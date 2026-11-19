JawaPos.com - Petenis Spanyol Carlos Alcaraz memastikan tempat di semifinal ATP Finals 2026 setelah Frances Tiafoe merebut set pertama saat menghadapi petenis Italia Flavio Cobolli dalam pertandingan Grup Ivan Lendl di Turin, Italia.

Kepastian tersebut diperoleh setelah Alcaraz sebelumnya mengalahkan petenis Rusia Daniil Medvedev dengan skor 6-2, 6-4 dalam pertandingan berdurasi 72 menit di Inalpi Arena.

"Saya pikir saya melakukan segalanya dengan baik. Dia tampil sangat baik saat melakukan servis pada pertandingan pertamanya dan mendapatkan banyak poin dengan mudah. Saya mampu mengembalikan servisnya dengan baik, terutama pada servis kedua, dan setelah itu saya bermain hebat sesuai gaya permainan saya," kata Alcaraz dikutip dari ATP, Kamis.

Petenis unggulan kedua itu tampil dominan dengan tidak memberikan satu pun peluang break point kepada Medvedev.

Kemenangan tersebut membuat Alcaraz mengoleksi dua kemenangan dari dua pertandingan di fase grup dan hanya kehilangan 10 gim dalam dua laga awalnya melawan Tiafoe dan Medvedev.

Keberhasilan Tiafoe merebut set pertama dari Cobolli pada pertandingan sesi malam memastikan Alcaraz lolos ke semifinal.

Dengan demikian, pertandingan terakhir fase grup pada Jumat tidak lagi menentukan kelolosan petenis Spanyol tersebut.

Alcaraz Sempat Alami Gangguan Hamstring Meski meraih kemenangan meyakinkan atas Medvedev, Alcaraz sempat mengalami gangguan pada hamstring kaki kirinya. Ia mendapat perawatan dari fisioterapis turnamen ketika unggul 2-1 pada set kedua dan menyelesaikan pertandingan dengan kaki yang dibalut perban.

Alcaraz mengaku merasakan sedikit masalah pada bagian hamstring, meskipun kondisi tersebut tidak terlalu mengganggu permainannya.

"Saya memang sedikit merasakannya, tidak akan berbohong. Saat sedang bermain bagus, tiba-tiba saya merasakan sedikit masalah pada hamstring. Namun, hanya sedikit," ujar Alcaraz dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Ia mengatakan tetap mampu bermain dengan baik setelah mengalami gangguan tersebut dengan menjaga fokus dan mengurangi intensitas pergerakan yang terlalu agresif.

"Saat ini saya merasa baik-baik saja. Kami akan melihat perkembangannya bersama tim dan fisioterapis. Namun, sisa hari ini dan besok akan menjadi waktu yang sangat penting bagi saya," kata petenis berusia 23 tahun itu.

Cedera Panjang Membuat Alcaraz Lebih Menghargai Tenis Alcaraz juga mengungkapkan bahwa pengalaman mengalami cedera sebelumnya membuat dirinya lebih menghargai kesempatan untuk kembali bertanding. Pada awal tahun ini, ia harus absen lebih dari empat bulan akibat cedera pergelangan tangan yang dialaminya dalam turnamen ATP 500 di Barcelona.

Petenis peringkat ketiga dunia tersebut baru kembali berkompetisi pada US Open, Agustus, dan mencapai perempat final. Setelah itu, ia berhasil meraih gelar juara di Tokyo, Paris, dan Wina sebelum tampil di Turin.

"Cedera itu membuat saya menyadari apa yang penting. Bukan soal menang atau kalah di final turnamen, melainkan tentang bermain tenis. Saya menyadari bahwa setiap kali bisa menginjakkan kaki di lapangan dan berkompetisi dalam kondisi sehat, itu adalah sebuah anugerah," ujar Alcaraz.

Hasil tersebut menjadi yang ketiga bagi Alcaraz ke semifinal ATP Finals dalam empat kali keikutsertaannya di turnamen penutup musim tersebut. Pada edisi 2025, ia berhasil mencapai partai final sebelum dikalahkan rivalnya, petenis Italia Jannik Sinner.

Alcaraz kini berpeluang meraih gelar ATP Finals pertamanya.