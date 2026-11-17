JawaPos.com - FIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menawarkan beragam pilihan area menonton dengan sudut pandang dan pengalaman berbeda bagi penonton yang ingin menyaksikan balapan di Ancol Rallycross Circuit, Jakarta.

Ajang yang akan berlangsung pada 5–6 Desember itu menyediakan sejumlah pilihan, mulai dari General Admission dan Grandstand hingga VIP Hospitality, sebagaimana disampaikan Deputy Chief SARGA Motorsport Ricky Wirjan dalam keterangan resmi, Selasa.

"Setiap spot kami rancang untuk memberikan pengalaman berbeda. Penonton yang ingin menyaksikan balapan dari jarak paling dekat bisa memilih General Admission, sementara yang ingin menikmati balapan sambil duduk tersedia Grandstand. Bagi yang menginginkan kenyamanan lebih, kami juga menghadirkan VIP Hospitality," ujar Ricky.

Sirkuit tersebut memadukan lintasan aspal dan tanah (gravel) dengan 11 tikungan, satu zona lompatan (jump zone), serta satu jalur alternatif (joker lap).

Karakter lintasan itu memungkinkan penonton menyaksikan berbagai aksi, mulai dari perebutan posisi saat start, saling salip, hingga manuver menjelang finis.

Pada kategori General Admission (GA), penonton dapat memilih dua area, yakni GA Infield di bagian dalam sirkuit dan GA Outfield di sisi luar lintasan.

Dari area dekat garis start, penonton dapat menyaksikan enam hingga delapan mobil melesat bersamaan menuju Tikungan 1.

Sementara itu, area lainnya menawarkan kesempatan melihat teknik pengendalian mobil ketika melintasi perpaduan aspal dan gravel tanpa melakukan penggantian ban.

Bagi penonton yang menginginkan fasilitas lebih, penyelenggara menyediakan tiga pilihan VIP Hospitality.

Kategori Deluxe menghadirkan ruang tunggu (lounge) dua lantai dengan pemandangan ke jalur joker lap.

Kategori Lifestyle menawarkan sudut pandang hingga 270 derajat ke Tikungan 2 dan zona lompatan, serta dilengkapi layar besar.

Adapun SARGA RX Hospitality berada di dekat area paddock, dengan pemandangan luas ke lintasan dan akses khusus untuk menyaksikan aktivitas tim serta kesempatan bertemu pembalap.

"Kami ingin menghadirkan pengalaman yang dapat dinikmati berbagai kalangan, bukan hanya penggemar motorsport. Baik bersama keluarga, teman, maupun rekan bisnis, pengunjung dapat menikmati perpaduan kompetisi olahraga kelas dunia, hiburan, dan hospitality dalam satu akhir pekan," kata Ricky.