JawaPos.com - Michael Sianipar angkat bicara setelah Kementerian Hukum (Kemenkum) memblokir sementara akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Federasi Futsal Indonesia (FFI).

Michael menilai keputusan tersebut justru menunjukkan bahwa Kemenkum masih mengakui kepengurusan FFI hasil Kongres Luar Biasa (KLB) 2024.

Menurut Michael, pemblokiran akses administrasi tersebut tidak serta-merta mengubah status kepengurusan FFI yang saat ini dipimpinnya.

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Dia juga menyoroti keterangan Kemenkum yang menyebut pergantian ketua umum hanya dapat diproses melalui mekanisme KLB.

“Membaca rilis Kemenkum, di sana disebutkan Pimpinan PSSI bersurat mengajukan pergantian Ketua Umum, namun jawaban Kemenkum adalah pergantian Ketua Umum hanya dapat diproses kalau ada KLB,” kata Michael dalam keterangannya, Selasa (17/11).

“Saya pikir ini justru memperkuat status quo bahwa SK Kemenkum yang sah adalah yang kepemimpinan FFI hasil Kongres Luar Biasa 2024 dan hasil KLB tersebut tidak bisa dianulir begitu saja,” sambung dia.

Menurut Michael, kalau semudah itu mengganti ketua umum, seharusnya Kemenkum langsung mengumumkan pergantian Ketua Umum sesuai dengan surat Pimpinan PSSI tersebut.

Namun, penegasan mengenai kewajiban menggelar KLB menunjukkan bahwa terdapat aturan organisasi yang harus dipatuhi seluruh pihak, termasuk pimpinan PSSI.

“Saya berterima kasih Kemenkum menyampaikan harus tertib administrasi. Tidak bisa ada pergantian Ketua Umum melalui secarik SK ilegal," tandas Michael.

"Pergantian Ketua Umum harus melalui Kongres Luar Biasa dan itu diatur di AD/ART FFI yang juga sah dan terdaftar di Kementerian Hukum,” ucap Michael.

Michael turut menyinggung Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 28 Tahun 2016, khususnya Pasal 8, yang mengatur dasar pemblokiran akses administrasi perkumpulan.

Menurut ketentuan tersebut, pemblokiran dapat dilakukan apabila terdapat bukti pendaftaran gugatan atau sengketa, maupun permintaan dari instansi pemerintah dan/atau penegak hukum.

“Terkait dasar pemblokiran akses itu sendiri, saya kira itu bagian dari hal administratif, yang bisa ditanyakan ke staf terkait di Kemenkum. Apakah ada surat instansi pemerintah yang meminta atau adanya gugatan sengketa, karena persyaratan tersebut harus dipenuhi,” ujar dia.

“Kalau mengacu ke aturan, artinya ada pengakuan bahwa sedang terjadi sengketa. Terkait dengan sengketa ini, dari pihak kami sebagai Pengurus FFI yang sah, kami sudah ajukan Surat Keberatan dan Laporan ke Komite Etik PSSI," ungkap Michael.

"Jika diperlukan, tentu kami bisa melaporkan ke BAKI hingga ke Court of Arbitration for Sports di bawah FIFA,” tambah dia.

FFI telah mengirimkan surat laporan kepada Komite Etik PSSI yang merupakan badan yudisial sebagaimana diatur dalam Statuta PSSI.

Melalui laporan tersebut, FFI mempersoalkan keputusan pimpinan PSSI yang dinilai melanggar statuta karena menerbitkan surat keputusan (SK) penetapan pelaksana tugas (Plt) di FFI secara sepihak dan tanpa dasar.

Michael menegaskan pihaknya masih menunggu tindak lanjut laporan tersebut di Komite Etik PSSI.

Dia juga berharap proses pergantian ketua umum tetap mengacu pada mekanisme organisasi yang berlaku dan diakui Kemenkum.

“Kemenkum hanya akan memproses pergantian Ketua Umum jika ada KLB melalui prosedur yang sah sesuai AD/ART FFI yang diakui Kemenkum," beber Michael.