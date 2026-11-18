JawaPos.com - Gelar WTA Finals 2026 membuat Mirra Andreeva semakin dekat dengan posisi nomor 1 dunia. Petenis berusia 19 tahun itu kini hanya terpaut 293 poin dari Elena Rybakina dan berpeluang menyalip rivalnya tersebut ketika musim baru dimulai pada Januari 2027.

Peluang Andreeva terbilang terbuka. Sebab, petenis asal Rusia itu hanya perlu mempertahankan 848 poin dari tiga turnamen, yakni Brisbane, Adelaide, dan Australian Open.

Sementara itu, Rybakina harus mempertahankan setidaknya 2.108 poin. Perbedaan jumlah poin yang harus dipertahankan tersebut membuka peluang bagi Andreeva untuk mengejar posisi teratas peringkat dunia.

Martina Navratilova Yakin Andreeva Bisa Jadi Nomor 1 Potensi Andreeva turut mendapat perhatian legenda tenis Martina Navratilova. Mantan petenis yang tercatat sebagai pemegang masa jabatan terlama kedua di posisi nomor 1 dunia itu menilai Andreeva memiliki modal kuat untuk terus berkembang.

Navratilova secara khusus menyoroti kualitas servis Andreeva yang dinilai memiliki kecepatan dan potensi besar.

“Dia akan terus berkembang. Lihat saja servisnya, dia mampu mencatatkan kecepatan 120 mil per jam (sekitar 193 km/jam) padahal ayunannya tidak terlalu keras,” ujar Navratilova.

“Sejujurnya, saya tidak akan terkejut jika suatu saat nanti servisnya mencapai 130 mil per jam (sekitar 209 km/jam). Dia akan menjadi seorang superstar. Dia bahkan bisa saja menempati peringkat nomor 1 setelah Australian Open (AO),” lanjutnya dikutip dari laman resmi AO.

Andreeva Belum Mau Fokus pada Peringkat Dunia Meski memiliki peluang untuk merebut posisi puncak, Andreeva justru tidak ingin terlalu memikirkan peringkat dunia pada awal musim 2027.

Petenis muda tersebut memilih berkonsentrasi mengembalikan ritme permainan setelah memasuki musim kompetisi yang baru.

“Terutama di awal musim, saya belum akan fokus ke sana (peringkat), karena kami harus mengembalikan ritme,” kata Andreeva.

“Yang lebih penting adalah posisi saya di akhir tahun nanti,” lanjutnya.