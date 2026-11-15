Kisah Haru di Lintasan Maraton: Pelari Bekasi Relakan Emas demi Tolong Atlet yang Nyaris Pingsan

JawaPos.com - Dua pelari maraton asal Kabupaten Bekasi, Immanuel P. Hutasoit dan Haviludin merelakan peluang meraih medali emas setelah memilih membopong atlet Kota Bandung yang nyaris pingsan dengan membopong hingga garis finish di ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV/2026 Jawa Barat.

Alih-alih mengejar medali emas yang sudah di depan mata, kedua atlet tersebut justru memilih menolong dengan membopong pelari asal Kota Bandung Riki Simbolon yang nyaris pingsan beberapa ratus meter menjelang garis finis. Aksi heroik ini menyita perhatian publik hingga videonya beredar luas di kalangan masyarakat.

"Peristiwa mengharukan ini terjadi pada nomor pertandingan maraton jarak 42 kilometer. Saat perlombaan memasuki kilometer 42 atau sekitar 400 hingga 500 meter menjelang garis finis, Riki Simbolon terlihat mulai sempoyongan dan nyaris ambruk ke jalan," kata Pelatih Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Kabupaten Bekasi Farrel Octaviandi di Bekasi, Minggu.

Ia mengungkapkan saat insiden tersebut terjadi, tim medis panitia tidak terlihat berjaga di sekitar lokasi. Melihat kondisi Riki yang membahayakan keselamatan jiwanya, dua pelari Kabupaten Bekasi yakni Immanuel P. Hutasoit dan Haviludin langsung menghentikan ambisi mereka untuk berada di garis terdepan.

"Kalau fokus kami hanya medali, bisa saja atlet kami langsung menyalip karena jarak ke finis tinggal beberapa meter dan Riki sudah sempoyongan. Tapi karena tim medis tidak ada di lokasi dan dia berisiko pingsan di pinggir jalan bahkan tertabrak kendaraan, atlet kami memilih memegangi, membopong, hingga mendorongnya sampai masuk ke garis finis," ujar Coach Farrel.

Sesaat setelah melewati garis finis, Riki Simbolon langsung jatuh pingsan dan segera dilarikan menggunakan ambulans ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.

Terkait status perolehan medali dari nomor maraton tersebut, kontingen Kabupaten Bekasi menyatakan masih menunggu keputusan resmi dari dewan hakim pada sore hari ini.

Muncul wacana bahwa dewan hakim akan mempertimbangkan opsi pemberian medali emas dan perak kepada kedua pelari Kabupaten Bekasi, sementara medali perunggu diberikan kepada pelari Kota Bandung, bergantung pada kebesaran hati atau legawa Kontingen Kota Bandung.

Meski demikian, Coach Farrel menegaskan timnya tidak akan melakukan lobi atau mengajukan protes resmi sebagaimana instruksi Ketua KONI Kabupaten Bekasi Reza Luthfi Hasan yang lebih menghargai nilai kemanusiaan ketimbang sekadar perolehan medali.

"Kami diarahkan Ketua untuk tidak meminta-minta atau melobi Kota Bandung demi menjaga harga diri. Biarlah dewan hakim yang menilai. Seperti pesan Ketua, biarlah kita kehilangan satu medali emas, yang terpenting kita menjunjung tinggi sportivitas serta nilai-nilai kemanusiaan," tegasnya.