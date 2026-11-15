1.300 Peserta dari 23 Negara Taklukkan 2.120 Anak Tangga Autograph Tower di Jakarta Vertical Run

JawaPos.com – Sebanyak 1.300 peserta dari 23 negara mengikuti Geely Jakarta Vertical Run 2026 di Autograph Tower, Kompleks Thamrin Nine, Jakarta, Minggu (15/11/2026).

Mereka harus menaklukkan 2.120 anak tangga hingga lantai 106 dalam ajang lari vertikal yang untuk pertama kalinya di Indonesia masuk rangkaian World Tower Run.

Ketua Pengurus Provinsi Asosiasi Lari Trail Indonesia (ALTI) Jakarta, Eko Putro Hadi Prasetyo, mengatakan ajang tersebut menjadi pengalaman baru bagi perkembangan olahraga lari di Indonesia.

Event Director Gatot Sam menjelaskan, kompetisi ini tidak menerapkan batas waktu (cut-off time). Seluruh peserta mendapat kesempatan mencapai lantai 106, sementara peringkat ditentukan berdasarkan catatan waktu masing-masing sejak peserta mulai menaiki tangga.

Menurut Gatot, penyelenggaraan ini diharapkan menjadi awal bagi Indonesia untuk masuk dalam kalender kompetisi lari vertikal dunia. Autograph Tower dipilih karena merupakan gedung tertinggi di Indonesia.

"Sebagaimana kita tahu bahwa the tallest building di Jakarta atau di Indonesia ini adalah di sini, sehingga kita berharap dengan kita menggunakan gedung ini dunia juga bisa melihat bahwa Indonesia itu punya gedung tertinggi juga yang kurang lebih sama dengan gedung-gedung tertinggi yang ada di dunia," kata Gatot.

ALTI Jakarta mengirimkan 10 atlet dalam kompetisi tersebut. Mereka telah menjalani persiapan selama satu hingga dua bulan melalui latihan menaiki tangga setiap pekan.

Ajang ini juga menjadi kesempatan untuk memetakan potensi atlet lari vertikal Indonesia. Atlet Indonesia Aldio Hamzah berhasil finis di posisi ketiga dengan catatan waktu 13 menit 15 detik. Yusri Nanda menempati posisi keenam dengan waktu 14 menit 19 detik, sedangkan Elda Cantika finis di peringkat ke-51 dengan waktu 19 menit.

Eko berharap kompetisi tersebut dapat membantu menjaring atlet yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Jakarta, Andri Yansyah, mengapresiasi penyelenggaraan ajang tersebut dan membuka peluang kompetisi serupa digelar di gedung tinggi lainnya. Namun, rencana itu perlu mempertimbangkan regulasi, keselamatan, dan kelayakan fasilitas.

Penyelenggara juga berencana kembali menggelar Jakarta Vertical Run pada tahun depan sebagai bagian dari rangkaian menuju perayaan lima abad Jakarta.