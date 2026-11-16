Alwi Farhan Ditarik Mundur dari Hong Kong Open, Fokus ke World Tour Finals 2026

JawaPos.com - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan dipastikan tidak tampil di Hongkong Open 2026 yang berlangsung pada 17-22 November mendatang.

Keputusan tersebut diambil PBSI agar Alwi bisa lebih fokus mempersiapkan diri menghadapi BWF World Tour Finals (WTF) 2026.

Pelatih kepala tunggal putra Indonesia Indra Widjaja mengungkapkan, Alwi akan diarahkan untuk menjaga kondisi sekaligus mematangkan persiapan menuju turnamen penutup kalender BWF tersebut.

Terlebih, anak didiknya itu sudah memastikan satu tempat di ajang bergengsi tersebut.

Kepastian tiket BWF WTF 2026 didapat Alwi setelah tampil impresif dalam rangkaian turnamen sebelumnya.

Meski gagal meraih gelar juara, dia berhasil menembus semifinal Kumamoto Masters 2026 dan mengumpulkan poin penting untuk mengamankan tiket ke Hangzhou.

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Saat ini, Alwi menempati peringkat keempat dalam klasemen World Tour dengan koleksi 76.400 poin.

Indra menilai pencapaian tersebut menjadi hasil positif mengingat Alwi harus menjalani sejumlah turnamen dengan waktu persiapan yang terbatas setelah mengikuti tur Eropa.

"Penampilan Alwi di Korea Open dan Kumamoto Masters saya rasa cukup baik. Dengan persiapan yang minim setelah tur Eropa, dia berhasil mencapai tujuan untuk memastikan tiket ke World Tour Finals," ujar Indra dalam keterangan resmi PBSI, Senin (16/11).

Selain pencapaian dari sisi hasil, Indra juga menyoroti semangat juang yang ditunjukkan Alwi sepanjang pertandingan.

Menurut dia, sikap pantang menyerah tersebut menjadi modal penting yang perlu dipertahankan oleh pemain berusia muda itu.

"Alwi juga menunjukkan daya juang dan semangat tidak mau kalah dari keadaan apapun di setiap pertandingan. Ini hal positif yang bisa dia ambil," tambahnya.

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Dengan tiket ke BWF WTF 2026 sudah berada di tangan, Alwi tidak lagi harus mengejar tambahan poin melalui turnamen reguler.

Kondisi tersebut membuat PBSI memilih menariknya dari Hong Kong Open, sekaligus memberikan waktu lebih panjang untuk mempersiapkan diri menghadapi persaingan di level elite.

"Dengan sudah lolos ke World Tour Finals dan kewajiban turnamen Super 500 juga sudah terpenuhi, Alwi saya putuskan untuk tidak turun di Hong Kong Open," ungkap Indra.

Alwi kini akan mengalihkan seluruh fokusnya untuk menjalani debut di BWF World Tour Finals.

Turnamen yang mempertemukan para pebulu tangkis terbaik sepanjang musim tersebut dijadwalkan berlangsung di Hangzhou, China, pada 9-13 Desember 2026.

Sebelum memulai persiapan intensif, Alwi akan kembali ke Jakarta untuk menjalani waktu pemulihan singkat.

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Setelah itu, dia dijadwalkan kembali menjalani program latihan demi tampil maksimal dalam turnamen pamungkas tersebut.

"Dia (Alwi Farhan) akan kembali ke Jakarta, refresh sebentar lalu kembali mempersiapkan diri menuju World Tour Finals pertama dia," pungkas Indra.

Alwi menjadi wakil pertama Indonesia yang mengamankan tiket BWF WTF 2026 lebih awal.