JawaPos.com - Timnas bola basket Indonesia optimistis mampu mengamankan tiket menuju babak Kualifikasi FIBA Asia Cup 2029, dengan membidik sedikitnya dua kemenangan dalam putaran kedua prakualifikasi di Ulaanbaatar, Mongolia, pada 26-29 November 2026.

"Dengan komposisi skuad dan persiapan yang berjalan baik, ditambah kehadiran dua pilar yang menyusul nanti (Derrick Michael Xzavierro dan Marques Bolden), saya optimistis Indonesia bisa meraih hasil maksimal dan melaju ke babak selanjutnya," kata pelatih kepala timnas bola basket Indonesia Koko Heru Setyo Nugroho di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan persiapan tim melalui pemusatan latihan atau training camp berjalan sesuai rencana. Para pemain dinilai mampu beradaptasi dengan cepat dan menyerap materi yang diberikan tim pelatih.

Lebih lanjut dia menjelaskan, Indonesia menghadapi persaingan ketat di grup F. Berdasarkan hasil undian penyelenggara, Yudha Saputera dan kawan-kawan tergabung bersama tuan rumah Mongolia, Thailand, dan Fiji.

Koko menyebut, dalam persiapannya, tim pelatih telah memanggil 17 pemain yang berasal dari kompetisi domestik Indonesian Basketball League (IBL) serta dua pemain yang berkarier di luar negeri.

Dua pemain yang memperkuat klub di Liga Jepang atau B.League adalah Derrick dan Marques. Mereka masuk dalam rencana skuad.

Keduanya dijadwalkan bergabung dengan rekan-rekannya di Jakarta menjelang keberangkatan menuju Mongolia. Kehadiran dua pemain tersebut diharapkan menambah kekuatan Indonesia dalam menghadapi persaingan di grup F.

Pengalaman bermain di kompetisi internasional juga menjadi modal penting untuk meningkatkan kualitas permainan tim.

Pelatih kepala itu menekankan bahwa timnya tidak perlu menerapkan skema permainan yang terlalu rumit. Oleh sebab itu, efektivitas eksekusi di lapangan menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan para pemain.