JawaPos.com – Dua wakil Indonesia mengawali kiprah di Hong Kong Open 2026 dengan hasil positif. Ganda campuran Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah dan tunggal putri Putri Kusuma Wardani sama-sama memastikan tempat di babak 16 besar.

Keduanya berhasil melewati babak pertama di Kai Tak Arena, Rabu (18/11). Amri/Nita mengalahkan pasangan tuan rumah Yu Zhiruy Jerry/Tse Ying Suet dengan skor 23-21, 21-17.

Sementara itu, Putri menundukkan wakil Malaysia Karupathevan Letshanaa melalui kemenangan dua gim langsung dengan skor 21-15, 21-12.

Putri KW Sempat Kesulitan Jaga Momentum Putri mengakui harus melewati situasi yang tidak sepenuhnya nyaman sebelum memastikan kemenangan. Pada gim pertama, keunggulan yang sempat dimilikinya berhasil dikejar Letshanaa. Kondisi tersebut membuat Putri kesulitan mengembalikan momentum permainan.

"Cukup sulit untuk saya kembali membalikkan keadaan. Pelatih mengingatkan saya cukup tegas untuk tahan pikirannya dan menghidupkan hawa pertandingan," tutur Putri.

Putri juga merasakan tekanan saat tampil di Hong Kong Open 2026. Pasalnya, dia pernah mencatatkan hasil positif dengan menembus final pada edisi 2024.

"Karena ini turnamen World Tour terakhir di 2026 dan saya sempat punya hasil bagus di sini, ada tekanan sedikit. Tapi, kali ini saya mau belajar memperbaiki dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Saya tidak mau berpikir terlalu jauh, saya mau tampil nothing to lose di setiap match-nya," tegasnya.

Amri/Nita Perlu Adaptasi dengan Pola Lawan Amri/Nita juga tidak mudah melewati rintangan awal. Pada gim pertama, mereka masih membutuhkan waktu untuk membaca karakter permainan lawan. Apalagi, Jerry/Tse merupakan pasangan baru yang belum sepenuhnya mereka kenali.

"Jerry pola mainnya lebih agresif daripada Tang Chun Man. Jadi, pasangan ini lebih cepat menyerang dibanding Tang/Tse yang banyak mengolah bola dulu," ujar Amri setelah pertandingan.

Situasi pertandingan mulai lebih terkendali pada gim kedua. Amri/Nita sudah memahami pola permainan lawan.

Keberhasilan mengelola situasi servis dan pengembalian servis juga menjadi modal penting bagi pasangan Indonesia tersebut untuk menjaga keunggulan hingga pertandingan berakhir.