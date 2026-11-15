Pecundangi Unggulan Tuan Rumah, Ganda Malaysia Didikan Herry IP Sabet Gelar Kedua dalam 5 Pekan
Ilustrasi bulu tangkis. (Istimewa)
JawaPos.com - Ganda putra Malaysia Aaron Tai/Yap Roy King untuk kedua kali dalam lima pekan ini meraih trofi turnamen Super 500 dengan menjuarai Kumamoto Masters Japan 2026 setelah mengalahkan Takuro Hoki/Yugo Kobayashi dalam final di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang, Minggu.
Peringkat ke-57 dunia itu bangkit dari ketertinggalan untuk menundukkan merupakan mantan juara dunia dengan 16-21, 21-13, 21-15 dalam waktu 55 menit.
Keberhasilan itu membuktikan keampuhan keputusan pelatih Herry Iman Pierngadi yang berasal dari Indonesia, dalam mempertahankan keduanya sebagai pasangan tetap.
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Aaron/Roy King sebelumnya menjuarai Arctic Open 2026 di Finlandia pada 11 Oktober, dalam penampilan perdana mereka sebagai pasangan dalam rangkaian BWF World Tour.
Aaron/Roy King mengawali gim pertama dengan meyakinkan setelah unggul 10-3. Namun, Hoki/Kobayashi perlahan bangkit untuk menyamakan 11-11 sebelum membalikkan keadaan untuk merebut gim pembuka 21-16.
Pasangan Malaysia meningkatkan intensitas permainan pada gim kedua sampai melesat 6-1 dan kemudian menutup gim ini dengan 21-13.
Pada gim penentuan, Aaron/Roy King kembali mengambil inisiatif serangan sampai unggul 10-5, dan akhirnya menang 21-15.
Ini penampilan puncak Aaron/Roy King yang menyingkirkan sejumlah pasangan berperingkat dunia lebih tinggi.
Pada 16 besar, mereka mengalahkan rekan senegara Goh Sze Fei/Nur Izzuddin dengan 21-14, 21-15 sebelum menundukkan wakil Taiwan Lee Jhe Huei/Yang Po Hsuan 21-16, 21-12 pada perempat final.
Aaron/Roy King kemudian mengalahkan pasangan Denmark Daniel Lundgaard/Mads Vestergaard 21-18, 21-18 pada semifinal.
Keberhasilan itu menjadi hasil positif dari perombakan pasangan ganda putra Malaysia yang dilakukan Herry sepanjang musim ini.
Aaron dan Roy King pernah bermain bersama pada Kejuaraan Beregu Asia Februari lalu, sebelum kembali dipasangkan mulai Oktober.
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