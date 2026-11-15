Tim Padel Putri Indonesia Runner-Up FIP Junior Asia Padel Cup 2026

JawaPos.com – Timnas Padel Putri Indonesia meraih posisi runner-up dalam FIP Junior Asia Padel Cup 2026 yang berakhir di Parq Padel Pluit, Jakarta Utara, Sabtu (14/11/2026). Indonesia harus mengakui keunggulan Jepang pada partai final, sementara Iran menempati posisi ketiga.

Di sektor putra, Iran keluar sebagai juara setelah mengalahkan Kuwait di final. Kazakhstan menempati peringkat ketiga, sedangkan langkah Timnas Padel Putra Indonesia terhenti di babak kualifikasi.

Ketua Umum Perkumpulan Besar Padel Indonesia (PBPI) Galih Dimuntur Kartasasmita mengapresiasi pencapaian tim putri sekaligus keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah turnamen junior tingkat Asia tersebut.

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"Saya bangga terhadap anak-anak kami yang telah bertarung sedemikian rupa. Tim putra memang belum berhasil karena kalah dari tim yang akhirnya menjadi juara kedua. Namun, tim putri berhasil menjadi juara kedua," kata Galih.

Menurutnya, pengalaman bertanding di level internasional menjadi modal bagi pembinaan atlet junior. PBPI pun menyiapkan evaluasi untuk meningkatkan kualitas atlet, termasuk melalui kemungkinan pemusatan latihan jangka panjang, penambahan pertandingan di luar negeri, dan penerapan sport science.

"Termasuk kemungkinan pemusatan latihan (TC) jangka panjang, pertandingan-pertandingan lebih banyak di luar negeri, penerapan sport science, dan berbagai program lainnya. Tim kami juga akan terus diperkuat," ujarnya.

PBPI juga berencana menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada akhir 2026 bersama seluruh pengurus provinsi untuk merumuskan program kerja tahun berikutnya.

Sebelum itu, PBPI masih akan menggelar Sirkuit Nasional (SIRNAS) Padel di Bali sebagai penutup kalender kompetisi 2026. Turnamen tersebut mempertandingkan kategori Open Senior dan Open Kelompok Umur Junior.

Galih menyebut SIRNAS Bali sebagai ajang dengan nilai peringkat dan total hadiah terbesar dalam rangkaian kompetisi nasional tahun ini.

"Penutupan tahun ini kita akan menggelar SIRNAS Bali. Bahasa kerennya mungkin Grand Slam. Ranking-nya juga yang tertinggi, cash money-nya juga yang terbesar. Baik Open Senior maupun Open KU Junior, semuanya akan kita tutup di Bali," jelasnya.