawaPos.com — Kabar duka menyelimuti dunia olahraga Jawa Barat setelah atlet selam Kabupaten Bekasi, Muhammad Ryan Najwan Muttaqin, meninggal dunia saat bertanding pada babak final Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026 di Perairan Balongan, Kabupaten Indramayu, Kamis (19/11/2026).

Ryan mengalami insiden menjelang garis finis nomor selam 3.000 meter setelah sebelumnya memimpin pertandingan dalam dua putaran pertama.

Kepergian Muhammad Ryan Najwan Muttaqin menjadi pukulan berat bagi keluarga besar Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bekasi.

Atlet tersebut mengembuskan napas terakhir ketika sedang memperjuangkan prestasi dan membawa nama daerahnya dalam ajang olahraga tingkat provinsi.

Insiden yang menimpa Ryan menyisakan kesedihan mendalam, terutama karena pertandingan sudah mendekati garis finis.

Penampilannya dalam dua putaran awal memperlihatkan perjuangan besar sebelum peristiwa yang membuatnya kehilangan kesadaran terjadi.

Ketua KONI Kabupaten Bekasi, Reza Luthfi Hasan, menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya atlet selam tersebut.

Menurutnya, dedikasi Ryan selama membela Kabupaten Bekasi akan selalu dikenang sebagai bagian penting dari perjalanan olahraga daerah.

"Segenap keluarga besar KONI Kabupaten Bekasi berduka cita atas kepergian almarhum Muhammad Ryan Najwan Muttaqin. Dedikasi, semangat juang dan sportivitas almarhum di lintasan selam akan selalu menjadi bagian dari sejarah dan kebanggaan olahraga kita," kata Ketua KONI Kabupaten Bekasi Reza Luthfi Hasan di Cikarang, Kamis (19/11/2026).

Bagaimana Kronologi Muhammad Ryan Meninggal saat Final Porprov Jabar 2026?

Muhammad Ryan Najwan Muttaqin mengalami insiden ketika mengikuti pertandingan final selam nomor 3.000 meter pada Porprov Jawa Barat 2026.

Perlombaan tersebut berlangsung di kawasan Perairan Balongan, Kabupaten Indramayu, dengan Ryan tampil mewakili Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan informasi yang disampaikan KONI Kabupaten Bekasi, Ryan sempat memimpin jalannya perlombaan dalam dua putaran pertama.

Kondisi tersebut menunjukkan posisinya dalam persaingan sebelum insiden terjadi ketika atlet bersangkutan mendekati garis finis.

Namun, perjuangan Ryan harus terhenti setelah dirinya mengalami insiden yang menyebabkan kehilangan kesadaran di arena pertandingan.

Situasi tersebut langsung mendapatkan perhatian tim medis dan ofisial Kabupaten Bekasi yang berada di lokasi perlombaan.

Tim medis segera melakukan penanganan darurat setelah mengetahui kondisi Ryan yang membutuhkan pertolongan.

Sementara itu, tim ofisial Kabupaten Bekasi turut mendampingi proses penanganan sejak tahap awal hingga evakuasi dan perawatan medis.

Meski berbagai upaya penanganan telah dilakukan, Ryan akhirnya dinyatakan meninggal dunia setelah insiden tersebut.

Kepergiannya meninggalkan duka bagi keluarga, rekan atlet, pelatih, pengurus olahraga, serta masyarakat Kabupaten Bekasi yang mengikuti perjuangannya.

Hingga informasi ini disampaikan, penyebab medis yang mendasari insiden tersebut belum dijelaskan secara terperinci dalam pernyataan KONI Kabupaten Bekasi.

Karena itu, kronologi yang tersedia masih terbatas pada kejadian menjelang finis dan langkah penanganan setelah Ryan kehilangan kesadaran.

KONI Kabupaten Bekasi Pastikan Pendampingan Keluarga Muhammad Ryan

KONI Kabupaten Bekasi memastikan pendampingan terhadap keluarga Muhammad Ryan Najwan Muttaqin menjadi prioritas setelah insiden di Porprov Jawa Barat 2026.

Pendampingan tersebut mencakup koordinasi penanganan, pemenuhan keperluan almarhum, serta komunikasi dengan keluarga dan instansi terkait.

Sejak kejadian berlangsung, tim medis bersama ofisial Kabupaten Bekasi disebut terus memberikan perhatian terhadap perkembangan kondisi Ryan.

Proses pendampingan dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari evakuasi hingga koordinasi setelah kabar meninggalnya atlet tersebut diterima.

Reza Luthfi Hasan menegaskan pihaknya tidak hanya menyampaikan belasungkawa, tetapi juga berkomitmen memastikan kebutuhan keluarga mendapatkan perhatian.

KONI Kabupaten Bekasi turut menempatkan pemenuhan hak almarhum sebagai bagian dari tanggung jawab organisasi terhadap atlet yang telah membela daerah.

"Saat ini, fokus utama kami memberikan pendampingan menyeluruh kepada keluarga, memastikan seluruh hak dan keperluan almarhum tertangani dengan baik serta melakukan evaluasi menyeluruh bersama pihak terkait demi menjaga keselamatan atlet ke depannya," ujar dia.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan langkah lanjutan yang akan ditempuh KONI Kabupaten Bekasi setelah kehilangan salah satu atletnya.

Selain memastikan pendampingan keluarga, organisasi olahraga tersebut berencana melakukan evaluasi bersama pihak terkait mengenai aspek keselamatan pertandingan.

Bagi keluarga besar olahraga Kabupaten Bekasi, kepergian Ryan bukan sekadar kehilangan seorang peserta Porprov Jawa Barat 2026.

Ia merupakan bagian dari perjuangan daerah untuk membangun prestasi melalui kerja keras, kedisiplinan, dan semangat berkompetisi.

Keselamatan Atlet Jadi Perhatian setelah Insiden di Perairan Balongan

Insiden yang merenggut nyawa Muhammad Ryan Najwan Muttaqin menempatkan keselamatan atlet sebagai perhatian penting dalam penyelenggaraan pertandingan olahraga.

KONI Kabupaten Bekasi menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh bersama pihak terkait untuk menjaga keselamatan atlet pada kegiatan berikutnya.

Komitmen tersebut muncul setelah Ryan mengalami insiden pada nomor selam 3.000 meter yang berlangsung di Perairan Balongan.

Evaluasi diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pertandingan, termasuk kesiapan penanganan ketika situasi darurat terjadi.

Meski demikian, belum ada penjelasan resmi mengenai hasil evaluasi ataupun faktor yang menyebabkan Ryan kehilangan kesadaran menjelang finis.

Penelusuran lebih lanjut diperlukan agar pembahasan keselamatan tidak berubah menjadi spekulasi mengenai penyebab meninggalnya atlet Kabupaten Bekasi tersebut.

Pertandingan olahraga perairan menuntut kesiapan atlet sekaligus dukungan sistem keselamatan yang memadai sepanjang perlombaan berlangsung.

Keberadaan tim medis, mekanisme evakuasi, dan koordinasi antarpihak menjadi unsur penting ketika peserta membutuhkan pertolongan darurat.

Dalam kasus Ryan, KONI Kabupaten Bekasi menyebut tim medis dan ofisial telah melakukan penanganan sejak insiden pertama kali terjadi.

Namun, rincian mengenai tahapan pertolongan dan hasil pemeriksaan medis belum dipaparkan dalam keterangan yang tersedia.

Dedikasi Muhammad Ryan Akan Dikenang Dunia Olahraga Kabupaten Bekasi

Muhammad Ryan Najwan Muttaqin meninggalkan kenangan sebagai atlet yang memperjuangkan nama Kabupaten Bekasi hingga pertandingan terakhirnya di Porprov Jawa Barat 2026.

Semangatnya saat memimpin dua putaran awal nomor selam 3.000 meter menjadi bagian dari kisah perjuangan yang kini diselimuti duka.

KONI Kabupaten Bekasi memandang Ryan sebagai sosok yang memiliki dedikasi, semangat juang, dan sportivitas dalam menjalani pertandingan.

Nilai-nilai tersebut diharapkan tetap menjadi bagian dari ingatan keluarga besar olahraga Kabupaten Bekasi setelah kepergiannya.

Duka yang dirasakan tidak hanya berkaitan dengan hilangnya kesempatan meraih prestasi dalam sebuah perlombaan.

Lebih dari itu, Kabupaten Bekasi kehilangan seorang atlet yang telah mencurahkan tenaga dan kemampuannya untuk membawa nama daerah di tingkat provinsi.

Melalui pernyataan belasungkawa dan komitmen pendampingan, KONI Kabupaten Bekasi berupaya memberikan penghormatan terakhir kepada Muhammad Ryan Najwan Muttaqin.