Pertamax Turbo Drag Fest 2026 di Padang jadi Putaran Final Kejurnas Drag Race

JawaPos.com – Pertamax Turbo Drag Fest 2026 Putaran II digelar di Lanud Sutan Sjahrir, Padang, Sumatera Barat, pada 14–15 November 2026.

Ajang yang diselenggarakan Pertamina Patra Niaga ini sekaligus menjadi putaran final Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Drag Race 2026.

Sebanyak 557 pembalap dari berbagai daerah mengikuti kompetisi yang mempertandingkan 25 kelas, terdiri atas 13 kelas Drag Race dan 12 kelas Drag Bike. Jumlah tersebut mencakup 446 peserta Drag Race dan 111 peserta Drag Bike, dengan total hadiah ratusan juta rupiah.

Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto, mengatakan kegiatan ini menjadi wadah bagi pembalap dan komunitas otomotif untuk berkompetisi sekaligus memperkenalkan Pertamax Turbo dengan RON 98.

“Melalui Pertamax Turbo Drag Fest, kami ingin memberikan ruang bagi para pembalap dan komunitas otomotif untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya secara sportif,” ujar Eko.

Pada 2026, kelas Drag Race resmi menjadi bagian dari Kejurnas. Putaran di Padang sekaligus menjadi ajang penentuan gelar juara nasional bagi pembalap dan tim.

Selain balapan, acara ini melibatkan 15 UMKM lokal melalui bazaar serta menghadirkan Cars Meet Up, Drag Exhibition, simulator MotoGP, dan hiburan musik dari band lokal.