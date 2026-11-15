Michael Sianipar Sebut SK PSSI Tidak Sah, Bakal Laporkan ke Komite Etik

JawaPos.com - Mantan Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI), Michael Victor Sianipar, menilai surat keputusan (SK) PSSI yang mencopot dirinya dari jabatan sebagai Ketum FFI tidak sah.

Ia menganggap keputusan tersebut bertentangan dengan sejumlah aturan organisasi, termasuk Statuta PSSI.

Terkait penerbitan SK tersebut, Michael mengaku telah menandatangani surat keberatan yang ditujukan kepada PSSI. Ia mempertanyakan dasar penerbitan SK karena dinilai tidak sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku.

“Terkait dengan SK yang diterbitkan oleh PSSI, saya sudah menandatangani surat keberatan yang kami kirimkan kepada PSSI. Bagi kami SK yang dikeluarkan tersebut menabrak berbagai aturan termasuk statuta dari PSSI itu sendiri, dari kami melihat SK itu tidak sah,” kata Michael dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026).

Menurut Michael, kepengurusan FFI periode 2024-2028 masih memiliki landasan hukum yang sah. Sebab, kepengurusan tersebut telah ditetapkan melalui Kongres FFI pada 2024.

Dia menilai hasil kongres tersebut seharusnya tetap dihormati selama tidak ada mekanisme organisasi yang sah untuk mengubahnya. Michael pun menegaskan bahwa kepengurusan yang dipimpinnya masih berpegang pada hasil kongres tersebut.

“Kepengurusan FFI yang masih berjalan adalah kepengurusan FFI yang telah ditetapkan pada Kongres FFI tahun 2024,” ucapnya.

Bakal Laporkan ke Komite Etik PSSI Michael juga menyampaikan bahwa pihaknya berencana melaporkan penerbitan SK tersebut kepada Komite Etik PSSI agar persoalan itu dapat ditelaah secara menyeluruh.

Michael berharap Komite Etik dapat memeriksa persoalan tersebut tanpa memihak salah satu pihak. Ia juga meminta agar pihaknya diberi kesempatan untuk menjelaskan dasar legalitas kepengurusan FFI periode 2024-2028.

“Dan lebih dari itu, kami juga akan melaporkan kejadian ini, terbitnya SK yang tidak sah tersebut, kepada Komite Etik PSSI dengan harapan dapat benar-benar dipelajari secara objektif dan adil,” harap Michael.

Michael ingin FFI mendapatkan ruang untuk menjelaskan dasar hukum yang menjadi landasan kepengurusan saat ini. Dia menilai legalitas yang telah diperoleh melalui kongres tidak semestinya diganggu dengan mekanisme di luar aturan organisasi.

“Dan memberikan ruang bagi kami dari FFI, bagi saya juga untuk menjelaskan bahwa kami di FFI punya kekuatan hukum, punya legalitas yang sah dan tidak sepantasnya legalitas tersebut diganggu-ganggu melalui mekanisme yang tidak sesuai dengan aturan yang kita miliki bersama,” ujar Michael.

Di tengah polemik federasi tersebut, Michael memastikan tetap berkomitmen mengawal keberlangsungan organisasi futsal Indonesia. Ia berharap seluruh program yang telah disusun tetap berjalan sesuai rencana tanpa terpengaruh persoalan internal federasi.

“Kita akan terus melangkah, saya mohon bantuan dukungan dari semuanya, kita kawal terus supaya organisasi futsal Indonesia bisa tetap utuh dan seluruh program-program futsal Indonesia tetap seperti yang kita rencanakan,” tuturnya.

PSSI Tunjuk Vivin Cahyani sebagai Plt Ketum FFI PSSI menunjuk Vivin Cahyani Sungkono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketum FFI. Penunjukan tersebut dilakukan setelah PSSI menerima 48 surat permohonan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB). Vivin sendiri bukan nama asing mengingat ia juga merupakan anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI.

Keputusan itu tertuang dalam SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026. Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi.

Baca Juga:Michael Victor Sianipar Sebut Timnas Futsal Indonesia Targetkan Emas SEA Games

Dari total 48 surat permohonan yang diterima, sebanyak 20 di antaranya berasal dari klub anggota, sedangkan 28 lainnya diajukan oleh Asosiasi Futsal Provinsi (AFP). Jumlah tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan minimal dua pertiga anggota pemilik hak suara sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga FFI.

Dalam SK tersebut, PSSI juga menyatakan bahwa keputusan penetapan Ketua Umum FFI periode 2024-2028 tidak berlaku lagi. Masa tugas Vivin sebagai Plt dimulai pada 12 November 2026 hingga terbentuknya kepengurusan baru.