Menang 117-106, Bulls Jegal Lima Kemenangan Beruntun Timberwolves

JawaPos.com - Chicago Bulls menghentikan lima kemenangan beruntun Minnesota Timberwolves dengan menang 117-106 meski harus menghadapi keterlambatan perjalanan dan keterbatasan pemain akibat cedera.

Mengutip laman resmi NBA di Jakarta, Bulls mengamankan kemenangan tersebut di Minneapolis, Minggu pagi, di mana Norman Powell menjadi pencetak angka terbanyak Chicago bersama 23 poin.

Matas Buzelis menyumbangkan 18 poin dan sembilan rebound, sedangkan Buddy Hield dan Tre Jones masing-masing menambahkan 16 poin dari bangku cadangan.

Kemenangan itu menjadi yang kedua secara beruntun bagi Chicago setelah sehari sebelumnya mengalahkan Atlanta Hawks.

Bulls bahkan baru tiba di Minneapolis pada hari pertandingan akibat penundaan perjalanan udara yang dipicu penghentian sementara operasional penerbangan di sejumlah wilayah Amerika Serikat.

Gangguan perjalanan tersebut tidak menghalangi Bulls untuk tampil kompetitif, meski mereka juga kehilangan sejumlah pemain.

Caleb Wilson absen dalam waktu panjang akibat patah tulang tangan, sementara Jalen Smith dan Nic Claxton mengalami cedera tangan dan hamstring.

Buzelis mengambil tanggung jawab lebih besar dalam kondisi tersebut dengan mencetak 14 dari total poinnya pada babak pertama untuk membantu Bulls unggul 58 poin sebelum turun minum.

Sebaliknya, Timberwolves kesulitan menemukan akurasi tembakan, terutama dari luar garis tiga angka. Minnesota gagal memasukkan 13 percobaan tiga angka pertamanya dan hanya memasukkan sembilan dari total 38 percobaan.

Timberwolves juga hanya mencetak 17 poin pada kuarter pertama, yang menjadi perolehan terendah mereka dalam satu kuarter sepanjang musim ini. Untuk pertama kali pada musim ini, Minnesota gagal mencapai 110 poin dalam satu pertandingan.

Guard Minnesota Ayo Dosunmu sempat memberikan perlawanan pada kuarter ketiga dengan mencetak 14 dari total 24 poinnya. LaMelo Ball menambahkan 19 poin, tetapi belum cukup membalikkan keadaan.

Chicago tampil efektif dalam menyerang area dekat ring dengan mengumpulkan 30 dari 58 poin pada babak pertama melalui area paint. Bulls mengakhiri pertandingan dengan total 54 poin dari area tersebut dan memasukkan tujuh dari 15 percobaan tembakan tiga angka sebelum jeda.