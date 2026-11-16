Minim Perhatian Terhadap Daerah Jadi Alasan AFP Jawa Timur Dorong KLB FFI

JawaPos.com - Minimnya perhatian Federasi Futsal Indonesia (FFI) terhadap perkembangan futsal di daerah menjadi salah satu alasan Asosiasi Futsal Profesional (AFP) mendorong digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB).

Kekecewaan tersebut disampaikan Ketua AFP Jawa Timur, Arief Anton Sujarwo, yang menilai kepengurusan FFI di bawah kepemimpinan Michael Victor Sianipar kurang memberikan dukungan kepada asosiasi di daerah.

Sebelumnya, sebanyak 40 voters FFI yang terdiri dari perwakilan klub dan AFP telah menyerahkan surat permohonan KLB kepada PSSI di Jakarta pada Jumat (13/11) lalu. Rinciannya, 25 perwakilan AFP, sembilan klub PFL, dan enam klub WPFL.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah minimnya perhatian dan bantuan operasional dari federasi pusat kepada asosiasi di daerah. Arief menyebut, selama dua tahun kepemimpinan Michael Sianipar, AFP Jawa Timur tidak memperoleh bantuan operasional untuk menunjang berbagai program yang harus dijalankan.

Padahal, menurut Arief, tanggung jawab AFP di daerah cukup besar karena harus menjalankan sejumlah agenda, termasuk program yang berasal dari pusat. Beberapa di antaranya adalah menyelenggarakan Liga Futsal Nusantara hingga menggelar seleksi pemain untuk Timnas Futsal Indonesia.

Arief kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan kepengurusan FFI sebelumnya yang dinilai masih memberikan dukungan anggaran kepada AFP setiap tahun. Ia menjelaskan, kebijakan tersebut semula diharapkan dapat memastikan bantuan federasi tersalurkan secara utuh kepada para anggota.

“Jadi dulu ceritanya dari ketua sebelumnya sebelum Bapak Michael, itu kalau ketua sebelumnya selalu memberikan anggaran tiap tahun kepada AFP karena tanggung jawab ketua,” ucap Arief dalam keterangannya, dikutip Senin (16/11).

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“Tapi ke bawahnya karena terhambat sekjen pada waktu itu, akhirnya ketua sebelumnya mengusulkan Michael menjadi ketua. Waktu itu narasinya supaya anggaran ini tersampaikan kepada anggota secara utuh tanpa ada melenceng ke manapun,” lanjutnya.

Namun, harapan tersebut disebut tidak terwujud selama kepemimpinan Michael. Arief mengatakan AFP Jawa Timur justru harus menjalankan berbagai program tanpa dukungan operasional maupun perhatian langsung dari pengurus pusat.

“Tapi dalam masa kepemimpinan dua tahun ini, kita yang di daerah nol. Kita justru diminta menjalankan banyak program, bahkan atensi dalam hal ini bantuan secara moral, mereka nggak ada,” katanya.

“Mereka bikin program cuman menyuruh kita, bahkan pengurus pun tidak ada yang hadir saat program itu berjalan. Ini yang kita sayangkan, berarti artinya nggak ada perhatian sama sekali dari kepengurusan mereka terhadap Asosiasi Provinsi,” tambah dia.

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Arief berharap kepengurusan FFI berikutnya dapat lebih terbuka terhadap masukan dari klub dan asosiasi provinsi. Ia juga berharap kepengurusan sementara di bawah Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum FFI Vivin Cahyani dapat mendengarkan berbagai keluhan anggotanya.