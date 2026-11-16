Sambut HUT ke-45, Tugu Insurance Perkuat Kepedulian Sosial dan Lingkungan

JawaPos.com — Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-45, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) kembali menegaskan komitmennya untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan melalui rangkaian program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bertajuk Bakti Tugu.

Mengusung semangat “Selalu Ada Langkah Berbagi”, inisiatif ini menjadi wujud nyata kepedulian perusahaan dalam menghadirkan manfaat yang lebih luas, sekaligus mendorong budaya berbagi dan praktik keberlanjutan.

Salah satu kegiatan utama dalam rangkaian peringatan tersebut adalah Tugu Charity Fun Run 2026 yang diselenggarakan pada 15 November 2026. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Dewan Komisaris dan jajaran Direksi Tugu Insurance, Perwakilan Direksi PT Pertamina (Persero) beserta anak perusahaan, dan sejumlah mitra bisnis Tugu Insurance.

Lebih dari sekadar kegiatan olahraga, Tugu Charity Fun Run 2026 menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan sekaligus memperkuat semangat inklusivitas melalui keterlibatan penyandang disabilitas daksa dalam kegiatan tersebut.

Sebagai wujud nyata kepedulian dan dukungan terhadap kesetaraan kesempatan, Tugu Insurance turut menyalurkan bantuan berupa kaki palsu kepada 45 penyandang disabilitas daksa, guna mendukung peningkatan mobilitas, kemandirian, serta kualitas hidup para penerima manfaat.

Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan dalam kegiatan tersebut dengan dihadiri oleh 25 penyandang disabilitas daksa yang mewakili para penerima manfaat.

Semangat berbagi tersebut turut diwujudkan melalui inisiatif kepedulian lingkungan yang melibatkan partisipasi aktif karyawan Tugu Insurance. Melalui program donasi sepatu, karyawan diajak untuk mendonasikan sepatu yang sudah tidak digunakan namun masih layak pakai, sehingga dapat kembali memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Lebih dari sekadar kegiatan olahraga, Tugu Charity Fun Run 2026 menjadi momentum mempererat kebersamaan sekaligus memperkuat semangat inklusivitas melalui keterlibatan penyandang disabilitas daksa dalam kegiatan tersebut. (Istimewa).

Inisiatif ini berhasil menghimpun sebanyak 830 pasang sepatu. Dari jumlah tersebut, sekitar 480 pasang sepatu akan didonasikan kepada anak-anak di 10 panti asuhan, sementara selebihnya akan disalurkan secara terarah kepada kelompok penerima manfaat lainnya yang telah ditetapkan dan diidentifikasi sebagai sasaran program.

Selain memberikan manfaat sosial, kegiatan ini juga mencerminkan komitmen Tugu Insurance dalam mendorong penerapan prinsip reuse melalui pemanfaatan kembali barang layak pakai, sehingga dapat memperpanjang masa penggunaannya sekaligus memberikan nilai manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Sementara itu, sepatu yang sudah tidak layak pakai akan disalurkan ke waste station untuk dikelola lebih lanjut berdasarkan jenis dan kondisi materialnya. Langkah ini mencerminkan upaya penerapan prinsip recycle atau daur ulang guna mengoptimalkan pemanfaatan material sekaligus mengurangi potensi timbulan sampah.

Presiden Direktur Tugu Insurance, Adi Pramana, menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan Bakti Tugu merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan nilai positif yang tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

“Bagi kami, perjalanan 45 tahun Tugu Insurance bukan hanya tentang pertumbuhan dan pencapaian perusahaan, tetapi juga tentang bagaimana keberadaan kami dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui semangat ‘Selalu Ada Langkah Berbagi’, kami ingin mengajak seluruh insan Tugu Insurance untuk menjadikan kepedulian sosial dan lingkungan sebagai bagian dari budaya perusahaan. Kami percaya bahwa langkah sederhana yang dilakukan bersama dapat menghadirkan perubahan yang berarti dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan,” ujar Adi.

Manfaat dari inisiatif ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat penerima bantuan, tetapi juga oleh karyawan yang turut berpartisipasi. Melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan donasi, karyawan Tugu Insurance diajak untuk menumbuhkan empati, meningkatkan kepedulian sosial, serta memaknai pentingnya berbagi kepada sesama. Partisipasi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam memperkuat nilai kebersamaan dan membangun budaya kepedulian yang berkelanjutan di lingkungan kerja.