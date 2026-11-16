NBA: Cavaliers Kacau karena Flight Delay, Tanpa Lima Starter Tetap Hajar Mavericks

JawaPos.com – Cleveland Cavaliers menjalani persiapan jauh dari ideal sebelum menghadapi Dallas Mavericks di Rocket Arena, Sabtu (14/11) waktu setempat atau Minggu (15/11) pagi WIB.

Setelah kalah 122-133 dari Miami Heat sehari sebelumnya, Cavaliers tertahan di Miami semalaman akibat gangguan penerbangan di Amerika Serikat.

Penghentian sementara penerbangan oleh Federal Aviation Administration (FAA) berlangsung lebih dari empat jam. Cavaliers akhirnya harus menginap di Miami sebelum terbang kembali ke Cleveland pada Sabtu pagi.

Pesawat mereka lepas landas sekitar pukul 08.54 dan tiba menjelang tengah hari. Artinya, Cavaliers hanya memiliki waktu kurang dari delapan jam sebelum pertandingan melawan Mavericks.

“Situasinya bisa jauh lebih buruk. Kami beruntung bisa kembali ke hotel setelah pertandingan karena hotel-hotel di Miami sangat sibuk. Kami juga beruntung bisa terbang dan tiba di sini lebih awal hari ini,” ujar pelatih Cavaliers Kenny Atkinson, dikutip dari ESPN.

Cavaliers Istirahatkan Lima Pemain Starter Tidak mau mengambil risiko, Atkinson akhirnya tidak menurunkan lima pemain starter. Donovan Mitchell, James Harden, Peyton Watson, dan Jarrett Allen, yang bermain melawan Miami, absen dengan status injury management.

Sementara itu, Evan Mobley sudah melewatkan dua pertandingan beruntun akibat cedera jari kaki kiri.

Atkinson menegaskan bahwa kondisi fisik pemain menjadi prioritas utama. Keputusan untuk mengistirahatkan pemain dilakukan dengan mempertimbangkan kesehatan mereka dalam jangka panjang.

“Prioritas utama kami adalah perawatan dan kesehatan pemain. Kami mempertimbangkan semua hal sebelum mengambil keputusan, terutama apa yang terbaik bagi kesehatan pemain dalam jangka panjang,” ujarnya, dikutip dari Bleacher Report.

Meski kehilangan lima pemain starter, Cavaliers tetap mampu mengalahkan Mavericks dengan skor 127-117.

Tyrese Proctor menjadi bintang kemenangan dengan torehan 24 poin, 11 rebound, dan 10 assist. Catatan tersebut sekaligus menjadi triple-double pertama dalam kariernya di NBA.

Sejumlah Tim NBA Terdampak Gangguan Penerbangan Cavaliers bukan satu-satunya tim NBA yang terdampak gangguan penerbangan tersebut.

Chicago Bulls juga mengalami penundaan perjalanan menuju Minneapolis. Mereka baru tiba pada hari pertandingan, Sabtu, tetapi tetap mampu mengalahkan Minnesota Timberwolves dengan skor 117-106.