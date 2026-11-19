JawaPos.com – Lewis Hamilton dikabarkan mulai mencari rumah di Los Angeles (LA), Amerika Serikat. Langkah tersebut disebut berkaitan dengan hubungannya dengan Kim Kardashian yang semakin serius.

Laporan Daily Mail menyebut pembalap berusia 41 tahun itu telah meminta bantuan agen properti untuk mencarikan hunian di tiga kawasan, yakni Malibu, Hollywood Hills, dan Pacific Palisades.

Rencana tersebut muncul di tengah hubungan Hamilton dan Kim Kardashian yang selama ini harus menjalani hubungan jarak jauh atau long-distance relationship (LDR). Hamilton menetap di Monako, sementara Kim tinggal di Los Angeles bersama empat anaknya dari pernikahannya dengan Kanye West.

Hubungan Hamilton dan Kim Kardashian Makin Serius Sumber yang dekat dengan Hamilton menyebut pembalap tersebut sangat menikmati hubungan yang dijalaninya bersama Kim Kardashian.

Bahkan, keluarga Hamilton disebut menyukai kehadiran Kim. Keduanya juga berusaha meluangkan waktu untuk bertemu di tengah kesibukan masing-masing.

"(Lewis) adalah pria yang santai dan penuh energi positif. Keluarganya menyukainya, dan Kim pun sangat tertarik padanya," ungkap sumber tersebut kepada People.

"Keduanya sibuk dengan karier masing-masing, namun mereka tetap berusaha untuk sering bertemu," lanjut sumber tersebut.