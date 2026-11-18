JawaPos.com - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) Nusa Tenggara Barat (NTB) Agus Sukmayadi menyoroti mundurnya empat anggota Komite Eksekutif (Exco) Federasi Futsal Indonesia (FFI).

Agus menilai keputusan tersebut menjadi sinyal kuat adanya persoalan dalam tata kelola organisasi futsal nasional.

“Mundurnya empat orang anggota komite eksekutif federasi futsal Indonesia menandakan ada hal yang tidak baik dalam tata kelola futsal Indonesia,” ujar Agus dalam keterangannya, dikutip Rabu (18/11).

Menurut Agus, pengunduran diri empat anggota Exco FFI tidak bisa dipandang sebagai persoalan biasa.

Terlebih, mereka merupakan figur yang telah lama berkecimpung dan memiliki kontribusi besar dalam perkembangan futsal Indonesia.

“Kenapa? Karena para anggota komite eksekutif ini adalah orang yang memang orang yang sudah berkecimpung di futsal Indonesia dalam sepuluh atau dua belas tahun terakhir, dan mereka sangat bersemangat dari awal untuk memajukan futsal indonesia,” sambung Agus Sukmayadi.

Keempat Exco FFI yang mundur itu adalah Andri Paranoan, Celni Pita Sari, Wibi Andrino, dan Dimas Bagus Kurniawan.

Agus pun mempertanyakan alasan di balik keputusan empat anggota Exco tersebut meninggalkan kepengurusan FFI.

Sebab, selama ini mereka dikenal sebagai sosok yang memiliki dedikasi tinggi untuk memajukan futsal Tanah Air.

“Akan menjadi tanda tanya kenapa empat orang anggota komite eksekutif ini mengundurkan diri sementara kami sangat mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa dalam memajukan futsal indonesia selama ini,” tutur Agus Sukmayadi.

Pernyataan Agus itu muncul di tengah polemik kepengurusan FFI yang semakin memanas, sekaligus menguatnya aspirasi agar digelar Kongres Luar Biasa (KLB).

Dia menilai situasi tersebut semestinya menjadi momentum untuk membenahi tata kelola organisasi secara menyeluruh.

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Agus berharap kepentingan pembinaan atlet, keberlangsungan kompetisi, serta masa depan futsal Indonesia tetap menjadi prioritas utama.