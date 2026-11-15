Pecundangi Unggulan Tuan Rumah, Ganda Malaysia Didikan Herry IP Sabet Gelar Kedua dalam 5 Pekan

JawaPos.com - Ganda putra Malaysia Aaron Tai/Yap Roy King untuk kedua kali dalam lima pekan ini meraih trofi turnamen Super 500 dengan menjuarai Kumamoto Masters Japan 2026 setelah mengalahkan Takuro Hoki/Yugo Kobayashi dalam final di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang, Minggu.

Peringkat ke-57 dunia itu bangkit dari ketertinggalan untuk menundukkan merupakan mantan juara dunia dengan 16-21, 21-13, 21-15 dalam waktu 55 menit.

Keberhasilan itu membuktikan keampuhan keputusan pelatih Herry Iman Pierngadi yang berasal dari Indonesia, dalam mempertahankan keduanya sebagai pasangan tetap.

Aaron/Roy King sebelumnya menjuarai Arctic Open 2026 di Finlandia pada 11 Oktober, dalam penampilan perdana mereka sebagai pasangan dalam rangkaian BWF World Tour.

Aaron/Roy King mengawali gim pertama dengan meyakinkan setelah unggul 10-3. Namun, Hoki/Kobayashi perlahan bangkit untuk menyamakan 11-11 sebelum membalikkan keadaan untuk merebut gim pembuka 21-16.

Pasangan Malaysia meningkatkan intensitas permainan pada gim kedua sampai melesat 6-1 dan kemudian menutup gim ini dengan 21-13.

Pada gim penentuan, Aaron/Roy King kembali mengambil inisiatif serangan sampai unggul 10-5, dan akhirnya menang 21-15.

Ini penampilan puncak Aaron/Roy King yang menyingkirkan sejumlah pasangan berperingkat dunia lebih tinggi.

Pada 16 besar, mereka mengalahkan rekan senegara Goh Sze Fei/Nur Izzuddin dengan 21-14, 21-15 sebelum menundukkan wakil Taiwan Lee Jhe Huei/Yang Po Hsuan 21-16, 21-12 pada perempat final.

Aaron/Roy King kemudian mengalahkan pasangan Denmark Daniel Lundgaard/Mads Vestergaard 21-18, 21-18 pada semifinal.

Keberhasilan itu menjadi hasil positif dari perombakan pasangan ganda putra Malaysia yang dilakukan Herry sepanjang musim ini.