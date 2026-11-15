Kalah dari Luis Gurule, Bilal Hasan Akui Strategi Musuhnya Lebih Unggul

JawaPos.com - Petarung seni bela diri campuran (mix martial art/MMA) Indonesia Bilal Hasan mengakui keunggulan strategi Luis Gurule setelah menelan kekalahan dalam pertarungan kelas terbang (flyweight) UFC 334 di Madison Square Garden, New York.

Pertarungan berlangsung Sabtu (14/11) malam waktu setempat atau Minggu pagi. Bilal kalah melalui keputusan angka terbelah (split decision) setelah menjalani tiga ronde.

"Maaf untuk semua ini teman-teman. Luis hari ini bermain dengan strategi jauh lebih baik," kata Bilal melalui Instagram Story pribadinya, Minggu.

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Petarung berjuluk The IndoNinja itu meminta maaf kepada para penggemar atas penampilannya dalam pertandingan tersebut.

Bilal juga berjanji memperbaiki penampilannya pada pertarungan berikutnya dengan meningkatkan kesiapan fisik dan strategi bertanding.

"Aku cinta kalian semua. Terima kasih untuk semuanya yang telah mendukung saya," ujar Bilal.

Dalam pertandingan tersebut, dua juri memberikan kemenangan kepada Gurule dengan skor 29-28, sedangkan satu juri lainnya memenangkan Bilal dengan skor serupa.

Bilal tampil agresif pada ronde pertama dengan mengandalkan kombinasi pukulan dan tendangan untuk menjaga jarak dari lawannya.

Namun, Gurule mulai membalikkan keadaan pada ronde kedua dengan memanfaatkan teknik gulat untuk menjatuhkan Bilal dan mengendalikan pertarungan di matras.

Strategi serupa kembali diterapkan Gurule pada ronde ketiga sehingga Bilal kesulitan melepaskan diri dari tekanan lawannya.

Kekalahan tersebut menjadi yang pertama bagi Bilal sepanjang karier profesionalnya di MMA setelah sebelumnya mencatatkan 10 kemenangan tanpa kekalahan.