JawaPos.com - Pebalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, berpeluang mengunci gelar juara dunia MotoGP 2026 lebih cepat saat tampil pada seri Portugal akhir pekan ini. Bahkan, Marquez bisa memastikan gelar kedelapannya melalui balapan Sprint yang berlangsung Sabtu (21/11).

MotoGP Portugal 2026 akan digelar di Sirkuit Algarve, Portimao, pada 20–22 November. Marquez datang dengan modal keunggulan 60 poin atas Jorge Martin (Aprilia Racing) yang menempati posisi kedua klasemen sementara.

Selain unggul atas Martin, Marquez juga memiliki jarak 74 poin dari Marco Bezzecchi yang berada di posisi ketiga. Dengan hanya 74 poin tersisa hingga akhir musim, pebalap berjuluk Baby Alien itu memiliki kesempatan pertama untuk memastikan gelar juara dunia di Portugal.

Skenario Marc Marquez Kunci Gelar di Sprint Skenario paling ideal bagi Marquez adalah memenangi balapan Sprint pada Sabtu. Hasil tersebut bisa membuatnya tidak lagi terkejar oleh para pesaing dalam perburuan gelar juara dunia.

Namun, Marquez tidak harus selalu finis pertama untuk memastikan gelar lebih awal. Pebalap asal Spanyol itu juga bisa menjadi juara dunia jika mengakhiri Sprint di posisi kedua, dengan catatan Martin gagal menembus tiga besar.

Peluang lain terbuka apabila Marquez finis kedelapan. Dia tetap bisa memastikan gelar juara dunia apabila mampu mengumpulkan setidaknya dua poin lebih banyak dibandingkan Martin dalam balapan tersebut.

Secara keseluruhan, Marquez perlu menjaga keunggulan poinnya agar tidak terpangkas lebih dari 23 poin oleh Martin dan 36 poin oleh Bezzecchi sepanjang akhir pekan. Jika mampu meraih poin dalam Sprint, peluang Bezzecchi untuk merebut gelar juara dunia juga semakin tertutup.

Masih Ada Kesempatan di Balapan Utama Apabila belum berhasil mengunci gelar pada Sabtu, Marquez masih memiliki kesempatan melalui balapan utama pada Minggu (22/11). Dia hanya perlu mempertahankan keunggulan minimal 37 poin atas Martin setelah seluruh rangkaian balapan di Portugal selesai.

Marquez juga memiliki keuntungan apabila persaingan dengan Martin berakhir dengan jumlah poin yang sama. Hal itu tidak lepas dari catatan kemenangan balapan utama musim ini. Marquez telah mengoleksi tujuh kemenangan, sedangkan Martin baru satu kali finis sebagai pemenang.

Namun, perhitungan berbeda berlaku dalam persaingan melawan Bezzecchi.

Jika Marquez gagal mendapatkan poin sepanjang akhir pekan, sementara Bezzecchi mampu memangkas selisih menjadi 37 poin dan meraih kemenangan ketujuhnya pada balapan utama musim ini, penentuan gelar harus berlanjut hingga seri terakhir di Valencia.

Dengan peluang tersebut, MotoGP Portugal menjadi momen penting bagi Marquez untuk mengamankan gelar juara dunia kedelapan.