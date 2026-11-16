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Penulis: Rizka Perdana Putra
Senin, 16 November 2026 | 17.32 WIB

Yamaha Bebas Sanksi Usai Absen di GP Qatar 2026, Presiden FIM Beri Penjelasan

Pembalap Prima Pramac Yamaha MotoGP Jack Miller. Presiden FIM Jorge Viegas menegaskan tidak ada aturan yang memungkinkan Yamaha dijatuhi hukuman pengurangan poin atau larangan balapan setelah absen di GP Qatar 2026. (Dok. MotoGP) - Image

Pembalap Prima Pramac Yamaha MotoGP Jack Miller. Presiden FIM Jorge Viegas menegaskan tidak ada aturan yang memungkinkan Yamaha dijatuhi hukuman pengurangan poin atau larangan balapan setelah absen di GP Qatar 2026. (Dok. MotoGP)

JawaPos.com  – Yamaha tidak akan mendapat hukuman pengurangan poin atau larangan balapan setelah absen di GP Qatar 2026. Presiden Federasi Balap Motor Internasional (FIM) Jorge Viegas memastikan, aturan yang berlaku saat ini tidak memberikan kewenangan kepada FIM untuk menghukum pembalap atau tim yang melewatkan balapan.

Pernyataan tersebut sekaligus membantah ancaman MotoGP sebelumnya. Setelah Yamaha menarik dua tim dan empat pembalapnya dari GP Qatar, penyelenggara menyebut keputusan itu berpotensi berujung pada sanksi olahraga, seperti pengurangan poin dan larangan balapan.

“Siaran pers Dorna keliru karena menyebut sanksi olahraga bisa dijatuhkan, padahal aturan seperti itu tidak ada,” kata Viegas kepada Diario AS.

Yamaha Masih Berpotensi Didenda

Yamaha sebelumnya memilih mundur dari GP Qatar karena kebijakan internal perusahaan yang membatasi perjalanan ke kawasan Timur Tengah. Keputusan tersebut berkaitan dengan situasi keamanan regional yang memburuk akibat perang Iran.

Meski bebas dari sanksi olahraga, Yamaha masih berpotensi menghadapi denda finansial dari MotoGP Group. Hal itu karena mereka dinilai melanggar kontrak komersial. Namun, belum ada kepastian apakah penyelenggara benar-benar akan menjatuhkan denda tersebut.

CEO MotoGP Carlos Ezpeleta menyatakan, pihaknya akan membahas persoalan kontrak secara langsung dengan Yamaha.

“Kontrak komersial itu tidak bisa kami bahas secara terbuka,” ujar Ezpeleta kepada Motorsport.

“Hubungan kami dengan Yamaha saat ini murni bersifat komersial, dan seperti yang selalu kami katakan, kami tidak ingin mencampuri urusan olahraga, karena itu merupakan ranah FIM.” 

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran, Motorsport, Diario AS

Tags

GP Qatar 2026Jorge ViegasFederasi Balap Motor Internasionalyamaha motogpMotoGP 2026

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