JawaPos.com - Perseteruan antara Federasi Futsal Indonesia (FFI) dan PSSI semakin memanas. Ketum FFI periode 2024-2028 hasil Kongres Luar Biasa (KLB) 2024 Michael Victor Sianipar resmi melaporkan Ketum PSSI Erick Thohir dan Sekjen PSSI Yunus Nusi ke Komite Etik PSSI.

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dalam penerbitan Surat Keputusan (SK) PSSI Nomor 271//SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026.

Dalam surat tersebut, PSSI mencopot Michael dari jabatannya sebagai Ketum FFI dan digantikan Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketum FFI.

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Dalam pengaduannya, FFI menegaskan, langkah tersebut bukan ditujukan untuk menyerang pribadi pihak tertentu ataupun menghalangi pelaksanaan KLB.

FFI hanya ingin memastikan proses pergantian kepengurusan berjalan sesuai prosedur, aturan organisasi, Statuta PSSI Edisi 2025, serta Kode Etik FIFA.

Ada empat poin utama yang menjadi dasar FFI mengajukan pengaduan kepada Komite Etik PSSI.

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Keempatnya berkaitan dengan dugaan pelampauan kewenangan, pengabaian hak jawab, konflik kepentingan, hingga intervensi terhadap independensi asosiasi anggota.

Poin pertama menyangkut dugaan tidak adanya dasar kewenangan dalam Statuta PSSI untuk mencabut mandat Ketua Umum FFI periode 2024–2028 melalui SK tersebut.

FFI menilai Pasal 40 ayat (3) Statuta PSSI serta Pasal 34 ayat (3) huruf b dan Pasal 36 ayat (5) ART FFI menegaskan bahwa pemilihan maupun pemberhentian ketua asosiasi anggota harus dilakukan melalui mekanisme kongres masing-masing.

Poin kedua berkaitan dengan dugaan pengabaian hak jawab dan mekanisme penyelesaian sengketa internal organisasi.

FFI menilai keputusan pengambilalihan kepemimpinan diterbitkan tanpa pemanggilan, permintaan klarifikasi, maupun kesempatan bagi pihak terkait untuk membela diri sebagaimana diatur dalam Statuta PSSI.

Selain itu, FFI juga mempersoalkan tidak adanya tiga kali teguran tertulis dari Badan Yudisial sebagaimana disyaratkan dalam ART FFI dan Statuta PSSI.

Sekretariat Jenderal PSSI turut disorot karena dinilai tidak memfasilitasi penyelesaian sengketa internal melalui tim ad hoc dalam tenggat 30 hari kerja sesuai Pasal 91 ayat (1) Statuta PSSI.

Poin ketiga yang menjadi perhatian FFI adalah dugaan konflik kepentingan dalam rapat Komite Eksekutif (Exco) PSSI.

FFI meminta investigasi terhadap informasi mengenai oknum anggota Exco PSSI yang merangkap sebagai Plt Ketua PSSI Provinsi dan diduga menggalang atau menekan Asosiasi Futsal Provinsi untuk mengajukan permohonan KLB FFI.

Oknum tersebut juga diduga ikut mengambil keputusan dalam Rapat Exco PSSI pada 28 Agustus 2026 tanpa mendeklarasikan konflik kepentingan.

FFI menilai dugaan tersebut perlu diperiksa berdasar Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (2) Statuta PSSI.

Sementara itu, poin keempat menyangkut dugaan intervensi terhadap independensi asosiasi anggota.

FFI menilai penunjukan Plt oleh PSSI yang sekaligus diberi mandat untuk menyelenggarakan KLB Pemilihan FFI berpotensi mengambil alih mekanisme internal organisasi dan mencederai prinsip independensi anggota.

Hal tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip kebebasan asosiasi anggota dari campur tangan pihak ketiga sebagaimana dijamin dalam Pasal 13 ayat (1) huruf k dan I serta Pasal 14 ayat (1) huruf b Statuta PSSI.

Michael pun menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak pelaksanaan KLB selama prosesnya dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

“FFI senantiasa terbuka terhadap dinamika demokrasi organisasi dan penyelenggaraan KLB sepanjang dijalankan melalui prosedur yang sah, bukan melalui tindakan sepihak dan ilegal yang melampaui batas kewenangan Statuta," papar Michael.

"Pengaduan ini adalah ikhtiar menjaga marwah konstitusi sepak bola dan futsal nasional agar setiap pejabat organisasi tunduk pada prinsip fair play, integritas, dan aturan yang disepakati bersama," ucap Michael dalam keterangan resminya, Selasa (17/11).

Michael juga menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian serius Komite Etik PSSI karena dampaknya berpotensi meluas ke asosiasi anggota lainnya.

Menurut dia, perlu ada kepastian hukum sekaligus pengawasan terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh pimpinan PSSI agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.

“Jujur saya dihubungi beberapa Asosiasi Anggota di tubuh PSSI juga terkait kejadian ini. SK ilegal yang diterbitkan menjadi pertanyaan bukan hanya bagi kami di Futsal, tapi menjadi keresahan bagi banyak unsur di lingkup Sepak bola Indonesia juga," terang Michael.

"Tentu saya berkewajiban menjaga integritas dan marwah FFI sebagai Asosiasi, tapi lebih dari itu saya juga melihat laporan ke Komite Etik ini karena kami ingin PSSI sebagai organisasi nasional juga memiliki sistem pengawasan yang bekerja untuk kebaikan semua unsur dan anggota di dalam keluarga besar Sepakbola Indonesia,” tutur Michael.

Dalam laporan tersebut, FFI turut meminta Komite Etik PSSI membentuk tim investigasi khusus untuk menelusuri seluruh dugaan pelanggaran.

Permintaan itu mengacu pada Pasal 77 ayat (6) Statuta PSSI, dengan pemeriksaan yang mencakup dokumen Rapat Exco 28 Agustus 2026, verifikasi 48 surat permohonan KLB, serta keterangan para pihak terkait.

FFI juga menegaskan bahwa Komite Etik merupakan badan yudisial independen yang keputusannya tidak dapat diintervensi organ PSSI lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (9) Statuta PSSI.