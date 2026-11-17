JawaPos.com – Puluhan perenang dari dalam dan luar negeri mengikuti Limbang Tacik Ta’a 2026, kompetisi renang perairan terbuka (open water swimming) yang berlangsung di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Minggu (15/11).

Memasuki tahun ketiga, ajang ini mempertandingkan kategori Junior usia 12–19 tahun dan Master usia 20 tahun ke atas.

Pada penyelenggaraan tahun ini, Teman Gerak Indonesia memperkenalkan nomor Junior 1.000 meter. Selain itu, peserta kategori Master mengikuti nomor 2.000 meter dan 5.000 meter dengan titik start dan finis di Jetty Ta’aktana, a Luxury Collection Resort & Spa, Labuan Bajo.

Perenang asal Inggris, Maya Bryant menjadi yang tercepat pada nomor Junior 1.000 meter dengan catatan waktu 19 menit 52 detik.

Di nomor Master 2.000 meter, Lee Edward Barnes dari Australia, peserta kategori usia 60 tahun ke atas, mencatatkan waktu terbaik 40 menit 25 detik.

Sementara itu, Elisei Stepanov dari Rusia kembali memenangi nomor Master 5.000 meter dengan waktu 1 jam 10 menit 24 detik. Tahun lalu, Stepanov juga menjuarai nomor 10.000 meter.

Race Director Limbang Tacik Ta’a 2026 Omar Suryaatmadja mengatakan, seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari pengambilan paket perlombaan pada Sabtu (14/11) hingga kompetisi pada Minggu, berjalan lancar. Dia juga menyoroti antusiasme perenang muda yang mengikuti nomor Junior 1.000 meter untuk pertama kalinya.

“Semangat dan keberanian mereka untuk berenang di laut membuat penyelenggaraan tahun ini terasa lebih istimewa,” ujar Omar.

Penyelenggara turut menyesuaikan sejumlah nomor lomba dengan mempertimbangkan kondisi pascagempa di Flores. Nomor Open 10.000 meter yang digelar pada 2025 ditiadakan tahun ini. Debut Lepa Lako Triathlon, yang menggabungkan renang, bersepeda, dan lari, juga ditunda karena kondisi pengamanan jalur darat belum memungkinkan.

Inisiator Limbang Tacik Ta’a, Renaldus Iwan Sumarta, mengatakan penyesuaian tersebut tidak mengubah rencana pengembangan kompetisi olahraga ketahanan di Flores melalui Ta’aktana Endurance Festival.