JawaPos.com - Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal memastikan struktur Panitia Besar (PB) PON 2028 sudah diusulkan dan kini tinggal menunggu penetapan dari KONI Pusat.

"Sudah diusulkan nama-nama ke KONI Pusat. Sesuai dengan struktur yang disiapkan KONI Pusat. Tinggal menunggu dari KONI Pusat. Begitu turun dari KONI Pusat, langsung kita akan (bentuk)," ujar Iqbal seperti dilansir dari Antara di Mataram, Rabu (18/11).

Dia mengatakan dalam struktur tersebut, Gubernur NTB akan menjadi Ketua PB PON secara ex officio.

Sementara Ketua KONI NTB juga otomatis masuk dalam kepengurusan PB PON karena jabatannya sebagai Ketua KONI.

Tak hanya itu, struktur PB PON 2028 juga akan melibatkan seluruh unsur Forkopimda hingga bupati dan wali kota se-NTB.

"Ada strukturnya. Bahkan Forkopimda semua ada strukturnya. Nanti itu banyak sekali anggotanya," tegas Iqbal didampingi Ketua KONI NTB Mohan Roliskana.

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Dia menyatakan bahwa persiapan NTB sebagai tuan rumah PON 2028 terus dimatangkan.

Bahkan, terkait koordinasi penyelenggaraan PON 2028, pihaknya akan segera menggelar pertemuan konsolidasi dengan NTT dan DKI Jakarta.

"Setelah itu baru nanti kita akan ketemu dengan Menpora," ucap Lalu Muhamad Iqbal.

Menurut dia pertemuan tiga gubernur itu akan digelar dalam waktu dekat untuk menyamakan persepsi soal penyelenggaraan PON.

Termasuk pembahasan anggaran dari daerah sebelum diajukan ke pusat, serta pembagian arena pertandingan, lokasi pembukaan, dan penutupan.

Soal anggaran, Iqbal optimistis dengan kemampuan fiskal NTB.

"Insya Allah bisa lah. Harus bisa lah," tegas Lalu Muhamad Iqbal.

Terkait kesiapan infrastruktur, Iqbal menyebutkan dua arena diprioritaskan untuk dibangun lebih awal, yakni arena hoki dan panahan berkuda.

Arena panahan berkuda direncanakan dibangun di Selong Lombok Timur sementara arena hoki di Kota Mataram.

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Iqbal tidak memungkiri dalam pembangunan arena pertandingan mengajak pihak swasta untuk ikut menyiapkan arena pertandingan.

Bahkan, Iqbal menyebut sudah ada investor yang berminat dan sedang dalam tahap penjajakan.

Sementara itu, Ketua KONI sekaligus Wali Kota Mataram Mohan Roliskana memastikan persiapan NTB sebagai tuan rumah PON 2028 terus berjalan.

"Ya kami sekarang sudah persiapan dulu, kemudian juga baru ada lapangan-lapangan. Kita masih cukup persiapan-nya waktunya," ujar Mohan Roliskana.

Dia mengaku anggaran sebesar Rp 60 miliar telah dialokasikan dalam APBD Murni untuk kebutuhan PON, sementara Rp 7 miliar di APBD Perubahan 2026 disiapkan untuk kegiatan pendahuluan, termasuk pemusatan latihan daerah (Pelatda).

"Ya sekarang kan masih disusun dulu," terang Mohan.

Dia menjelaskan, saat ini KONI NTB masih fokus pada kegiatan-kegiatan pendahuluan. Salah satunya adalah konvensi yang akan digelar pada 22 hingga 27 November mendatang.