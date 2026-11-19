JawaPos.com - Atlet biliar Muhammad Luthfi Hakim dan Perbanas Institute bersama dan Mayshi Permatasari Eddyputri dari President University memborong gelar juara Campus League Billiard Regional Jabodetabek 2026 di Planet Billiard Sunter, Jakarta Utara.

"Saat ketinggalan 2-0, yang saya lakukan, tetap tenang. Jangan terlalu memikirkan skor, main saja," kata Muhammad Luthfi Hakim dilansir dari Antara.

Luthfi memborong gelar juara dari nomor 9 ball men’s single dan 10 ball men’s single. Dia mengatakan kunci kemenangan adalah fokus ke meja untuk bermain bagus.

Menurut dia, Campus League bukan sekadar kompetisi untuk meraih gelar juara. Ajang bergengsi itu, menambah jam terbang atlet pelajar serta memperkuat pertemanan antar kampus dari berbagai daerah.

Dia berharap kejuaraan ini bisa menjadi agenda tahunan.

"Campus League membuat performa para atlet pelajar makin bagus dan menambah relasi dengan kampus lain. Bahkan tahun ini, ada atlet dari Medan hingga Solo," kata Luthfi.

Sementara itu, Mayshi memborong gelar juara kategori 9 ball women’s single dan 10 ball women’s single mengaku puas dengan pencapaian sebagai hasil dari latihan intensif.

Selama masa persiapan, dia mengaku menyiapkan strategi khusus dengan memperkuat akurasi tembakan, dan juga ketenangan dalam mengontrol bola yang sangat dibutuhkan dalam biliar.

"Dalam satu minggu terakhir, saya tiap malam, latihan tiga jam," terang Mayshi.

Mayshi mengatakan, ajang tersebut telah membuka pintu untuk unjuk gigi dan menambah jam terbang di meja biliar.

Campus League, kata dia, menjadi wadah positif untuk menggulirkan regenerasi para atlet.

Dalam ajang itu, atlet-atlet yang memiliki bakat atau ketertarikan lebih di olahraga biliar bisa menguji kemampuan diri.

Baca Juga:Gubernur NTB Sebut PB PON 2028 Tinggal Tunggu Restu KONI Pusat

Ajang ini juga memacu kampus-kampus di Indonesia untuk memfasilitasi para mahasiswa atau atlet pelajar.

"Jadi atlet dari berbagai daerah dikumpulkan, bakat dilatih. Dengan begitu, bakat-bakat baru di arena biliar lebih tersortir dan makin maju," ungkap Mayshi.

Kompetisi yang digagas Campus League berkolaborasi dengan LUGU Group dan Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI).

Diikuti sebanyak 12 atlet pelajar dari 14 kampus di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) serta provinsi lainnya.

Promotor Campus League Billiard 2026 Chris Lim mengapresiasi antusiasme serta partisipasi positif para atlet pelajar dalam musim perdana Campus League Billiards di Jabodetabek.

Kompetisi itu merupakan langkah penting dalam membangun sistem pembinaan dan pengembangan atlet biliar muda di Indonesia agar lebih terstruktur serta berkelanjutan.

"Lewat kompetisi itu, diharapkan para mahasiswa punya kesempatan lebih nyata untuk berkembang dari tingkat universitas menjadi atlet profesional," ucap Chris Lim.

Dia mengatakan dalam kompetisi itu, pihaknya juga mendorong perubahan pola pikir dalam dunia kompetisi biliar, dari sistem handicap yang terkadang kurang terstandarisasi menuju sistem pertandingan yang lebih transparan, adil, dan berbasis prestasi.

"Inilah momen di mana kemampuan, kedisiplinan, serta kerja keras menjadi penentu utama keberhasilan seorang atlet," ujar Chris Lim.

Chris menginginkan agar Campus League Billiard menjadi fondasi kuat sekaligus penggerak regenerasi atlet.

Baca Juga:DKI Jakarta Juara Umum Kejurnas Kickboxing 2026

Caranya, kata dia, dengan menyediakan wadah kompetisi, pengalaman tanding, serta peluang untuk meraih prestasi lebih tinggi, di tingkat nasional maupun internasional.

Daftar juara Campus League Billiard Regional Jabodetabek 2026: 9 Ball Women’s Single

- Juara 1 : Mayshi Permatasari Eddyputri (President University)

- Juara 2: Rifqa (President University)

- Juara 3: Crishabel Ascha Wijaya (President University)

10 Ball Women’s Single

- Juara 1: Mayshi Permatasari Eddyputri (President University)

9 Ball Men’s Single

- Juara 1: Muhammad Luthfi Hakim (Perbanas Institute)

- Juara 1: Ken David (Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma)

- Juara 3: Filomeno Da Paixao (President University)