Naik Podium di Kumamoto Masters 2026, Akane Yamaguchi Akhirnya Kembali Rasakan Gelar Juara

JawaPos.com - Tunggal putri Jepang Akane Yamaguchi kembali menjuarai Kumamoto Masters Japan setelah dua tahun dengan mengalahkan wakil Tiongkok Wang Zhi Yi pada final edisi 2026 di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang, Minggu.

Unggulan pertama sekaligus pemain peringkat kedua dunia itu menundukkan Wang yang menempati peringkat ketiga dunia melalui dua gim langsung dengan skor 21-14, 22-20 untuk mengulangi keberhasilannya pada 2024.

Gelar tersebut sekaligus mengakhiri penantian Yamaguchi untuk kembali naik podium tertinggi setelah terakhir kali menjuarai China Open 2026 pada Juli lalu. Dalam 10 penampilan final sebelumnya sepanjang musim 2026, pebulu tangkis 29 tahun itu hanya mampu meraih tiga gelar.

Dalam pertandingan final, Yamaguchi sempat menghadapi perlawanan sengit Wang pada awal gim pertama. Setelah tertinggal 6-8, ia berhasil membalikkan keadaan menjadi 9-8 melalui serangan menyilang yang sulit dikembalikan lawan.

Yamaguchi kemudian menjaga momentum dengan unggul 11-8 saat interval sebelum memperlebar keunggulan menjadi 15-11. Pertahanan rapat yang dipadukan dengan serangan terarah membuatnya mampu mengamankan gim pembuka 21-14.

Persaingan makin ketat pada gim kedua ketika Wang mengambil inisiatif serangan dan memimpin 9-4.

Namun, Yamaguchi perlahan memangkas ketertinggalan hingga menyamakan kedudukan 10-10, kemudian berbalik unggul 11-10 saat interval.

Kedua pemain terus terlibat pertarungan ketat menjelang akhir pertandingan. Wang sempat membalikkan keadaan menjadi 19-18 sebelum Yamaguchi menyamakan kedudukan.

Setelah skor kembali imbang 20-20, Yamaguchi memanfaatkan penempatan kok yang mengecoh lawan untuk memperoleh kesempatan menyelesaikan pertandingan. Ia akhirnya memastikan kemenangan 22-20 setelah pengembalian Wang tersangkut di net.

Keberhasilan tersebut juga menjadi penebusan bagi Yamaguchi yang sebelumnya harus puas menjadi runner-up Korea Open setelah kalah dari pemain nomor satu dunia asal Korea Selatan, An Se Young dengan skor 12-21, 21-15, 16-21.

Perjalanan Yamaguchi menuju final Kumamoto Masters tidak sepenuhnya mudah. Pada semifinal, Sabtu (14/11), ia menghadapi wakil Tiongkok Chen Yu Fei yang terpaksa mengundurkan diri akibat cedera kaki.

Yamaguchi sempat kehilangan gim pembuka 18-21 sebelum merebut gim kedua 21-8. Ia kemudian unggul 11-4 pada gim penentuan ketika Chen memutuskan tidak melanjutkan pertandingan.

Sementara itu, Wang mencapai partai puncak setelah mengalahkan dua wakil tuan rumah secara beruntun, yakni Nozomi Okuhara pada perempat final dengan skor 21-27, 19-21, 21-9 dan Tomoka Miyazaki pada semifinal dengan 21-10, 21-15.