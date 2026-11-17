JawaPos.com - Ganda putri Indonesia Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti mengaku tidak mengalami kendala berarti dalam beradaptasi dengan arena pertandingan Hong Kong Open 2026.

Pada babak pertama di Kai Tak Arena, Hong Kong, Selasa, pasangan yang akrab disapa Tiwi/Fadia itu mengalahkan wakil Taiwan Chou Yun An/Hsieh Pei Shan dengan skor 21-6, 21-7.

"Alhamdulillah bisa bermain dengan baik di pertandingan pertama ini. Ini venue baru di Hong Kong, berbeda dari biasanya jadi tadi coba menyesuaikan kondisi lapangannya," kata Tiwi, dikutip dari keterangan PBSI.

Sementara itu, Fadia mengungkapkan kondisi fisiknya semakin membaik dan berharap dapat mempertahankan penampilan positif pada pertandingan berikutnya.

"Kondisi saya sudah semakin membaik, semoga bisa terus siap ke pertandingan-pertandingan selanjutnya," ujar Fadia.

Pasangan unggulan kelima turnamen BWF World Tour Super 500 tersebut selanjutnya akan menghadapi pemenang pertandingan antara pasangan Jepang Chiharu Shida/Ririna Hiramoto dan pasangan Thailand Hathaithip Mijad/Napapakorn Tungkasatan.

Fadia mengaku mewaspadai pasangan Jepang Shida/Hiramoto yang pernah mengalahkannya dalam pertemuan terakhir.

Meski demikian, ia menegaskan tidak ingin terbebani oleh tuntutan meraih poin demi mengamankan tempat pada BWF World Tour Finals 2026 yang dijadwalkan berlangsung Desember mendatang.