JawaPos.com - Kontingen DKI Jakarta keluar sebagai juara umum Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Kickboxing Indonesia 2026.

Mereka mengumpulkan 13 medali emas, tujuh perak, dan lima perunggu dalam kejuaraan yang berlangsung di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, pada 12–13 November.

Berdasar klasemen akhir, DKI Jakarta unggul dalam perolehan medali emas atas Jawa Barat yang menempati posisi kedua.

Kontingen Jawa Barat mengoleksi delapan emas, lima perak, dan 12 perunggu. Sementara itu, Jawa Timur berada di urutan ketiga dengan tujuh emas, tujuh perak, dan 12 perunggu.

Meski menempati posisi ketiga, Jawa Timur justru mengumpulkan total medali terbanyak, yakni 26 keping. Adapun DKI Jakarta dan Jawa Barat masing-masing mengoleksi 25 medali.

Kejurnas tahun ini dikemas melalui ajang bertajuk BLAZE: The Real Champion.

Pengurus Pusat Kickboxing Indonesia (PP KBI) bersama KBI Pro menghadirkan kompetisi yang mempertemukan atlet dari berbagai daerah dalam kategori Junior dan Senior.

Selain menjadi ajang perebutan gelar juara nasional, kejuaraan tersebut juga menjadi salah satu tolok ukur untuk menentukan atlet yang berpeluang memperkuat Timnas Indonesia menuju Asian Kickboxing Championships 2026 di Kamboja.

Persaingan di sejumlah nomor senior melahirkan juara dari berbagai daerah. Di antaranya Bening Intan Arya dari Jawa Tengah yang menjadi juara Low Kick Senior -48 kg putri.

Riska Aprilia dari DKI Jakarta memenangi nomor K1 Senior -52 kg putri.

Sementara itu, Riki Aditia dari DKI Jakarta menjadi yang terbaik di Low Kick Senior -57 kg putra.

Jawa Barat juga menyumbangkan gelar melalui Brian Lawitan di nomor Low Kick Senior -60 kg putra dan Erwin Simangunsong pada K1 Senior -63,5 kg putra.

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Ketua Umum PP.KBI Ngatino menyebut, penyelenggaraan BLAZE menjadi salah satu upaya mendekatkan kickboxing kepada masyarakat.

Menurut dia, perkembangan olahraga tersebut tidak cukup hanya dilihat dari prestasi atlet, tetapi juga dari luasnya dukungan dan partisipasi masyarakat.

Di luar pertandingan, BLAZE 2026 juga menghadirkan pertunjukan musik dalam rangkaian Mid-Fight Show.

Salah satu penampilannya melibatkan Juan Reza, RAN, dan DJ Yasmin yang berkolaborasi membawakan lagu Tabola Bale.

Wakil Ketua PP.KBI Natasha Synne menambahkan, kejuaraan tersebut diharapkan bisa melahirkan atlet dengan mental juara.

Dia juga berharap pemerintah daerah memberikan dukungan lebih besar terhadap pembinaan atlet di wilayah masing-masing.

Tidak berhenti pada kompetisi nasional, PP.KBI bersama KBI Pro juga menyiapkan pengembangan ekosistem liga profesional kickboxing Indonesia. Rencana tersebut ditargetkan mulai berjalan pada 2027.